12:58 am, 12 Novembre 26 calendario

Nassiriya, 23 anni dopo: MetroLunario del 12 novembre

Di: Astrolabio

🌐 Il 12 novembre 2026 l’Italia ricorda la strage di Nassiriya, l’attentato del 2003 che provocò 28 vittime, fra cui 19 italiani. Il calendario celebra San Giosafat, mentre fra i compleanni sportivi figurano Paolo Banchero e Marco Bezzecchi. Una giornata di memoria nazionale, riflessione e curiosità, con lo Scorpione protagonista simbolico dell’oroscopo.

Santo del giorno: San Giosafat, il martire dell’unità cristiana

Raffigurazione religiosa di San Giosafat Kuncewycz

Il 12 novembre la Chiesa cattolica ricorda San Giosafat Kuncewycz, arcivescovo e martire vissuto tra il XVI e il XVII secolo.

Nato intorno al 1580 nell’attuale Ucraina, entrò nell’ordine basiliano e dedicò la propria attività religiosa all’unità ecclesiale fra le comunità cristiane orientali e Roma.

Il suo ministero si svolse in un contesto di fortissime tensioni confessionali e politiche.

Nel 1623, durante disordini a Vitebsk, fu ucciso da oppositori della sua attività ecclesiastica.

La memoria di Giosafat richiama un periodo della storia europea in cui appartenenza religiosa, identità nazionale e potere politico erano strettamente intrecciati.

Fu canonizzato nel 1867.

Accadde oggi: 12 novembre 2003, la strage di Nassiriya

Cerimonia di commemorazione delle vittime dell'attentato di Nassiriya

Il 12 novembre 2003 un camion carico di esplosivo colpì la base italiana dei Carabinieri a Nassiriya, nel sud dell’Iraq.

L’attentato provocò la morte di 28 persone, fra cui 19 italiani: dodici carabinieri, cinque militari dell’Esercito e due civili.

L’Italia era impegnata nell’operazione Antica Babilonia, avviata nel contesto della guerra in Iraq e della successiva fase di stabilizzazione.

La violenza dell’esplosione provocò distruzioni gravissime e suscitò un’ondata di commozione nazionale.

Nel 2026 ricorrono 23 anni dalla strage.

La memoria di Nassiriya rimane legata al sacrificio delle vittime e al dibattito sulle missioni internazionali, sulla sicurezza dei contingenti e sulle conseguenze dei conflitti.

Nati il 12 novembre: Paolo Banchero, talento del basket

Il cestista Paolo Banchero durante una partita

Il 12 novembre 2002 nasceva a Seattle Paolo Banchero, cestista statunitense con cittadinanza italiana.

Nel 2026 compie 24 anni.

La sua ascesa nella pallacanestro professionistica è stata rapidissima. Dopo l’esperienza universitaria a Duke, venne scelto dagli Orlando Magic con la prima chiamata assoluta del Draft NBA 2022.

Potenza fisica, qualità tecnica e capacità realizzativa hanno contribuito a trasformarlo in uno dei giovani protagonisti del basket internazionale.

Il calendario comprende anche il compleanno del pilota motociclistico Marco Bezzecchi, nato nel 1998, e dell’ex calciatore Ignazio Abate, nato nel 1986.

Eventi e curiosità: la memoria delle missioni italiane

Monumento dedicato ai militari italiani caduti nelle missioni internazionali

La data del 12 novembre è diventata centrale nella memoria delle missioni italiane all’estero.

Dal 2009 l’Italia celebra il Giorno del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace, istituito per mantenere viva la memoria delle persone scomparse durante queste attività.

La ricorrenza costituisce anche un momento di riflessione sul ruolo delle Forze Armate e delle istituzioni civili nei contesti internazionali più difficili.

Segno più fortunato del 12 novembre 2026: Scorpione

Costellazione dello Scorpione nel cielo notturno

Lo Scorpione prende il posto del Leone come segno simbolicamente favorito del giovedì.

Il Sole nel segno e Mercurio in Scorpione offrono lo spunto per un oroscopo dedicato alla concentrazione, all’intuizione e alla capacità di approfondimento.

Il moto retrogrado apparente di Mercurio suggerisce prudenza nelle comunicazioni.

Amore, soldi e salute: le aspettative dello Scorpione

Amore: la lettura astrologica privilegia sincerità e dialogo, evitando interpretazioni affrettate delle parole altrui.

Soldi: organizzazione e controllo dei dettagli sono i temi principali, senza attribuire all’oroscopo alcuna capacità di prevedere risultati economici.

Salute: riposo, gestione dello stress e attività fisica adeguata restano comportamenti utili indipendentemente dal segno zodiacale.

MetroLunario elaborato a cura di ASTROLABIO

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.

 

 

12 Novembre 2026 ( modificato il 30 Ottobre 2026 | 21:01 )
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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