Oroscopo della settimana dal 20 al 26 luglio 2026

La settimana dal 20 al 26 luglio apre una fase più luminosa, sostenuta dal Giove trigono Nettuno, aspetto che favorisce fiducia, visione e intuizioni generose.

Il Giove opposto a Plutone chiede però misura: l’ambizione cresce, ma va gestita senza controllo eccessivo o scelte impulsive.

Con Mercurio diretto in Cancro nella seconda parte della settimana, comunicazioni, accordi e chiarimenti emotivi iniziano a ritrovare maggiore fluidità.

Il passaggio del Sole in Leone riaccende creatività, desiderio di esprimersi e bisogno di riconoscimento, soprattutto per i segni di fuoco e fissi.

Il clima generale invita a unire slancio e responsabilità: meno forzature, più ascolto, strategia e fiducia concreta.

Ariete (21 marzo – 19 aprile)

Per l’Ariete la settimana porta una spinta interessante, perché il Giove trigono Nettuno collega entusiasmo, immaginazione e desiderio di ripartire con più fiducia. Dopo giorni di tensione emotiva, Mercurio diretto in Cancro aiuta a sciogliere alcune incomprensioni familiari o personali, anche se serve ancora tatto. In amore evita di voler risolvere tutto con una frase decisa: ascoltare prima di agire ti permette di capire cosa l’altro sta davvero chiedendo. Nel lavoro il sestile tra Giove e Urano favorisce idee brillanti, contatti rapidi e soluzioni nuove, ma il Giove opposto a Plutone ricorda di non trasformare l’ambizione in pressione. Pianifica un passo concreto, soprattutto se stai valutando cambiamenti o trattative. Energia in crescita, ma da non bruciare con sport eccessivo o ritmi disordinati. Consiglio mirato: scegli una direzione e procedi con misura.

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Toro (20 aprile – 20 maggio)

Il Toro sente la settimana in modo profondo, perché il Giove opposto a Plutone coinvolge l’asse dei segni fissi e può mettere in evidenza tensioni tra casa, lavoro, ruolo personale e bisogno di controllo. In amore Venere in Vergine resta favorevole e ti aiuta a esprimere affetto con gesti concreti, ma se emergono rigidità evita di chiuderti nel silenzio. Con Mercurio diretto in Cancro, le conversazioni diventano più semplici e puoi chiarire un messaggio, un accordo o un malinteso rimasto sospeso. Nel lavoro conviene rivedere priorità, scadenze e rapporti con figure autorevoli, senza irrigidirti davanti a un cambiamento utile. Il denaro richiede prudenza, soprattutto se una scelta nasce dal bisogno di sicurezza immediata. Energia stabile, ma sensibile allo stress mentale. Consiglio mirato: lascia andare ciò che non controlli.

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Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

Per i Gemelli la settimana è dinamica, perché il Giove sestile Urano stimola intuizioni, contatti, idee e possibilità di muoversi in modo più libero. Marte nel tuo segno aggiunge velocità, ma il rischio è parlare o decidere prima di aver valutato tutte le conseguenze. In amore torna utile una comunicazione leggera ma sincera: con Mercurio diretto in Cancro puoi chiarire questioni legate a sicurezza, fiducia e valore personale. Nel lavoro o nello studio arrivano spunti interessanti, soprattutto se operi nella comunicazione, nella scrittura, nel digitale o nella formazione. Tuttavia il Giove opposto a Plutone suggerisce di non esagerare con promesse, contratti o obiettivi troppo grandi. Denaro da monitorare con attenzione, evitando spese nate dall’impulso. Energia alta, ma il sonno va protetto. Consiglio mirato: trasforma un’idea brillante in un piano concreto.

