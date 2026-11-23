Papa Leone XIV sfida le guerre di religione: «Solo la pace è santa»
🌐 Papa Leone XIV lancia un nuovo appello contro le guerre combattute o giustificate in nome della religione. In un videomessaggio all’incontro internazionale Pace disarmata e disarmante, organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio ad Assisi, il Pontefice respinge l’idea che un conflitto possa essere considerato sacro. La sua riflessione arriva nel quarantesimo anniversario della storica Giornata di preghiera per la pace del 1986. Il Papa ha rinunciato alla partecipazione in presenza su indicazione dei medici, ma ha scelto di intervenire ugualmente per ribadire il valore del dialogo.
Leone XIV e il rifiuto delle guerre combattute in nome di Dio
La religione non può trasformarsi in una giustificazione della violenza. È questo il messaggio centrale dell’intervento di Papa Leone XIV destinato ai partecipanti all’incontro internazionale di pace promosso dalla Comunità di Sant’Egidio.
Il Pontefice ribadisce che nessuna guerra può essere definita santa, contrapponendo alla logica dello scontro quella della riconciliazione.
Un’affermazione che assume un significato particolare mentre numerosi conflitti continuano a provocare vittime, migrazioni forzate e distruzione.
Il messaggio non è rivolto esclusivamente ai fedeli cattolici. Si inserisce nel dialogo tra religioni, culture e istituzioni impegnate nella costruzione della pace.
Il richiamo del Papa mette in discussione qualsiasi tentativo di utilizzare il linguaggio religioso per legittimare la violenza contro altri esseri umani.
Assisi, quarant’anni dopo l’incontro del 1986
La scelta di Assisi possiede un valore storico e simbolico.
Nel 1986 Giovanni Paolo II aveva convocato nella città di San Francesco rappresentanti di differenti tradizioni religiose per una giornata di preghiera e riflessione sulla pace.
Quell’iniziativa aveva segnato una tappa significativa del dialogo interreligioso contemporaneo.
A quarant’anni di distanza, la Comunità di Sant’Egidio torna a proporre il tema attraverso un incontro internazionale dedicato a una pace capace di rifiutare la violenza e favorire la cooperazione.
Il titolo dell’appuntamento, Pace disarmata e disarmante, esprime l’idea di una convivenza che non si limiti a interrompere temporaneamente gli scontri, ma contribuisca a disinnescare le cause dell’ostilità.
Una prospettiva ambiziosa, che richiede decisioni politiche e responsabilità concrete oltre alle dichiarazioni di principio.
Il messaggio video dopo la rinuncia al viaggio
Leone XIV avrebbe dovuto partecipare personalmente all’incontro, ma ha rinunciato alla trasferta su indicazione dei medici.
La scelta di inviare un videomessaggio ha consentito al Pontefice di essere comunque presente attraverso le proprie parole.
La mancata partecipazione fisica non modifica il contenuto dell’appello.
È importante, invece, non dedurre dalla rinuncia dettagli clinici non comunicati ufficialmente. Le informazioni disponibili indicano una decisione presa seguendo raccomandazioni mediche, senza autorizzare ulteriori conclusioni.
Il ruolo della Comunità di Sant’Egidio
La Comunità di Sant’Egidio è da decenni impegnata in attività di dialogo, assistenza sociale e iniziative diplomatiche.
Gli incontri internazionali per la pace rappresentano una delle espressioni più riconoscibili di questa attività.
La presenza di esponenti religiosi di tradizioni differenti consente di costruire uno spazio comune nel quale il confronto non richiede la rinuncia alla propria identità.
Dialogare non significa cancellare le differenze: significa impedire che vengano trasformate in ragioni di ostilità.
Il valore di queste iniziative deve naturalmente confrontarsi con la concretezza dei conflitti in corso, perché gli appelli morali non possono sostituire negoziati, garanzie di sicurezza e strumenti diplomatici.
Una pace che non sia semplice assenza di guerra
Il richiamo del Pontefice non si limita alla richiesta di interrompere i combattimenti.
La pace viene presentata come un impegno che richiede giustizia, rispetto della dignità umana e disponibilità all’ascolto.
Questa prospettiva consente di distinguere una tregua temporanea da una riconciliazione duratura.
La cessazione della violenza è indispensabile, ma una società resta fragile se non vengono affrontate le cause delle contrapposizioni.
Nel messaggio di Leone XIV, la religione dovrebbe contribuire a costruire ponti anziché alimentare appartenenze contrapposte.
A quarant’anni dall’incontro voluto da Giovanni Paolo II, Assisi torna così a ricordare che nessuna fede può trovare la propria grandezza nella distruzione dell’altro.
La sfida resta trasformare questo principio in una pratica condivisa, capace di superare la distanza tra le parole pronunciate negli incontri internazionali e le decisioni adottate dai governi.
Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.
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