Papa Leone XIV a Metz: «Sacrificare alcune posizioni per la pace»

🌐 Papa Leone XIV chiude il viaggio in Francia a Metz con un appello forte al dialogo, alla negoziazione e alla pace, chiedendo a governi e popoli di essere pronti a «sacrificare alcune posizioni per il bene superiore della pace». Nella città scelta per rendere omaggio a Robert Schuman, uno dei padri fondatori dell’Europa comunitaria, il Pontefice lega il futuro del continente alla capacità di superare divisioni, nazionalismi e logiche di contrapposizione. Nel suo discorso mette inoltre in guardia dall’illusione del riarmo e richiama il valore del multilateralismo e del diritto internazionale.

Leone XIV a Metz, il messaggio al cuore dell’Europa

È a Metz che Leone XIV ha scelto di concludere il suo viaggio apostolico in Francia.

Dopo le tappe di Parigi e Lourdes, il Pontefice è arrivato nella città della Mosella, un luogo che per storia e posizione geografica rappresenta quasi fisicamente l’idea di un’Europa costruita attraverso confini, conflitti, divisioni e riconciliazioni.

Il programma della giornata ha avuto come fulcro il Centro Congressi intitolato a Robert Schuman, proprio per sottolineare il legame tra il messaggio del Papa e la storia dell’integrazione europea.

Qui Leone XIV ha partecipato prima a un incontro interreligioso e successivamente all’appuntamento “Alle radici dell’Europa per la pace e l’unità”, davanti a rappresentanti religiosi e istituzionali, con il presidente francese Emmanuel Macron presente al suo fianco.

È stato soprattutto il secondo appuntamento a trasformarsi in un discorso sul futuro dell’Europa e sulla necessità di ritrovare strumenti politici e diplomatici capaci di evitare che le tensioni internazionali degenerino ulteriormente.

«Pronti a sacrificare alcune posizioni»

Il passaggio destinato a lasciare maggiormente il segno riguarda il modo in cui, secondo Leone XIV, dovrebbe essere affrontata la ricerca della pace.

Il Pontefice ha parlato della necessità di un dialogo paziente, del coraggio di sedersi al tavolo delle trattative e della disponibilità a rinunciare a qualcosa quando questo sia necessario per raggiungere un obiettivo più grande.

«È necessario impegnarsi in un dialogo paziente, mostrare coraggio nella negoziazione ed essere pronti a sacrificare alcune posizioni per il bene superiore della pace», ha affermato.

Parole che arrivano in una fase nella quale il continente europeo continua a fare i conti con guerre, tensioni geopolitiche e una crescente attenzione alla sicurezza.

Il messaggio del Papa non indica una specifica soluzione diplomatica né entra nel dettaglio delle singole controversie internazionali. Il punto centrale è un altro: la pace, per essere costruita, richiede compromessi, negoziati e la capacità di non trasformare ogni posizione iniziale in un principio irrinunciabile.

Il Papa: la guerra è tornata in Europa

Nel suo intervento Leone XIV ha ricordato anche una realtà che, secondo le sue parole, sembrava appartenere al passato e che invece è tornata a manifestarsi sul continente.

La guerra, ha sottolineato, è nuovamente presente in Europa e rappresenta una “nuova inutile strage”, richiamando l’espressione utilizzata da Benedetto XV durante la Prima guerra mondiale.

Il riferimento si inserisce nel quadro più ampio della riflessione sulla necessità di proteggere la popolazione civile e di riportare la diplomazia al centro delle relazioni internazionali.

Per il Pontefice, il problema non riguarda soltanto la cessazione delle ostilità. La pace deve essere accompagnata dalla ricostruzione delle relazioni tra gli Stati e dalla capacità di ristabilire un sistema nel quale il diritto internazionale e la parola data tornino ad avere un peso concreto.

È una delle ragioni per cui Metz assume un significato particolare nel discorso.

La città è stata per secoli terra di frontiera e di contesa. La sua storia, però, è anche quella di un territorio nel quale culture differenti hanno progressivamente imparato a convivere.