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Cancro (21 giugno – 22 luglio)

Il Cancro arriva a una settimana di maggiore chiarezza: dopo la fase più intensa del mese, Mercurio diretto in Cancro permette di rimettere ordine tra parole, ricordi, scelte personali e comunicazioni delicate. In amore puoi finalmente spiegarti meglio, ma non cercare di recuperare tutto in una sola conversazione; procedi con calma, lasciando spazio anche alle emozioni dell’altro. Nel lavoro il sestile tra Mercurio e Venere favorisce accordi, email, trattative e revisioni portate avanti con tono più morbido e pragmatico. Se devi firmare o confermare qualcosa, rileggi ancora, ma puoi iniziare a sentirti più sicuro. Il Giove trigono Nettuno amplia fiducia e creatività, mentre l’opposizione Giove-Plutone invita a gestire con equilibrio denaro condiviso e aspettative. Energia più fluida, ma serve riposo emotivo. Consiglio mirato: parla con chiarezza senza difenderti troppo.

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Leone (23 luglio – 22 agosto)

Il Sole entra nel tuo segno e apre una fase più visibile, creativa e vitale, mentre Giove in Leone amplifica fiducia, desiderio di crescita e voglia di metterti al centro. La settimana però non è solo espansione: il Giove opposto a Plutone coinvolge direttamente il tuo asse relazionale e ti chiede di non vivere ogni confronto come una prova di potere. In amore puoi essere più magnetico, ma anche più sensibile al bisogno di riconoscimento; chiedi attenzione senza pretendere conferme continue. Nel lavoro si aprono prospettive interessanti, soprattutto grazie al sestile Giove-Urano, ma è importante scegliere bene collaboratori, tempi e obiettivi. Il denaro va gestito con visione, non con desiderio di impressionare. Energia forte, da incanalare in attività creative e movimento. Consiglio mirato: guida con autorevolezza, non con controllo.

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Vergine (23 agosto – 22 settembre)

La Vergine riceve un sostegno concreto da Venere nel segno e dal Mercurio sestile Venere, aspetto che rende più facile comunicare con grazia, negoziare e trovare soluzioni utili. La settimana resta però delicata sul piano delle aspettative: non tutto deve essere perfetto per funzionare. In amore puoi esprimere desideri e limiti con più naturalezza, purché non trasformi ogni dettaglio in una critica. Nel lavoro Mercurio diretto in Cancro aiuta a rimettere in ordine progetti condivisi, collaborazioni, documenti e scambi rimasti confusi nelle settimane precedenti. Buon momento per riprendere un contatto professionale o sistemare una proposta. Il denaro migliora se aggiorni conti e priorità senza rimandare. Energia discreta, ma attenzione alla tensione accumulata da responsabilità eccessive. Consiglio mirato: comunica ciò che vuoi in modo semplice.

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Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Per la Bilancia la settimana alleggerisce alcune tensioni, ma chiede ancora equilibrio tra ambizione, relazioni e bisogno di armonia. Il Giove sestile Urano favorisce idee nuove, incontri stimolanti e aperture utili, soprattutto se sei pronto a guardare oltre una situazione ormai stretta. In amore evita di mediare sempre: Mercurio diretto in Cancro ti aiuta a chiarire un tema legato a famiglia, carriera o immagine pubblica, ma serve una posizione più definita. Nel lavoro puoi riprendere una trattativa, rivedere una proposta o correggere una comunicazione importante. Con Giove opposto a Plutone, però, non forzare alleanze e non accettare responsabilità solo per mantenere la pace. Denaro da gestire con realismo. Energia più viva, ma hai bisogno di pause estetiche, silenzio e spazio mentale. Consiglio mirato: scegli ciò che ti rappresenta davvero.

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Scorpione (23 ottobre – 22 novembre)

Lo Scorpione percepisce con forza il Giove opposto a Plutone, perché i segni fissi vengono chiamati a ridefinire potere, ruolo, radici e ambizioni. Questa settimana non chiede di vincere una battaglia, ma di capire quali energie vale la pena investire. In amore puoi sentire il bisogno di maggiore profondità, ma evita test emotivi o silenzi strategici: Mercurio diretto in Cancro favorisce parole più limpide e chiarimenti maturi. Nel lavoro è utile rivedere obiettivi professionali, gerarchie, rapporti con capi o clienti e scelte legate alla visibilità. Non cedere alla pressione di dimostrare tutto subito. Venere in Vergine sostiene amicizie, reti e collaborazioni pratiche, purché basate su fiducia reale. Energia intensa, da scaricare senza alimentare pensieri ossessivi. Consiglio mirato: usa la forza per trasformare, non per trattenere.

