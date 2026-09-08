Netanyahu avvertito prima del 7 ottobre: la ricostruzione choc

🌐 Netanyahu avvertito 7 ottobre: secondo una nuova ricostruzione, il premier israeliano avrebbe ricevuto direttamente dagli Emirati un allarme su una grande offensiva di Hamas, pochi giorni prima dell’attacco del 2023. Il suo ufficio nega categoricamente che la telefonata sia mai avvenuta.

La ricostruzione riapre una delle domande più dolorose e controverse della storia recente di Israele: quanto sapevano i vertici politici e della sicurezza prima del 7 ottobre 2023 e, soprattutto, che cosa fecero con quelle informazioni?

Secondo l’inchiesta pubblicata oggi da Haaretz, il presidente degli Emirati Arabi Uniti Mohammed bin Zayed avrebbe contattato personalmente Benjamin Netanyahu circa dieci giorni prima dell’attacco di Hamas. Il messaggio, stando alla ricostruzione, sarebbe stato tutt’altro che generico: il leader di Hamas Yahya Sinwar stava preparando un’operazione di vasta portata, potenzialmente capace di provocare un enorme spargimento di sangue e di destabilizzare l’intera regione.

La portata politica della rivelazione è enorme perché, se confermata, non descriverebbe soltanto un nuovo tassello della clamorosa falla dell’intelligence israeliana. Metterebbe sotto esame anche la catena decisionale politica immediatamente precedente al massacro.

Netanyahu e l’avvertimento degli Emirati: cosa sostiene la ricostruzione

Il punto centrale della ricostruzione riguarda una presunta conversazione telefonica tra Netanyahu e Mohammed bin Zayed. Secondo quanto emerso, il presidente emiratino avrebbe trasmesso al premier israeliano informazioni secondo cui Hamas stava preparando un’azione militare di dimensioni eccezionali.

L’avvertimento sarebbe arrivato attraverso un percorso diplomatico e informativo che avrebbe avuto origine da ambienti palestinesi. La notizia dell’operazione attribuita a Sinwar sarebbe stata comunicata da Hamas a un alto esponente di Al-Fatah, che avrebbe quindi scelto di far arrivare l’informazione agli Emirati. Da Abu Dhabi, il messaggio sarebbe stato trasferito agli apparati israeliani.

Il passaggio successivo è quello più delicato.

Secondo la ricostruzione, i servizi israeliani avrebbero discusso l’informazione senza interpretarla come la previsione di un’imminente offensiva proveniente da Gaza. Proprio per la gravità dell’allarme, bin Zayed avrebbe quindi deciso di rivolgersi direttamente a Netanyahu.

La conversazione, secondo altre ricostruzioni della stessa vicenda, sarebbe durata circa 45 minuti. Netanyahu avrebbe rassicurato il presidente emiratino, sostenendo che Israele aveva la situazione sotto controllo e ipotizzando che Hamas fosse maggiormente concentrato sulla Cisgiordania.

È proprio questo elemento a rendere la vicenda politicamente esplosiva: non si tratterebbe soltanto di una segnalazione arrivata agli apparati e rimasta senza seguito, ma di un presunto contatto diretto tra il capo del governo israeliano e un leader regionale, seguito — secondo l’inchiesta — dall’assenza di iniziative concrete.

La risposta di Netanyahu: “Una menzogna totale”

Il governo israeliano ha respinto l’intera ricostruzione.

L’ufficio di Netanyahu ha definito l’accusa “una menzogna totale”, sostenendo che il premier non avrebbe parlato con il presidente degli Emirati nel periodo indicato e non avrebbe ricevuto da lui alcun avvertimento relativo a un attacco di Hamas.

La smentita introduce quindi un elemento decisivo: al momento non si può presentare come un fatto accertato che Netanyahu sia stato personalmente avvertito da bin Zayed.

Il valore della notizia risiede dunque nella ricostruzione giornalistica e nelle informazioni che dovranno essere verificate, confrontate con documenti e testimonianze e, soprattutto, sottoposte a un eventuale esame istituzionale.