Ed è proprio questa trasformazione che Leone XIV ha indicato come possibile lezione per l’Europa contemporanea.

Robert Schuman, l’uomo scelto come simbolo dell’Europa

La scelta di Metz non è casuale.

La città è legata alla figura di Robert Schuman, uno dei protagonisti della costruzione europea del secondo dopoguerra.

Schuman fu tra gli artefici del processo che avrebbe portato alla nascita delle prime istituzioni comunitarie e la sua Dichiarazione del 9 maggio 1950 è considerata uno dei documenti fondativi del progetto europeo.

Leone XIV ha scelto di ripartire proprio da quella stagione storica.

Dopo la Seconda guerra mondiale, Paesi che per decenni si erano combattuti decisero di sperimentare una strada differente: condividere interessi e risorse per rendere sempre più difficile un nuovo conflitto.

Nel discorso di Metz, questa esperienza diventa una chiave per leggere il presente.

Schuman, ha ricordato il Papa, aveva conosciuto direttamente un’Europa nella quale i confini cambiavano e le appartenenze nazionali potevano trasformarsi in motivo di contrapposizione. Da questa esperienza nacque una concezione della politica fondata sulla cooperazione tra popoli precedentemente avversari.

Per Leone XIV, quella lezione non appartiene soltanto alla storia.

È ancora attuale.

«Guardarsi dall’illusione del riarmo»

Uno dei passaggi più netti del discorso riguarda la sicurezza europea.

Leone XIV ha invitato a non confondere la ricerca della pace con un atteggiamento ingenuo o passivo. Il Papa ha riconosciuto la necessità di compiere sforzi concreti e proporzionati alle minacce, ma ha contemporaneamente messo in guardia da quella che definisce l’“illusione del riarmo”.

Il tema è particolarmente sensibile in Europa, dove diversi governi hanno aumentato l’attenzione verso la spesa militare e la sicurezza nazionale.

Il ragionamento del Pontefice parte da una domanda: aumentare gli strumenti militari è sufficiente a costruire la pace?

La risposta proposta nel discorso è negativa se il rafforzamento degli apparati di difesa non viene accompagnato da iniziative diplomatiche e politiche altrettanto ambiziose.

«Favorire la pace è un’opera attiva», ha sottolineato Leone XIV.

La distinzione è importante. Il Papa non propone una semplice rinuncia alla sicurezza, ma invita a interrogarsi sulla proporzione tra gli investimenti destinati a prepararsi alla guerra e quelli destinati a prevenirla.

Multilateralismo e diritto internazionale

Nel discorso di Metz entra anche un’altra parola chiave: multilateralismo.

Secondo Leone XIV, il sistema internazionale ha bisogno di strumenti capaci di limitare la volontà di dominio e di garantire regole condivise.

Il diritto internazionale viene presentato come uno degli antidoti alla logica della forza.

È una prospettiva che richiama direttamente la storia di Schuman e dell’integrazione europea: l’idea secondo cui gli Stati possono rinunciare a una parte della propria autonomia decisionale per costruire un sistema nel quale la cooperazione produca maggiore sicurezza per tutti.

Il Papa ha quindi collegato il passato dell’Europa al presente.

L’Unione europea, nata dalle macerie della guerra, rappresenta nella sua lettura una delle dimostrazioni più evidenti del fatto che la riconciliazione tra Stati precedentemente contrapposti non è un’utopia politica.

Ma quel modello, secondo il Pontefice, deve continuare a essere alimentato.

Migranti, dignità e un’Europa senza muri

Il discorso di Metz non ha riguardato soltanto la guerra.

Leone XIV ha dedicato attenzione anche al fenomeno migratorio e alla necessità di garantire dignità umana e percorsi legali e sicuri.

Il tema era già emerso durante le altre tappe del viaggio francese e a Metz è stato inserito all’interno di una visione più ampia dell’Europa.

Il continente, nella prospettiva del Papa, non può essere definito esclusivamente attraverso i propri confini geografici. Deve essere riconoscibile anche per la capacità di proteggere la dignità delle persone più vulnerabili.

La questione migratoria viene dunque collegata al tema dell’identità europea.

