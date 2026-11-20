🌐 Michela Bertani romanzo: Quello che c’è ma non si vede racconta la storia di Matilde, fra controllo affettivo, epilessia e riscoperta di sé.

Matilde e il momento in cui tutto cambia

La protagonista di Quello che c’è ma non si vede, romanzo d’esordio di Michela Bertani, è Matilde, una ragazza che attraversa il tempo del liceo tra le inquietudini della crescita e la sicurezza degli affetti familiari. La sua vita prende una direzione inattesa con l’arrivo di Federico, figura inizialmente affascinante che introduce nella relazione dinamiche di controllo e violenza. La storia non usa l’adolescenza come semplice sfondo romantico. **Al centro mette il momento in cui una persona comincia a perdere il proprio spazio**, modificando gesti, abitudini e percezione di sé per adattarsi alle richieste di chi dice di amarla.

L’amore che confonde e isola

La relazione fra Matilde e Federico si rivela progressivamente un labirinto. Il comportamento del ragazzo è descritto attraverso pressioni, conflitti e un crescente allontanamento della protagonista da ciò che la faceva sentire riconoscibile a se stessa. L’autrice affronta così un meccanismo narrativo delicato: il passaggio fra attrazione e dipendenza non avviene necessariamente con una rottura immediata, ma può comporsi di rinunce quotidiane. La ragazza si trova a inseguire un’immagine esteriore, mentre il proprio equilibrio si indebolisce. La vicenda è una storia di finzione e non deve essere scambiata per la cronaca di un caso personale dell’autrice.

Il corpo racconta un’altra fragilità

Accanto alla crisi affettiva compaiono sintomi fisici inquietanti: tremori e svenimenti che preoccupano i familiari. La diagnosi di epilessia introduce un ulteriore elemento nella vita di Matilde, ma il romanzo non riduce la protagonista a una condizione clinica. La malattia entra nel racconto come esperienza che richiede comprensione, cura e adattamento. La distinzione fra il controllo esercitato da Federico e la condizione neurologica è fondamentale: **non si tratta di presentare l’epilessia come effetto certo della violenza**, ma di raccontare due difficoltà che la ragazza affronta nello stesso periodo. La famiglia osserva il cambiamento e prova a sostenerla.

Chiara, Paolo e Sofia: la rete familiare

La madre Chiara, il padre Paolo e la sorella Sofia sono figure decisive nella costruzione della storia. Non rappresentano una soluzione automatica ai problemi della protagonista, bensì un sistema di relazioni attraverso il quale diventa possibile riconoscere il disagio. Sofia, in particolare, offre una complicità costante e aiuta Matilde a conservare un legame con una parte di sé che sembra scomparsa. Il romanzo mette così a confronto l’isolamento determinato da una relazione squilibrata con la possibilità di essere ascoltati senza dover interpretare un ruolo. Il sostegno familiare viene raccontato come presenza concreta, non come semplice dichiarazione di affetto.

Dalle rinunce alla possibilità di scegliere

Nella trama trovano spazio diete estenuanti, litigi e un’immagine di sé sempre più fragile. Questi dettagli restituiscono la pressione esercitata sulla quotidianità e rendono visibile il costo di una relazione in cui l’autonomia è stata progressivamente compressa. Il percorso verso la libertà non si compie con un gesto improvviso: la protagonista deve riconoscere ciò che è accaduto, tollerare l’incertezza e ricostruire fiducia. Il titolo invita il lettore a considerare proprio ciò che non appare immediatamente agli altri, dalle paure alle forme di resistenza interiore. **Il nodo non è soltanto uscire da una relazione, ma tornare a decidere della propria vita**.

Un esordio di 548 pagine

Pubblicato da Gruppo Albatros Il Filo nella collana Nuove Voci Strade, il libro conta 548 pagine ed è proposto al prezzo di copertina di ventidue euro. L’ampiezza del romanzo indica una narrazione che accompagna Matilde nel tempo, dedicando spazio non solo alla crisi ma alle tappe successive della sua trasformazione. Il genere dichiarato è narrativa e la trama intreccia il rapporto affettivo, la malattia, la famiglia e le amicizie. Il volume è disponibile in libreria e nei principali negozi online. Il suo interesse tematico emerge soprattutto dall’intersezione fra apparenza sociale e sofferenza che può restare nascosta agli occhi di chi osserva da fuori.

La storia dell’autrice e l’origine della scrittura

Michela Bertani è nata a Lucca nel 1988 e ha coltivato fin dall’adolescenza una passione per letteratura e arte. Durante gli anni delle scuole medie si è avvicinata alla poesia, passando poi ai racconti brevi. In questo percorso la scrittura è diventata uno strumento per dare forma a emozioni e osservazioni che non trovavano facilmente altre espressioni. Quello che c’è ma non si vede rappresenta il suo primo romanzo e nasce dal desiderio di esplorare fragilità e sentimenti collocati oltre l’apparenza. La biografia non autorizza a interpretare ogni dettaglio della trama come autobiografico: la protagonista resta un personaggio letterario autonomo.

Un racconto che mette alla prova le apparenze

La scelta di una giovane protagonista consente di affrontare una fase della vita in cui l’identità è ancora in costruzione e il giudizio degli altri può pesare in modo particolare. Matilde attraversa esperienze che modificano la sua immagine di sé e il rapporto con il proprio corpo, mentre le persone intorno a lei imparano a comprendere segnali che inizialmente sembrano scollegati. L’epilessia, le dinamiche affettive e il rapporto con Sofia compongono il percorso di una ragazza che cerca nuove coordinate. Il romanzo colloca la rinascita in gesti progressivi, affidando all’amore, all’amicizia e all’accettazione di sé il compito di orientare le sue scelte.

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