È una distinzione fondamentale. Una cosa è sostenere che il primo ministro abbia ricevuto l’avvertimento e lo abbia ignorato; altra cosa è riferire che un’inchiesta sostiene che ciò sia avvenuto mentre il diretto interessato nega categoricamente.

Il nodo delle informazioni arrivate prima del 7 ottobre

La vicenda si inserisce in una questione molto più ampia: il 7 ottobre non arrivò nel vuoto informativo.

Negli anni successivi all’attacco, è emerso un quadro fatto di segnali, valutazioni dell’intelligence, indicazioni provenienti da diverse fonti e discussioni sulla reale capacità di Hamas di lanciare un’operazione di grandi dimensioni.

Il fallimento israeliano fu quindi oggetto di un’analisi sempre più ampia, nella quale venne messa in discussione la cosiddetta “conception”: l’idea secondo cui Hamas fosse principalmente interessato a mantenere il controllo di Gaza, ottenere vantaggi economici e politici e preservare una forma di equilibrio con Israele.

Il 7 ottobre dimostrò tragicamente quanto quella valutazione fosse errata.

Ma la nuova ricostruzione sposta il baricentro della discussione. Non si parla più soltanto di ciò che l’intelligence avrebbe capito o non capito. Si parla di cosa sarebbe stato comunicato al livello politico e di come sarebbe stato interpretato.

È una differenza enorme, perché una commissione d’inchiesta chiamata a stabilire responsabilità dovrebbe necessariamente ricostruire ogni passaggio della catena: chi sapeva, quando lo seppe, quale livello di attendibilità attribuì all’informazione e quali ordini vennero impartiti.

La domanda che torna al centro del dibattito

Se l’avvertimento emiratino fosse confermato, una delle domande principali diventerebbe inevitabile: perché non vennero rafforzate le difese lungo il confine con Gaza?

Il 7 ottobre 2023 Hamas riuscì a superare il sistema di sicurezza israeliano, attaccando comunità e basi militari nel sud del Paese. L’operazione provocò una strage e l’apertura di una guerra destinata a trasformare gli equilibri dell’intero Medio Oriente.

Per questo la questione non riguarda soltanto Netanyahu.

Coinvolge l’intero apparato di sicurezza israeliano, i vertici militari, i servizi d’intelligence e il sistema politico che negli anni precedenti aveva elaborato la propria lettura delle intenzioni di Hamas.

L’opposizione israeliana attacca Netanyahu

La pubblicazione della ricostruzione ha immediatamente trasformato la vicenda in un’arma politica.

L’ex premier Naftali Bennett ha sostenuto che la notizia confermerebbe la responsabilità personale di Netanyahu nella gestione degli avvertimenti antecedenti al 7 ottobre, chiedendo di accertare il comportamento del governo attraverso una commissione d’inchiesta statale.

Anche Yair Golan, leader dei Democratici, ha reagito con toni durissimi, sostenendo che il nuovo quadro aggraverebbe ulteriormente le responsabilità attribuite al primo ministro.

La questione assume un peso ancora maggiore perché Israele si trova in una fase politica estremamente delicata. Le accuse sulla gestione degli avvertimenti precedenti al 7 ottobre si intrecciano così con la battaglia per stabilire chi debba assumersi la responsabilità del più grave fallimento della sicurezza israeliana in decenni.

Il tema della commissione d’inchiesta è destinato quindi a tornare al centro dello scontro politico.

Il fattore Sinwar e la pista che porta dagli Emirati a Gaza

Uno degli aspetti più interessanti della ricostruzione riguarda la provenienza dell’informazione.

Il presunto avvertimento non sarebbe nato da una valutazione casuale degli Emirati, ma da una catena che avrebbe collegato Hamas, ambienti di Al-Fatah, interlocutori emiratini e infine la leadership israeliana.

Al centro ci sarebbe stato Yahya Sinwar, allora principale figura di Hamas nella Striscia di Gaza e considerato l’artefice dell’operazione del 7 ottobre.

