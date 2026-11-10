Orchidee e bicarbonato: il rimedio domestico che può danneggiarle
Il successo dei rimedi fai-da-te
Le orchidee sono tra le piante ornamentali più diffuse nelle abitazioni, ma anche tra quelle maggiormente esposte a trattamenti improvvisati.
Acqua di cottura, fondi di caffè, bicarbonato e altri prodotti domestici vengono spesso proposti come soluzioni universali per migliorare fioritura e salute delle radici.
La realtà botanica è molto più complessa.
Cosa può provocare il bicarbonato
Il bicarbonato di sodio può modificare il pH dell’acqua e dell’ambiente in cui viene applicato, rendendolo più alcalino.
Un impiego ripetuto o concentrato può alterare le condizioni del substrato e contribuire all’accumulo di sodio.
Per le orchidee coltivate in corteccia, la qualità dell’acqua e l’equilibrio del substrato sono elementi importanti.
Come riconoscere una radice sana
Nelle comuni Phalaenopsis, le radici sane sono generalmente consistenti e possono apparire verdi quando sono bagnate oppure argentee quando sono asciutte.
Radici molli, maleodoranti o completamente deteriorate possono invece indicare problemi di marciume.
Il colore, da solo, non basta a formulare una diagnosi.
La cura corretta parte dall’acqua
Le principali precauzioni riguardano l’irrigazione, il drenaggio, l’aerazione e la luce.
È importante evitare ristagni prolungati e utilizzare un substrato adeguato alle esigenze della specie.
Il bicarbonato non deve essere considerato un fertilizzante o un trattamento ordinario.
Per mantenere un’orchidea sana, una coltivazione corretta è generalmente più utile di rimedi domestici privi di dosaggi e indicazioni specifiche.
Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.
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