🌐 La Moldavia rafforza la propria rete elettrica con la linea Vulcănești–Chișinău, inaugurata l’8 novembre. Consente di ricevere energia dalla Romania evitando il nodo transnistriano di Cuciurgan. Distinto il progetto sostenuto da 130 milioni di dollari americani.

Una strada diversa per l’elettricità europea

L’elettricità acquistata in Romania e sui mercati europei ha una nuova strada per raggiungere il centro della Moldavia senza passare dal nodo energetico di Cuciurgan, nella regione separatista della Transnistria. La linea Vulcănești–Chișinău, inaugurata l’8 novembre 2026, è entrata in funzione: il 12 novembre il ministro dell’Energia Dorin Junghietu ha riferito che trasportava energia da oltre 48 ore. È un cambiamento concreto nelle possibilità di approvvigionamento del Paese, non soltanto una cerimonia o un annuncio di finanziamento.

Alla messa in tensione hanno partecipato la presidente Maia Sandu e la commissaria europea per l’Allargamento Marta Kos. Il progetto è stato realizzato con il sostegno del Gruppo Banca Mondiale e del governo moldavo. Il punto politico coincide con quello materiale: rendere meno vincolante il passaggio attraverso un’infrastruttura situata nella regione separatista. Ridurre questa vulnerabilità non significa però cancellare ogni rischio energetico, né equivale a una prima connessione assoluta con la rete europea.

Che cosa cambia tra Vulcănești e Chișinău

La nuova linea aerea ad alta tensione misura circa 157 chilometri e collega Vulcănești, nel sud del Paese, con Chișinău. Opera a 400 kilovolt e offre un percorso alternativo per portare verso la capitale l’elettricità proveniente dalla Romania. La differenza decisiva è geografica e infrastrutturale: il tragitto aggira il nodo di Cuciurgan, sulla riva sinistra del Dnestr, riducendo la dipendenza da quel passaggio per il trasporto dell’energia.

La capacità indicata per l’infrastruttura arriva a 630 megavoltampere, una grandezza tecnica che descrive la capacità di trasmissione. Secondo i dati illustrati per il progetto, il collegamento può veicolare elettricità equivalente a oltre metà del fabbisogno moldavo nei periodi di massimo consumo. Questo dato non va confuso con una quota di produzione nazionale: la funzione dell’opera è trasportare energia, ampliando le possibilità di importazione e distribuzione verso il centro del Paese.

I 61 milioni e il lavoro sulle sottostazioni

Anche le cifre richiedono una distinzione. Il valore complessivo del programma sostenuto dalla Banca Mondiale è di circa 61 milioni di euro; approssimativamente 27 milioni sono destinati alla costruzione della linea. Non è quindi corretto attribuire automaticamente l’intera somma ai soli tralicci e conduttori. Il programma comprende interventi sulle infrastrutture elettriche necessari a integrare il nuovo collegamento nel sistema nazionale, compresi i lavori alle stazioni poste alle sue estremità.

La costruzione della linea era stata completata nel novembre 2025, ma per utilizzare l’intero sistema occorreva terminare l’ammodernamento delle sottostazioni. All’inizio di novembre 2026 il ministro Junghietu aveva ancora descritto un calendario di verifiche, prove e messa in tensione. La distanza tra completamento del tracciato e funzionamento dell’opera spiega perché le due date non siano intercambiabili: una linea costruita non coincide necessariamente con un collegamento già pronto a trasportare energia nell’assetto previsto.

Il collegamento europeo esisteva già dal 2022

La novità di novembre non è dunque che la Moldavia si colleghi per la prima volta all’Europa. Il 16 marzo 2022 i gestori continentali avviarono la sincronizzazione d’emergenza del sistema elettrico ucraino-moldavo con quello dell’Europa continentale. Quel passaggio, realizzato dopo una richiesta urgente degli operatori, aveva già cambiato l’architettura di riferimento della rete. La nuova infrastruttura rafforza adesso i percorsi fisici disponibili all’interno di un’integrazione tecnica cominciata oltre quattro anni prima.

Un altro passaggio distinto fu l’apertura degli scambi commerciali di elettricità, annunciata per il 30 giugno 2022. Sincronizzazione, commercio e costruzione delle linee sono processi collegati, ma diversi: il primo riguarda il funzionamento coordinato dei sistemi, il secondo la possibilità di scambiare energia, il terzo le infrastrutture attraverso cui farla transitare. Presentare l’inaugurazione come un unico e improvviso distacco da Mosca sovrappone quindi tappe che hanno date e funzioni differenti.

I 130 milioni americani finanziano un’altra linea

Anche il sostegno statunitense appartiene a un capitolo separato. L’impegno da 130 milioni di dollari riguarda la futura interconnessione Strășeni–Gutinaș, chiamata Trump Liberty Line, e non la Vulcănești–Chișinău appena inaugurata. Il ministero dell’Energia moldavo indica il 2032 come termine previsto per il completamento. La distinzione evita di presentare un investimento ancora da realizzare come se fosse già diventato il collegamento operativo celebrato l’8 novembre.

Per Strășeni–Gutinaș è stato avviato un gruppo di lavoro con il ministero, Moldelectrica, Black & Veatch e l’ambasciata americana a Chișinău. Il governo moldavo attribuisce il sostegno finanziario agli Stati Uniti; i documenti consultati non consentono invece di confermare l’attribuzione specifica dell’operazione alla DFC. La denominazione Trump Liberty Line è documentata, ma non cambia lo stato del progetto: si tratta di un’interconnessione futura, con un proprio percorso tecnico e amministrativo.

Il prossimo tracciato verso la Romania

Per accelerare questa seconda opera, il governo ha approvato un disegno di legge volto a semplificare procedure di esproprio e autorizzazione. Sono previste compensazioni ai proprietari dei terreni interessati e verifiche specifiche nelle aree con patrimonio archeologico. Il progetto comprende inoltre l’ammodernamento e l’ampliamento della sottostazione di Strășeni, necessari a integrare la nuova linea nella rete di trasmissione. Sono interventi preparatori e programmati, distinti dall’energia che già transita sulla Vulcănești–Chișinău.

Il tratto moldavo della Strășeni–Gutinaș avrà una lunghezza prevista di circa 70 chilometri e attraverserà 25 località nei distretti di Strășeni, Călărași, Nisporeni e Hîncești, collegando la sottostazione di Strășeni alla rete romena attraverso quella di Gutinaș.

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