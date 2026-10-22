Mike Tyson, confessioni a 60 anni: «Il dolore mi ha cambiato»

🌐 Mike Tyson ripercorre a 60 anni la propria esistenza nella docuserie TYSON, tra successi sportivi, dipendenze da alcol e cocaina, carcere, lutti familiari e crisi economiche. L’ex campione dei pesi massimi racconta il rapporto con l’allenatore Cus D’Amato, gli errori commessi e il percorso personale che lo ha portato a guardare diversamente il proprio passato. Una storia segnata da trionfi straordinari e responsabilità difficili da affrontare.