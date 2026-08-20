MetroZibaldone del giorno: Kiev sotto attacco, 16 morti

🌐 Notizie del 20 agosto 2026 – Kiev sotto attacco nella notte: un massiccio bombardamento russo ha ucciso almeno 16 persone e ferito oltre 40, colpendo abitazioni, una scuola e un ospedale pediatrico. Sul fronte mediorientale Donald Trump annuncia una nuova offensiva economica contro l’Iran mentre il traffico nello Stretto di Hormuz resta ai minimi. A Flores il terremoto continua a mietere vittime, ma una donna di 84 anni viene estratta viva dalle macerie. In Italia il femminicidio di Tania Terrin riporta al centro il tema delle denunce e della protezione delle donne, mentre Ronaldinho torna ufficialmente in Italia per la sua nuova avventura con il Ravenna.

Kiev sotto attacco, almeno 16 morti nella notte

La guerra in Ucraina ha vissuto una delle notti più pesanti dell’estate. Un massiccio attacco russo con missili balistici, missili da crociera e droni ha colpito Kiev e l’area circostante nelle prime ore del 20 agosto, provocando almeno 16 morti e oltre 40 feriti secondo il bilancio aggiornato delle autorità ucraine. Il bombardamento è durato per ore e ha interessato diversi quartieri della capitale.

Tra gli obiettivi colpiti figurano edifici residenziali, infrastrutture, una scuola e un ospedale pediatrico. In un edificio di nove piani nel distretto di Solomianskyi le esplosioni hanno provocato un incendio e distrutto i piani superiori; diverse vittime sono state registrate proprio in questa zona.

La popolazione ha trascorso gran parte della notte nei rifugi. Oltre 38mila persone hanno cercato protezione nelle stazioni della metropolitana, utilizzate ancora una volta come rifugi antiaerei durante l’attacco. In alcune zone della capitale sono state registrate interruzioni dell’elettricità.

Una notte di missili e droni

Il bombardamento ha rappresentato una nuova dimostrazione della pressione esercitata dalla Russia sulla capitale ucraina. Le autorità locali hanno riferito di numerose esplosioni e di danni concentrati sia nelle aree residenziali sia nelle infrastrutture.

Il sistema energetico ha subito nuove conseguenze. La società che gestisce parte della distribuzione elettrica nella capitale ha comunicato di avere ripristinato progressivamente il servizio dopo che circa 90mila abitazioni erano rimaste senza corrente.

La situazione della difesa aerea resta uno dei punti più delicati. Kiev continua a chiedere ai propri alleati nuovi intercettori e sistemi capaci di contrastare soprattutto i missili balistici, più difficili da neutralizzare rispetto ai droni.

L’attacco arriva inoltre mentre la diplomazia internazionale non è riuscita a produrre un accordo per una cessazione stabile delle ostilità. Il confronto militare rimane quindi accompagnato da una fase politica interna particolarmente delicata.

Nuovi colpi anche contro l’energia russa

Nella stessa giornata l’Ucraina ha rivendicato attacchi contro due importanti infrastrutture energetiche russe: la raffineria TANECO, in Tatarstan, e il terminal petrolifero di Tamanneftegaz, nella regione di Krasnodar.

Secondo le autorità militari ucraine, gli attacchi hanno provocato incendi nei due siti. L’operazione rientra nella strategia di Kiev di colpire raffinerie, depositi e infrastrutture utilizzate per alimentare la macchina militare russa.

Il conflitto energetico si sviluppa quindi in entrambe le direzioni: Mosca colpisce città e infrastrutture ucraine, mentre Kiev cerca di ridurre la capacità russa di produrre e movimentare carburanti.

Iran e Stati Uniti, Trump annuncia una nuova offensiva economica

La seconda grande notizia del 20 agosto arriva dal Medio Oriente. Donald Trump ha annunciato una nuova fase di pressione economica contro l’Iran, minacciando conseguenze per i Paesi, le aziende, le banche e gli operatori che continueranno a garantire a Teheran un sostegno economico.

Il presidente americano ha parlato di una strategia di isolamento senza precedenti, mentre il negoziato con l’Iran resta bloccato. Il segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent ha annunciato per lunedì una conferenza stampa dedicata proprio alle nuove misure contro Teheran e ha parlato delle sanzioni più dure mai adottate dagli Stati Uniti nei confronti dell’Iran.

