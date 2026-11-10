Paura del dentista: perché tanti italiani rimandano le cure e quali sono le conseguenze

C’è chi rimanda una visita dentistica per mesi, chi prenota un appuntamento e poi lo disdice e chi si rivolge al dentista soltanto quando il dolore diventa insopportabile. Dietro questi comportamenti si nasconde spesso la paura del dentista, un problema che può avere conseguenze importanti sulla salute orale.

Secondo una metanalisi pubblicata nel 2026 sul British Journal of Clinical Psychology, che ha esaminato 19 studi condotti su 9.267 adulti di diverse nazionalità, circa il 18% dei partecipanti presentava livelli elevati di ansia odontoiatrica. Per alcune persone il timore si limita a un po’ di agitazione prima dell’appuntamento. Per altre diventa un ostacolo tale da impedire di affrontare anche le cure necessarie.

Perché si ha paura del dentista?

In molti casi la paura di andare dal dentista è collegata a esperienze negative precedenti, soprattutto quando un trattamento è stato particolarmente doloroso o vissuto senza comprendere ciò che stava accadendo.

Il timore del dolore rimane una delle cause principali, ma non è l’unica. Alcune persone hanno paura degli aghi utilizzati per l’anestesia, altre sono infastidite dal rumore degli strumenti odontoiatrici oppure provano disagio nel rimanere a lungo con la bocca aperta.

Un elemento comune è la sensazione di perdere il controllo: trovarsi distesi sulla poltrona, senza sapere quanto durerà il trattamento o temendo di non riuscire a comunicare il proprio disagio, è una condizione che aumenta l’ansia. Nei casi più intensi si prova ciò che si chiama odontofobia, una paura marcata e persistente che può provocare tachicardia, sudorazione, nausea, tremori e comportamenti di evitamento.

Come superare la paura del dentista: quali soluzioni esistono?

Oggi ci sono diversi strumenti per aiutare i pazienti ansiosi ad affrontare le cure odontoiatriche. Come spiega lo studio dentistico Pasqualotto di Padova , esistono tecniche di sedazione cosciente, e farmaci che favoriscono il rilassamento e aiutano a gestire ansie e paure durante le cure odontoiatriche. Gli anestetici locali in spray, inoltre, sono l’alternativa rapida e non invasiva che permette di controllare il dolore evitando le temute punture e iniezioni.

La sedazione cosciente consente al paziente di rimanere sveglio e in grado di rispondere alle indicazioni del dentista, pur trovandosi in uno stato di maggiore rilassamento. Viene praticata attraverso l’inalazione di una miscela di ossigeno e protossido d’azoto oppure mediante la somministrazione endovenosa di farmaci sedativi.

Anche il modo in cui viene organizzata la visita ha la possibilità di ridurre l’apprensione. Spiegare in anticipo le procedure, concordare pause e permettere al paziente di segnalare eventuali fastidi aiuta a rendere l’esperienza più prevedibile. Per alcune persone, sapere di poter interrompere momentaneamente il trattamento è già un elemento rassicurante.

Il circolo vizioso di chi continua a rimandare le visite

Chi soffre di ansia odontoiatrica tende spesso a evitare ciò che provoca preoccupazione. Rinunciare a un appuntamento offre un sollievo immediato, ma rischia di rafforzare la paura con l’andare del tempo. Il problema emerge quando questo comportamento si ripete per mesi o anni.

Una persona può ignorare una sensibilità dentale, un sanguinamento gengivale o un fastidio durante la masticazione, sperando che il disturbo scompaia spontaneamente. Se il problema peggiora, però, il rischio è che sia necessario un trattamento più impegnativo rispetto a quello che sarebbe stato sufficiente nelle fasi iniziali.

Si crea così un circolo vizioso: la paura porta a evitare le visite, l’assenza di controlli favorisce il peggioramento di eventuali patologie e la prospettiva di cure più complesse aumenta ulteriormente l’ansia. Questo meccanismo è documentato anche dalla letteratura scientifica sulla gestione dell’ansia odontoiatrica negli adulti.

Quali sono le conseguenze di rimandare le cure dentistiche?

Evitare i controlli odontoiatrici ritarda la diagnosi di problemi che, nelle fasi iniziali, provocano pochi sintomi o nessun disturbo evidente.

Una carie superficiale, individuata agli inizi, viene trattata con interventi relativamente semplici. Ma se progredisce fino a coinvolgere la polpa dentale, il tessuto contenente nervi e vasi sanguigni, può invece rendersi necessaria una devitalizzazione. Nei casi in cui il dente non sia più recuperabile, può essere indicata l’estrazione.

Anche le malattie gengivali meritano un’analisi approfondita che non può essere rimandata. La gengivite, caratterizzata generalmente da infiammazione e sanguinamento, può essere reversibile con un trattamento adeguato. La parodontite, invece, interessa i tessuti che sostengono i denti e può provocare perdita di osso, mobilità dentale e, negli stadi avanzati, perdita degli elementi dentari.

I problemi dentali trascurati influiscono sulle attività quotidiane: un dolore persistente può disturbare il sonno e la concentrazione, mentre la perdita di uno o più denti può rendere difficile masticare determinati alimenti. In alcune persone, inoltre, le condizioni della bocca possono provocare imbarazzo nel sorridere o parlare, con conseguenze sulle relazioni sociali. Dunque rimandare le visite e le cure non è mai un’opzione consigliabile.

Come prepararsi a una visita odontoiatrica quando si soffre d’ansia

È naturale aver paura, accade a molti e il primo accorgimento è comunicare la propria paura già al momento della prenotazione. Già dalla prima visita la comunicazione con il dentista è il miglior modo per ricevere rassicurazioni, spiegazioni e distinguere ciò che genera maggiore preoccupazione: il dolore, l’anestesia, il rumore degli strumenti oppure il timore di ricevere una diagnosi negativa.

Suggerimento utile: concordare un segnale, per esempio alzare una mano, da utilizzare quando si desidera una pausa.

Quando la paura è particolarmente intensa e persistente, può essere opportuno un percorso psicologico. La terapia cognitivo-comportamentale è uno degli interventi studiati per ridurre l’ansia odontoiatrica e i comportamenti di evitamento.

Prevenzione dentale: perché è meglio non aspettare il dolore

I controlli odontoiatrici permettono di individuare alterazioni dei denti e delle gengive prima che provochino conseguenze più importanti.

Durante una visita, il professionista può accertare la presenza di carie o analizzare lo stato dei tessuti parodontali in modo da intervenire con il miglior tempismo. La prevenzione è la strategia più efficace per ridurre gli interventi dal dentista.

Anche la prevenzione quotidiana ha un ruolo determinante: lavare i denti almeno due volte al giorno con un dentifricio al fluoro e pulire gli spazi interdentali riduce l’accumulo di placca batterica.

Dunque affrontare la paura del dentista è sempre necessario per proteggere la salute orale. Grazie a tecniche di sedazione, controllo del dolore, comunicazione con il professionista, il percorso diventa più semplice anche per chi ha ansie e timori. Il ruolo della prevenzione, inoltre, è sempre fondamentale per intervenire quando le possibilità di trattamento sono meno complesse.