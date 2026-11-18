🌐 Il caso Nvidia riaccende le tensioni tra Cina e Stati Uniti: analisti cinesi evocano una risposta sulle terre rare, mentre Pechino ha prorogato la sospensione di parte dei controlli all’export.

La pressione sui chip e la possibile risposta cinese

Il caso Nvidia riporta chip avanzati e terre rare al centro del confronto tra Stati Uniti e Cina, alla vigilia dei colloqui tra Donald Trump e Xi Jinping. Ma il punto decisivo è distinguere la pressione politica dalle misure già adottate: una nuova stretta cinese viene evocata da analisti, non annunciata dal governo. L’ultimo provvedimento ufficiale verificato prolunga invece la sospensione di una parte dei controlli sulle esportazioni.

A prospettare una risposta è, tra gli altri, Victor Gao, vicepresidente del Center for China and Globalization. Nelle dichiarazioni riportate il 13 novembre, Gao sostiene che usare la vicenda Nvidia per aumentare la pressione su Pechino sarebbe un errore e prevede controlli più severi sulle terre rare. Si tratta della valutazione di un osservatore: non equivale a una comunicazione del ministero del Commercio cinese né definisce tempi, prodotti o destinatari di eventuali restrizioni.

Che cosa ha deciso davvero Pechino

Il dato amministrativo va nella direzione di una pausa prorogata. Con l’annuncio numero 58 del 9 novembre, il ministero del Commercio e l’amministrazione generale delle Dogane hanno stabilito che sei provvedimenti del 2025 restino sospesi dall’11 novembre 2026 al 10 gennaio 2027. La decisione riguarda il pacchetto di misure aggiuntive introdotto nell’ottobre dello scorso anno, non l’intero sistema cinese di controllo delle esportazioni.

Nella sospensione rientrano restrizioni relative a cinque elementi — olmio, erbio, tulio, europio e itterbio — e a determinate tecnologie e apparecchiature per la lavorazione delle terre rare. Restano congelate anche ulteriori misure su alcune batterie al litio, materiali di grafite e prodotti fabbricati all’estero con terre rare di origine cinese. La proroga non significa però che queste disposizioni siano state cancellate definitivamente.

Continuano infatti ad applicarsi i controlli introdotti nell’aprile 2025 su altri sette elementi: samario, gadolinio, terbio, disprosio, lutezio, scandio e ittrio. Per le imprese, quindi, sospensione parziale e libertà completa di esportazione non sono la stessa cosa. Il regime di licenze già operativo resta distinto dalle misure aggiuntive temporaneamente ferme, una differenza essenziale per leggere gli annunci e valutare le forniture.

Nvidia cambia guida, il Congresso chiede documenti

Sul versante americano, il fatto societario confermato è il cambio al vertice di Nvidia. Il 12 novembre l’azienda ha annunciato le dimissioni di Jensen Huang dalle cariche di presidente, amministratore delegato e consigliere. Colette Kress ha assunto la guida ad interim, mantenendo anche gli incarichi di vicepresidente esecutiva e direttrice finanziaria, mentre il consiglio avvia la ricerca di un successore permanente tra candidati interni ed esterni.

La vicenda si accompagna a sospetti su un’operazione di intelligence cinese e sull’accesso a semiconduttori avanzati. Queste ricostruzioni devono restare separate dalle dimissioni ufficialmente comunicate: non costituiscono responsabilità giudiziarie accertate. Pechino nega che Alice Huang, indicata nelle accuse come presunta agente e legata all’ex vertice Nvidia, sia una spia. Anche le contestazioni sulle forniture di chip richiedono verifiche distinte.

La pressione istituzionale è documentata. L’11 novembre i senatori Elizabeth Warren e Chris Coons hanno chiesto all’amministrazione di conservare documenti e comunicazioni riguardanti Nvidia, Megaspeed, le licenze di esportazione e i contatti con i funzionari americani. La richiesta comprende i materiali relativi ai negoziati con la Cina: è un’iniziativa di controllo parlamentare, non una sentenza sulle condotte delle persone o delle aziende coinvolte.

Il giorno seguente Ron Wyden e Richard Neal hanno scritto al segretario al Commercio Howard Lutnick, contestando la gestione delle autorizzazioni per gli H200 e sollevando dubbi sulla verifica degli acquirenti cinesi. Nella lettera chiedono chiarimenti anche sul meccanismo tariffario legato alle vendite. Le valutazioni contenute nel documento rappresentano le posizioni dei firmatari e non vanno presentate come conclusioni definitive di un’indagine.

Le licenze americane non sono un via libera generale

Il riferimento normativo è la regola entrata in vigore il 15 gennaio 2026. Per determinati semiconduttori, tra cui Nvidia H200 e prodotti equivalenti entro specifiche soglie tecniche, il Bureau of Industry and Security ha previsto l’esame delle domande di esportazione verso Cina e Macao caso per caso. Non si tratta di un’autorizzazione automatica: l’approvazione dipende dal rispetto delle condizioni e dalla valutazione delle autorità.

Tra i requisiti figurano la disponibilità sufficiente per il mercato statunitense, garanzie sulle procedure di sicurezza del destinatario e verifiche tecniche indipendenti negli Stati Uniti prima dell’esportazione. La disciplina richiede inoltre misure per impedire accessi remoti non autorizzati. È su questo sistema di licenze, controlli degli utilizzatori e possibili aggiramenti che si concentra una parte delle richieste documentali indirizzate all’amministrazione.

Perché le terre rare interessano anche l’Europa

L’altra leva riguarda materiali indispensabili a molte produzioni. Le terre rare sono un gruppo di 17 elementi impiegati, tra l’altro, nelle turbine eoliche, nei veicoli elettrici, nell’hardware per l’intelligenza artificiale e negli aerei militari. Il servizio studi del Parlamento europeo sottolinea la vulnerabilità delle filiere europee: le proprietà di questi elementi rendono spesso difficile trovare sostituti adeguati e convenienti.

Il peso cinese non dipende soltanto dalle miniere. Secondo le stime dell’Agenzia internazionale dell’energia riferite al 2024, la Cina rappresentava il 61% dell’offerta mineraria mondiale e il 91% della capacità di raffinazione e lavorazione delle principali terre rare. Queste quote aiutano a comprendere perché le discussioni sui controlli all’export abbiano rilevanza anche per produttori e acquirenti lontani dal confronto diplomatico tra Washington e Pechino.

Sul calendario aziendale resta intanto confermato il prossimo appuntamento pubblico di Nvidia: la società ha fissato al 17 novembre la presentazione dei risultati del terzo trimestre dell’esercizio fiscale 2027, seguita dalla conferenza con gli analisti.

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