Il nuovo pacchetto di pressione si inserisce nella crisi dello Stretto di Hormuz, dove il traffico commerciale rimane molto inferiore ai livelli normali.

Solo nove navi in transito

I dati sul traffico marittimo mostrano che mercoledì sono passate attraverso Hormuz soltanto nove navi commerciali, lo stesso numero registrato il giorno precedente. Il dato resta estremamente basso rispetto alla situazione precedente alla guerra.

Il passaggio rimane ufficialmente oggetto di interpretazioni opposte: Washington continua a sostenere che la rotta sia aperta, mentre Teheran la considera ancora sostanzialmente chiusa. Il numero effettivo dei transiti può inoltre essere sottostimato perché alcune navi navigano con i sistemi di identificazione disattivati.

La crisi non riguarda soltanto il petrolio. Il rallentamento di Hormuz coinvolge gas naturale, prodotti raffinati, trasporto marittimo, assicurazioni e catene logistiche internazionali.

Il petrolio sale oltre quota 93 dollari

I mercati hanno reagito alla nuova fase di tensione. Il Brent ha chiuso a 93,78 dollari al barile, in aumento di oltre il 2%, mentre il WTI si è attestato a 87,83 dollari. Per entrambi i riferimenti si tratta dei valori più alti dal 24 luglio.

Il rialzo riflette la possibilità che la crisi di Hormuz duri più a lungo del previsto. Gli operatori energetici stanno cercando soluzioni alternative, ma la capacità delle rotte sostitutive non è sufficiente a replicare rapidamente la normalità precedente alla crisi.

La domanda di petroliere è aumentata fortemente e le compagnie che accettano di operare nelle aree più rischiose possono ottenere tariffe di trasporto eccezionalmente elevate. La conseguenza immediata è un aumento dei costi lungo tutta la catena dell’approvvigionamento energetico.

Flores, nuova scossa e una sopravvissuta estratta viva dopo giorni

A Flores, in Indonesia, il terremoto del 15 agosto continua a produrre nuove conseguenze. Nella giornata del 20 agosto una nuova scossa di magnitudo 5,9 è stata registrata nella regione, a una profondità di circa dieci chilometri.

Il bilancio della catastrofe principale è salito nelle ultime ore a oltre 70 vittime, mentre decine di migliaia di persone continuano a vivere in rifugi temporanei. La sequenza delle repliche non si è ancora esaurita.

La nuova scossa ha riacceso la paura tra gli abitanti delle aree già devastate e ha complicato ulteriormente le operazioni di recupero negli edifici lesionati.

Trovata viva una donna di 84 anni

In mezzo alla devastazione è arrivata però una notizia eccezionale. Paulina Pobi, 84 anni, è stata trovata viva sotto le macerie della sua abitazione tre giorni dopo il terremoto.

La donna, paralizzata e quindi incapace di muoversi o chiedere aiuto, era rimasta sepolta sotto le pareti crollate della sua casa. I familiari sono riusciti a individuarla soltanto dopo diversi giorni. Al momento del salvataggio era debilitata per la mancanza di acqua e cibo, ma non presentava ferite gravi.

Il ritrovamento è avvenuto mentre le autorità continuavano a gestire un’emergenza che coinvolge circa 60mila sfollati. Migliaia di persone sono ancora costrette a vivere in tende e ripari di fortuna perché le loro abitazioni risultano distrutte o non sicure.

La sequenza sismica ha prodotto migliaia di scosse successive. Le autorità locali stanno procedendo con controlli sugli edifici pubblici e sulla rete stradale, mentre nelle aree rurali persistono problemi di accesso all’acqua e ai medicinali.

Gaza, nuove tensioni mentre cresce la pressione internazionale su Israele

La crisi mediorientale resta aperta anche sul fronte di Gaza. Il 20 agosto il quadro umanitario e militare continua a essere segnato da vittime, distruzioni e difficoltà nell’assistenza alla popolazione.

Nella giornata sono emersi nuovi elementi sul piano internazionale dopo la decisione israeliana di procedere con gare per la realizzazione del progetto di insediamento E1 in Cisgiordania, un piano che secondo diversi governi europei rischia di compromettere la continuità territoriale palestinese e le prospettive di una soluzione a due Stati.