Non soltanto sicurezza delle frontiere, ma anche integrazione, accoglienza e responsabilità diventano elementi della riflessione sul futuro dell’Europa.

È una delle ragioni per cui il Papa ha parlato della necessità di abbattere i muri che continuano a dividere il continente.

L’appello ai giovani: «Siate costruttori di comunità»

La parte finale del discorso è stata dedicata soprattutto alle nuove generazioni.

Leone XIV ha invitato i giovani europei a non arrendersi alla paura e a non accettare come inevitabile una società dominata dalla violenza.

Il suo appello è stato quello a diventare “costruttori di comunità”, partendo dai luoghi più vicini: la famiglia, la scuola, l’università, le città e le comunità locali.

Il messaggio ha quindi assunto una dimensione che va oltre la politica internazionale.

La pace, nella visione del Pontefice, non può essere soltanto il risultato di un accordo firmato dai governi. Deve diventare anche una pratica quotidiana nelle relazioni tra le persone.

Da qui l’invito ai giovani a partecipare alla vita delle proprie comunità e anche alla vita politica, mettendo il bene comune davanti alla logica dello scontro.

Dalla Francia un messaggio rivolto all’Europa

La tappa di Metz chiude così un viaggio francese costruito attorno a temi diversi ma collegati tra loro: fede, dignità umana, riconciliazione, pace e futuro dell’Europa.

Parigi, Lourdes e Metz hanno rappresentato tre momenti differenti della visita di Leone XIV, ma nell’ultima tappa il messaggio ha assunto una dimensione fortemente europea.

Il luogo scelto ha contribuito a renderlo ancora più evidente.

Nel centro congressi dedicato a Schuman, il Pontefice ha evocato la nascita di un’Europa che, dopo due guerre mondiali, aveva scelto di trasformare la rivalità in cooperazione.

Oggi, di fronte a nuovi conflitti e nuove tensioni, il Papa ha invitato a non considerare quella scelta come acquisita per sempre.

La lezione di Schuman per il presente

Il cuore del discorso può essere riassunto proprio nel confronto tra due epoche.

Da una parte l’Europa del secondo dopoguerra, capace di immaginare una cooperazione tra Paesi che fino a pochi anni prima erano nemici.

Dall’altra l’Europa contemporanea, chiamata a confrontarsi con guerre, nuove divisioni, tensioni internazionali e una crescente attenzione alla sicurezza.

Per Leone XIV, la lezione di Schuman resta attuale perché dimostra che la politica può trasformare le linee di frattura in ponti.

Non significa ignorare i pericoli o cancellare le differenze. Significa, piuttosto, evitare che le differenze diventino automaticamente motivo di conflitto.

Ecco perché l’appello a “sacrificare alcune posizioni” acquista un significato preciso nel discorso del Papa: la pace richiede la disponibilità al compromesso, mentre la diplomazia deve tornare a essere uno strumento centrale nelle relazioni tra gli Stati.

Metz, l’ultima tappa di un viaggio nel segno della pace

Con Metz, Leone XIV conclude dunque il suo viaggio in Francia lasciando un messaggio fortemente legato all’Europa.

La città di Schuman diventa il luogo simbolico dal quale il Pontefice guarda al continente e alle sue contraddizioni.

La sua richiesta è rivolta soprattutto alla politica internazionale: più dialogo, più negoziazione, maggiore rispetto del diritto internazionale e uno sforzo concreto per evitare che la logica della contrapposizione diventi permanente.

Ma è rivolta anche ai cittadini e soprattutto ai giovani.

Perché, nella visione espressa dal Papa, la pace non è soltanto l’assenza della guerra. È la capacità di costruire relazioni, accettare differenze, difendere la dignità umana e immaginare un futuro nel quale la cooperazione abbia più spazio della paura.

A Metz, nel luogo che porta il nome di uno dei padri dell’Europa, Leone XIV ha affidato proprio a questa idea il messaggio conclusivo del suo viaggio in Francia: per la pace non basta aspettare la fine della guerra. Bisogna avere il coraggio di costruirla.