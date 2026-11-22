🌐 Norges continua a credere in Nvidia e nella domanda di potenza di calcolo. Ma Nicolai Tangen distingue il potenziale dell’intelligenza artificiale dai prezzi delle azioni e dal peso crescente della tecnologia negli indici.

La fiducia nell’IA, il dubbio sui prezzi

La domanda di potenza di calcolo e la capacità di innovare: sono questi i pilastri della fiducia che Nicolai Tangen, amministratore delegato di Norges Bank Investment Management, continua a esprimere su Nvidia. Nelle dichiarazioni del 10 novembre 2026, il gestore del fondo sovrano norvegese ha ribadito il proprio convincimento sul futuro dell’intelligenza artificiale, richiamando anche i miglioramenti di efficienza osservati nella sua organizzazione. La fiducia nella tecnologia, però, non equivale a una certezza sui prezzi delle azioni.

Tangen considera molto difficile stabilire quanto delle opportunità future sia già incorporato nelle quotazioni dei grandi gruppi tecnologici. Su Nvidia sottolinea la posizione competitiva e la capacità di innovazione, attribuendo a Jensen Huang un ruolo importante nella costruzione dell’azienda. Sono valutazioni del gestore, non garanzie di rendimento: il suo giudizio favorevole sul potenziale industriale resta distinto dalla questione di quanto pagare quel potenziale in Borsa.

Nvidia valeva 612 miliardi di corone nel portafoglio

Le dimensioni della partecipazione spiegano perché queste parole abbiano un peso particolare. Nella fotografia ufficiale al 30 giugno 2026, Nvidia era il maggiore investimento azionario del fondo, con un valore di 612 miliardi di corone norvegesi. Seguivano Apple, con 522 miliardi, e Alphabet, con 499 miliardi. Microsoft figurava a 347 miliardi. È una graduatoria riferita alla chiusura del semestre, non una misurazione delle posizioni o dei prezzi dell’11 novembre.

Il fondo nasce per amministrare nel lungo periodo la ricchezza generata dalle risorse petrolifere e di gas della Norvegia, a beneficio delle generazioni presenti e future. Investe all’estero e detiene partecipazioni in circa 7.100 società. Nvidia occupa dunque il primo posto dentro un portafoglio internazionale molto ampio: il dato descrive il valore della partecipazione, senza indicare da solo quando siano state comprate le azioni o se siano in corso nuovi acquisti.

Il ruolo degli indici dietro il peso tecnologico

C’è poi una distinzione decisiva nella lettura delle dichiarazioni. Tangen ha spiegato che il crescente peso della tecnologia nel portafoglio dipende soprattutto dall’importanza acquisita da queste società nell’indice di riferimento, anziché da una grande scommessa attiva sul settore. Una partecipazione molto grande non racconta automaticamente una scelta di sovrappeso. Il benchmark ufficiale è stabilito dal ministero delle Finanze norvegese e, per la componente azionaria, si basa sull’indice FTSE Global All Cap.

Il riferimento agli indici non cancella il rischio dell’investimento, ma chiarisce il contesto in cui viene gestito. La strategia dichiarata del fondo prevede un’esposizione estesa a mercati, Paesi e valute, con un orizzonte lungo e necessità di liquidità limitate. L’obiettivo è partecipare alla crescita e alla creazione di valore globali, preservando il patrimonio per il futuro. Non si tratta quindi di un portafoglio costruito esclusivamente intorno all’intelligenza artificiale o a un singolo produttore di chip.

La tecnologia ha trainato il semestre

I risultati dei primi sei mesi del 2026 mostrano quanto il settore sia diventato rilevante. Gli investimenti tecnologici hanno registrato un rendimento del 25,3% e rappresentavano il 32,2% della componente azionaria. Quest’ultima percentuale non va confusa con una quota dell’intero patrimonio: riguarda soltanto le azioni. Nello stesso periodo, il rendimento complessivo degli investimenti azionari è stato del 13%, mentre telecomunicazioni, tecnologia ed energia sono stati i settori con i risultati migliori.

Il fondo nel suo insieme ha chiuso il semestre con un rendimento del 9,4%, superiore di 0,22 punti percentuali al benchmark. Il patrimonio al 30 giugno ammontava a 22.683 miliardi di corone. Il rapporto distingue il risultato degli investimenti dagli altri fattori che modificano il valore del fondo: nel semestre, per esempio, il rafforzamento della corona ha ridotto il valore espresso nella valuta nazionale. Il rendimento e la variazione del patrimonio non sono quindi grandezze intercambiabili.

Dai chip ai centri dati: i vincoli della crescita

La prospettiva industriale non dipende soltanto dalla disponibilità di processori. Nella documentazione trimestrale relativa al periodo chiuso il 26 luglio 2026, Nvidia indica terreni, energia, edifici e capitale tra le risorse cruciali per realizzare centri dati. Segnala inoltre che eventuali carenze potrebbero condizionare ricavi e risultati futuri. La domanda di calcolo deve tradursi in infrastrutture operative: il produttore stesso descrive questo passaggio come un processo complesso, pluriennale e soggetto a difficoltà tecniche e realizzative.

Nvidia avverte anche che alcuni clienti potrebbero rinviare gli acquisti per mancanza delle infrastrutture necessarie, difficoltà di finanziamento o adozione più lenta delle nuove tecnologie. Sono rischi prospettici dichiarati dalla società, non la prova che tali scenari si realizzeranno. Servono però a distinguere la solidità percepita della tendenza tecnologica dalla regolarità dei risultati economici: nei documenti aziendali, ritardi e vincoli di capitale possono influire sui tempi dei ricavi e sull’espansione dell’offerta.

L’ultimo trimestre del fondo è stato negativo

La verifica dei numeri più recenti aggiunge un elemento alla fotografia semestrale. Nel terzo trimestre del 2026 il fondo norvegese ha registrato un rendimento del −0,5%, inferiore di 0,18 punti percentuali al proprio indice di riferimento. Le azioni hanno reso lo 0,5%, mentre gli investimenti a reddito fisso hanno perso il 3,5%. Il risultato complessivo negativo non viene dunque attribuito automaticamente a Nvidia o al comparto tecnologico.

Nel commentare il periodo, il vice amministratore delegato Trond Grande ha indicato nell’aumento dei tassi una causa dei risultati più deboli delle obbligazioni, evidenziando differenze marcate fra i settori azionari. Al 30 settembre 2026, il valore del fondo era di 22.014 miliardi di corone norvegesi; le azioni rappresentavano il 72,1% del patrimonio, il reddito fisso il 25,8%, gli immobili non quotati l’1,6% e le infrastrutture per le energie rinnovabili lo 0,5%.

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