Italia, Francia, Germania e Regno Unito hanno espresso una posizione contraria al progetto. La contestazione riguarda soprattutto l’effetto che l’espansione avrebbe sul collegamento tra Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.

Sul terreno, intanto, prosegue la fase delicata del negoziato sul cessate il fuoco. Gli Stati Uniti stanno tentando di mantenere aperto il canale diplomatico, ma le distanze sulle condizioni politiche e militari restano profonde.

Italia, il femminicidio di Tania Terrin riapre il tema delle denunce

In Italia il 20 agosto è stato segnato dalla mobilitazione per Tania Terrin, la 39enne uccisa a Camponogara, nel Veneziano, nella notte tra il 15 e il 16 agosto dall’ex compagno Dino Keber, che successivamente si è suicidato.

La vicenda è tornata al centro dell’attenzione dopo la diffusione di messaggi nei quali una precedente compagna dell’uomo aveva avvertito Terrin della sua presunta pericolosità. La donna aveva inoltre già denunciato comportamenti violenti e nei confronti dell’ex compagno era stato emesso a giugno un ammonimento del questore.

La sera del 20 agosto Camponogara ha organizzato una manifestazione pubblica in ricordo della vittima. L’iniziativa si è svolta mentre il Ministero della Giustizia valutava l’invio di ispettori alla Procura di Venezia per verificare le procedure seguite prima dell’omicidio.

La vicenda ha riportato l’attenzione sulla gestione delle denunce per violenza e sulle misure di protezione disponibili per le donne che segnalano situazioni di pericolo.

Cattolica, fermato il 45enne accusato di avere gettato l’auto in mare

Un altro grave episodio di cronaca ha interessato la provincia di Rimini. I carabinieri hanno fermato un 45enne di origine albanese accusato di tentato omicidio dopo avere fatto finire in mare l’automobile con la moglie a bordo nel porto di Cattolica.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, l’uomo avrebbe convinto la donna a salire in auto con il pretesto di andare a fare la spesa e avrebbe poi accelerato dirigendosi verso il canale portuale. La vettura è finita in acqua dopo avere urtato un palo. La donna è riuscita a liberarsi rompendo il lunotto posteriore, mentre l’uomo aveva lasciato per primo l’abitacolo e si era allontanato.

Il 45enne è stato individuato in tarda serata in una zona boschiva nei pressi della propria abitazione e posto in stato di fermo. La moglie, trasferita in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita.

Milano, arrestato un 25enne per la violenza contro una turista

A Milano una turista colombiana di 21 anni, arrivata in Italia per una vacanza, è stata aggredita dopo avere chiesto aiuto per raggiungere l’ostello dove aveva prenotato.

La giovane, rimasta senza batteria sul telefono e disorientata, aveva accettato l’offerta di un uomo che si era proposto di accompagnarla. Secondo la ricostruzione investigativa, invece di portarla all’ostello l’uomo l’avrebbe condotta in un appartamento nel quartiere Calvairate, dove sarebbe avvenuta la violenza.

La ragazza è riuscita a fuggire durante un momento di distrazione e ha raggiunto il capolinea di un tram, dove ha chiesto aiuto all’autista. L’intervento ha permesso ai carabinieri di individuare l’abitazione e successivamente il sospettato. Un 25enne di origine peruviana è stato arrestato con un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Amatrice, dieci anni dopo il terremoto la ricostruzione non è ancora conclusa

Il 20 agosto ha riportato inoltre l’attenzione sul terremoto che colpì il Centro Italia nel 2016, a pochi giorni dal decimo anniversario della scossa del 24 agosto.

Ad Amatrice, uno dei centri maggiormente devastati, la ricostruzione rimane incompleta. Nel terremoto morirono 303 persone, 237 delle quali nella stessa Amatrice. A dieci anni dalla tragedia il paese conserva ancora numerose aree interessate da cantieri e edifici non completamente recuperati.

La ricorrenza del decennale è destinata a riportare al centro il tema dei tempi della ricostruzione, degli interventi ancora necessari e della restituzione dei servizi alle comunità colpite.