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Sagittario (23 novembre – 21 dicembre)

Per il Sagittario la settimana apre prospettive ampie, perché il Giove trigono Nettuno sostiene ispirazione, fiducia e desiderio di dare un senso più alto alle scelte. Il Sole in Leone riaccende viaggio, studio, creatività e voglia di esplorare, ma l’opposizione Giove-Plutone invita a non trasformare l’entusiasmo in eccesso. In amore puoi parlare con maggiore generosità, ma evita promesse troppo grandi se non sei sicuro di poterle mantenere. Nel lavoro o nello studio sono favoriti progetti legati a formazione, comunicazione, estero, contenuti e visione strategica. Con Mercurio diretto in Cancro, puoi sistemare questioni economiche condivise, pagamenti o accordi rimasti incerti. Energia alta, soprattutto mentale, ma serve disciplina per non disperderti. Consiglio mirato: scegli un obiettivo grande e rendilo pratico.

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Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Il Capricorno entra in una settimana di chiarimento, soprattutto nelle relazioni e negli accordi: Mercurio diretto in Cancro aiuta a riaprire il dialogo con più lucidità dopo incomprensioni, ritardi o ripensamenti. In amore puoi affrontare un tema importante senza irrigidirti, distinguendo tra bisogno di sicurezza e desiderio di controllare l’esito. Venere in Vergine resta favorevole e sostiene conversazioni mature, progetti comuni e decisioni pratiche. Nel lavoro conviene rivedere contratti, collaborazioni, consulenze e responsabilità condivise, scegliendo tempi realistici. Il Giove opposto a Plutone può amplificare questioni economiche o dinamiche di potere: meglio negoziare con calma e non forzare nessuno. Energia seria, ma più ordinata se fai una cosa alla volta. Il corpo chiede riposo regolare e meno tensione accumulata. Consiglio mirato: chiarisci un patto con parole semplici.

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Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

L’Acquario è uno dei segni più coinvolti dalla settimana, perché il Giove opposto a Plutone mette in evidenza relazioni, identità personale e rapporti di forza. Il Nodo Nord che entra nel tuo segno apre una fase simbolica di direzione nuova, ma ogni cambiamento va gestito senza rotture inutili. In amore puoi sentire il bisogno di più spazio e autenticità; spiega ciò che vuoi, invece di creare distanza improvvisa. Nel lavoro il Giove sestile Urano favorisce intuizioni, contatti e soluzioni originali, soprattutto se collabori con persone flessibili. Mercurio diretto in Cancro aiuta a sistemare routine, agenda, comunicazioni operative e piccoli problemi pratici. Attenzione al denaro condiviso e alle spese nate da tensione. Energia mentale forte, ma il corpo chiede ritmo e recupero. Consiglio mirato: cambia direzione con lucidità.

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Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

Per i Pesci la settimana può essere ispirata e creativa, grazie al Giove trigono Nettuno, aspetto che amplifica immaginazione, sensibilità e fiducia nella propria visione. Mercurio diretto in Cancro aiuta a recuperare parole d’amore, idee artistiche, progetti personali e desideri rimasti in sospeso. In amore torna più facile esprimere ciò che senti, ma Venere in Vergine ti ricorda che le emozioni devono trovare gesti concreti e continuità. Nel lavoro o nello studio puoi sviluppare un progetto creativo, rivedere una proposta o migliorare il dialogo con collaboratori e clienti. Attenzione però al Giove opposto a Plutone: non caricarti di responsabilità nascoste o aspettative troppo pesanti. Denaro da gestire con calma e realismo. Energia sensibile, da proteggere con sonno, acqua, silenzio e movimento dolce. Consiglio mirato: rendi concreta la tua ispirazione.

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L’Eremita