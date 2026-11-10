8:23 am, 10 Novembre 26 calendario

Orchidee e bicarbonato: il rimedio domestico che può danneggiarle

Di: Redazione Metrotoday
🌐 Bicarbonato sulle orchidee, un rimedio domestico frequentemente suggerito online può alterare le condizioni del substrato e creare problemi alle radici. Prima di utilizzarlo è necessario comprendere il funzionamento della pianta.

Il successo dei rimedi fai-da-te

Le orchidee sono tra le piante ornamentali più diffuse nelle abitazioni, ma anche tra quelle maggiormente esposte a trattamenti improvvisati.

Acqua di cottura, fondi di caffè, bicarbonato e altri prodotti domestici vengono spesso proposti come soluzioni universali per migliorare fioritura e salute delle radici.

La realtà botanica è molto più complessa.

Radici di orchidea in un vaso trasparente

Cosa può provocare il bicarbonato

Il bicarbonato di sodio può modificare il pH dell’acqua e dell’ambiente in cui viene applicato, rendendolo più alcalino.

Un impiego ripetuto o concentrato può alterare le condizioni del substrato e contribuire all’accumulo di sodio.

Per le orchidee coltivate in corteccia, la qualità dell’acqua e l’equilibrio del substrato sono elementi importanti.

Controllo delle radici durante un rinvaso

Come riconoscere una radice sana

Nelle comuni Phalaenopsis, le radici sane sono generalmente consistenti e possono apparire verdi quando sono bagnate oppure argentee quando sono asciutte.

Radici molli, maleodoranti o completamente deteriorate possono invece indicare problemi di marciume.

Il colore, da solo, non basta a formulare una diagnosi.

Substrato di corteccia per orchidee

La cura corretta parte dall’acqua

Le principali precauzioni riguardano l’irrigazione, il drenaggio, l’aerazione e la luce.

È importante evitare ristagni prolungati e utilizzare un substrato adeguato alle esigenze della specie.

Il bicarbonato non deve essere considerato un fertilizzante o un trattamento ordinario.

Orchidea in fiore vicino a una finestra

Per mantenere un’orchidea sana, una coltivazione corretta è generalmente più utile di rimedi domestici privi di dosaggi e indicazioni specifiche.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.

10 Novembre 2026 ( modificato il 1 Novembre 2026 | 18:24 )
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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