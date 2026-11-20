🌐 Il budget regali Natale previsto dagli italiani scende del 19%, secondo Accenture. Restano gli acquisti, ma aumentano attenzione alle offerte e interesse per l’intelligenza artificiale.

Il regalo resta, il portafoglio si restringe

I regali restano nella lista, ma il tetto di spesa si abbassa. Per il Natale 2026 gli italiani prevedono un budget medio di 351 euro, il 19% in meno rispetto al 2025. È il dato della ventesima Holiday Shopping Survey di Accenture: una fotografia delle intenzioni che racconta acquisti più sorvegliati, non una rinuncia generalizzata alla tradizione. La ricerca di promozioni e il confronto tra alternative accompagnano la preparazione delle feste.

La parola decisiva è «previsto». Non si tratta del valore degli scontrini già battuti, né di un bilancio definitivo del commercio natalizio. Il sondaggio raccoglie quanto i consumatori dichiarano di voler destinare agli acquisti: una misura delle aspettative, da tenere distinta dalla spesa che sarà effettivamente realizzata. La ricerca internazionale comprende infatti domande su budget, tempi degli acquisti e impiego dell’intelligenza artificiale lungo il percorso di scelta.

Spendere di più non significa avere più disponibilità

Solo il 21% degli intervistati prevede un budget superiore a quello dell’anno precedente. All’interno di questo gruppo, il 54% indica come ragione principale l’aumento generalizzato dei prezzi. La distinzione conta: mettere in conto una cifra più alta non equivale necessariamente a sentirsi economicamente più tranquilli. In questo caso, oltre metà di chi pensa di spendere di più collega la scelta ai rincari, anziché a una maggiore libertà di acquisto.

Anche il confronto generazionale mostra cifre diverse dietro la media. I millennial indicano una disponibilità prevista di 388 euro, mentre la Generazione Z si ferma a 308 euro. Sono valori riferiti a gruppi differenti, non soglie consigliate per le famiglie. Il dato medio nazionale, dunque, non descrive una somma uguale per tutti: riassume intenzioni di spesa che cambiano anche in relazione all’età degli intervistati.

Abbigliamento, alimentari e cura della persona

Le preferenze restano concentrate su categorie familiari allo shopping delle feste. Abbigliamento e accessori sono indicati dal 53%, seguiti da cibi e bevande al 48% e da prodotti di bellezza e cura personale al 42%. Queste percentuali descrivono le categorie presenti nelle intenzioni d’acquisto: non sono quote dei 351 euro da sommare o trasformare automaticamente in importi destinati a ciascun comparto.

Il calendario degli acquisti si allunga prima di dicembre. Tre italiani su quattro, secondo i risultati dell’indagine, intendono anticipare lo shopping natalizio approfittando anche delle promozioni del Black Friday. L’anticipo riguarda quindi la programmazione dichiarata dai consumatori, non dimostra che tutti abbiano già acquistato. È un altro elemento del quadro: la ricerca del regalo si accompagna alla ricerca del momento ritenuto più conveniente per comprarlo.

L’IA aiuta a cercare, ma la delega ha limiti

Nel confronto tra prodotti entra anche l’intelligenza artificiale. Il 45% degli italiani prevede di utilizzarla per trovare offerte, il 37% per confrontare più opzioni e il 31% per scoprire prodotti. Sono funzioni diverse, accomunate dal tentativo di orientarsi tra le proposte prima di decidere. Anche in questo caso l’indagine registra propositi: non misura quante transazioni siano state già concluse grazie a uno strumento di IA.

Il numero più ampio richiede particolare cautela: l’83% si dichiara aperto a collaborare con agenti IA per gli acquisti delle festività. Apertura non significa impiego certo, e soprattutto non equivale ad autorizzare un pagamento automatico. Il 65% affiderebbe agli agenti alcuni compiti; il 26% consentirebbe loro di decidere cosa acquistare e soltanto il 10% permetterebbe di completare un acquisto in autonomia.

Il negozio fisico conserva intanto una funzione concreta. Il 44% degli italiani entra nel punto vendita per vedere, toccare o provare i prodotti. Per consigli e ispirazione il negozio viene indicato dal 17%, contro il 16% che cita l’IA. Sono indicazioni che descrivono canali affiancati: l’interesse per l’assistenza digitale convive con la possibilità di esaminare direttamente ciò che si vuole regalare.

Un’altra indagine stima sei doni e 316 euro

Un secondo sondaggio, commissionato da Facile.it a mUp Research, restituisce una stima diversa: 316 euro per i soli regali e una media di sei doni, contro i sette indicati per il 2025. Il risultato va mantenuto separato da quello di Accenture. Non è una correzione dei 351 euro: proviene da un’altra rilevazione, con un proprio campione e un proprio questionario.

La stessa ricerca distingue chi distribuisce la spesa da chi aspetta nuove entrate. Circa 2,5 milioni di italiani dichiarano di essere abituati a ripartire gli acquisti natalizi su più mesi; per 1,4 milioni l’anticipo risponde alla ricerca di sconti e offerte. Altri 5,1 milioni, secondo le stime dell’indagine, aspettano l’arrivo della tredicesima per affrontare la spesa dei regali.

Per leggere questi numeri è importante anche sapere quando sono state poste le domande. La rilevazione mUp Research per Facile.it è stata condotta dal 28 ottobre al 1° novembre 2026, mediante 2.012 interviste online a persone tra 18 e 74 anni, su un campione rappresentativo della popolazione italiana residente nell’intervallo di età considerato.

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