Economia, petrolio e mercati sotto pressione

La crisi del Golfo ha dominato anche i mercati finanziari. Il rialzo del petrolio ha sostenuto alcuni titoli energetici europei, mentre gli investitori continuano a valutare il rischio di un prolungamento della crisi di Hormuz.

A Milano il Ftse Mib ha registrato un rialzo dello 0,24% nella seduta, sostenuto soprattutto dai titoli energetici. Eni ha guadagnato circa l’1,5%, mentre Terna, Hera e Snam hanno registrato incrementi superiori all’1% durante la seduta.

Il quadro resta però fortemente condizionato dall’incertezza energetica. L’aumento del prezzo del greggio può favorire i produttori e alcune società del settore, ma contemporaneamente aumenta i costi per trasporti, industria e consumatori.

Anche il commercio del grano risente delle guerre

Un’altra conseguenza riguarda i cereali. Gli attacchi alle infrastrutture marittime hanno praticamente fermato una parte molto consistente delle esportazioni di grano di Russia e Ucraina attraverso il Mar Nero e il Mar d’Azov.

Secondo le stime disponibili, oltre il 97% della capacità di esportazione cerealicola dei due Paesi in quell’area risulta bloccata. Russia e Ucraina insieme esportavano nella regione una media di circa 7,2 milioni di tonnellate di cereali al mese nella stagione precedente.

La riduzione dei flussi aumenta la pressione sui Paesi importatori di Medio Oriente, Africa e Asia e spinge a cercare forniture alternative da Australia e Stati Uniti.

Scienza e ambiente, a Flores continua l’emergenza sismica

Il terremoto indonesiano resta anche il principale evento ambientale della giornata. La nuova scossa di magnitudo 5,9 registrata il 20 agosto ha confermato che l’attività sismica non è ancora terminata.

Le autorità scientifiche indonesiane hanno rilevato migliaia di repliche dalla scossa principale del 15 agosto. La sequenza presenta una tendenza generale alla diminuzione dell’intensità, ma nuove scosse possono continuare a verificarsi mentre le strutture danneggiate restano vulnerabili.

L’emergenza si intreccia inoltre con l’attività vulcanica dell’isola. Il Lewotobi Laki-Laki rimane sotto osservazione e nuove eruzioni sono state registrate anche il 20 agosto, con possibili conseguenze sulla navigazione aerea e sugli aeroporti locali.

Sport, Ronaldinho torna in Italia a 46 anni

La notizia sportiva più curiosa del 20 agosto arriva da Ravenna, dove Ronaldinho è tornato ufficialmente in Italia a 46 anni per iniziare la sua nuova avventura con il club romagnolo.

L’ex campione brasiliano è atterrato all’aeroporto di Forlì nella tarda mattinata ed è stato accolto nell’ambito della giornata organizzata dal Ravenna. Il giocatore, lontano dal calcio professionistico da oltre un decennio, è stato presentato come nuovo elemento del progetto della società che milita in Serie C.

Ronaldinho non arriva soltanto con un ruolo sportivo. Il brasiliano entrerà anche nella compagine societaria del club e ha indicato la possibilità di disputare almeno alcuni minuti in una gara ufficiale.

Durante la presentazione ha spiegato di sentirsi bene e di essere felice di tornare in Italia. Il progetto prevede anche un ruolo di forte richiamo internazionale per il Ravenna, che punta a rafforzare il rapporto con il pubblico e ad aumentare la visibilità del club.

La presentazione sulla spiaggia

La giornata del 20 agosto è stata costruita attorno alla presentazione ufficiale della squadra sulla spiaggia di Marina di Ravenna, con migliaia di persone attese per l’evento.

Ronaldinho ha dichiarato di voler portare entusiasmo e spettacolo e ha lasciato aperta la possibilità di tornare a segnare in una partita ufficiale. L’ultima presenza professionistica del brasiliano risaliva al 2015, mentre il ritiro ufficiale era arrivato successivamente.

Il Ravenna inizierà il campionato di Serie C lunedì nel derby contro la Reggiana. Ronaldinho non è previsto tra i protagonisti della prima partita stagionale, ma il suo possibile ingresso in campo nel corso della stagione rappresenta il principale elemento di curiosità del progetto romagnolo.

La serata di presentazione del 20 agosto ha segnato così il ritorno pubblico del brasiliano nel calcio italiano, undici anni dopo la sua ultima partita professionistica.