Se questa sequenza venisse documentata, avrebbe un significato rilevante anche dal punto di vista dell’intelligence: significherebbe che informazioni sull’operazione circolavano al di fuori del ristretto nucleo operativo di Hamas e che almeno una parte di esse sarebbe arrivata fino ai massimi livelli israeliani.

Resta però da stabilire quanto fossero precise, quanto fossero credibili e soprattutto quale contenuto esatto avessero.

È proprio su questo terreno che una verifica documentale potrebbe cambiare radicalmente il quadro.

Perché questa rivelazione arriva adesso

Il tempismo è tutt’altro che irrilevante.

La vicenda riemerge mentre Israele continua a fare i conti con le conseguenze del 7 ottobre e mentre il confronto politico sulla responsabilità della classe dirigente israeliana resta aperto.

Una nuova accusa contro Netanyahu non può essere separata dal clima interno del Paese. Il premier è da anni al centro di una delle più profonde polarizzazioni della storia politica israeliana e ogni nuova ricostruzione sul 7 ottobre riaccende il confronto tra chi attribuisce il disastro a un fallimento sistemico e chi ritiene necessario distinguere le responsabilità operative da quelle politiche.

Il punto decisivo sarà la prova.

Se esistono registrazioni, documenti diplomatici, testimonianze dirette o tracce negli archivi degli apparati di sicurezza capaci di confermare la telefonata e il contenuto dell’avvertimento, la ricostruzione assumerebbe un peso completamente diverso. Se invece non emergeranno riscontri, la smentita dell’ufficio del premier rimarrà il principale elemento di cautela.

Dalla crisi di Gaza al nuovo scontro sull’Iran

La vicenda israeliana si sviluppa inoltre in un Medio Oriente nel quale il dossier di Gaza non è più l’unico detonatore.

Sul fronte iraniano, Stati Uniti, Regno Unito, Francia e Germania stanno spingendo perché la questione nucleare iraniana venga portata davanti al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite attraverso un passaggio nell’ambito dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica. Il confronto riguarda soprattutto l’accesso degli ispettori, la trasparenza del programma nucleare iraniano e la possibilità di verificare le scorte di materiale nucleare.

Teheran respinge le accuse occidentali e considera la pressione internazionale illegittima. La nuova escalation diplomatica aggiunge così un ulteriore livello di tensione a una regione già segnata dal conflitto tra Israele e Hamas e dal confronto tra Israele, Iran e loro rispettivi alleati.

È questo il contesto nel quale va letta anche la nuova polemica su Netanyahu: la sicurezza israeliana, l’intelligence e la capacità di anticipare le minacce sono oggi questioni ancora più centrali rispetto al periodo precedente al 7 ottobre.

La vera partita è accertare cosa accadde prima del 7 ottobre

La ricostruzione attribuita a Haaretz non chiude una storia: la riapre.

Se il contenuto dell’inchiesta sarà confermato, il problema non sarà più soltanto capire come Hamas riuscì a sorprendere Israele, ma perché un possibile avvertimento arrivato al vertice politico non avrebbe prodotto una risposta adeguata.

Se invece la smentita di Netanyahu troverà riscontri, la questione dovrà essere ricostruita diversamente.

In entrambi i casi, resta una domanda fondamentale: quante informazioni circolarono davvero nei giorni precedenti al 7 ottobre e chi ebbe la responsabilità di trasformarle, oppure di non trasformarle, in decisioni operative?

È su questa domanda che si giocherà una parte decisiva del giudizio storico e politico sull’attacco del 2023.

Per Netanyahu, l’accusa rappresenta un nuovo fronte di pressione. Per l’opposizione, può diventare la prova di una responsabilità politica diretta. Per Israele, invece, il tema è ancora più profondo: capire perché un sistema considerato tra i più sofisticati al mondo non riuscì a impedire il 7 ottobre, e soprattutto se quella tragedia avrebbe potuto essere almeno in parte evitata.