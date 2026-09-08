MetroLunario del 8 settembre 2026: santi, storia e curiosità

L’ 8 settembre è una delle date più importanti del calendario mariano: si celebra la Natività della Beata Vergine Maria. La storia italiana ricorda invece l’Armistizio del 1943, mentre tra i protagonisti nati in questa giornata spicca Peter Sellers, maestro della trasformazione comica sul grande schermo.

Santo del Giorno: Natività della Beata Vergine Maria

Il 8 settembre la Chiesa celebra la Natività della Beata Vergine Maria, una delle più antiche feste dedicate alla Madonna e una delle sole tre celebrazioni della natività presenti nel Calendario romano, insieme a quelle di Gesù e di San Giovanni Battista.

La ricorrenza non trova un racconto diretto nei Vangeli: la tradizione relativa alla nascita di Maria e ai nomi dei suoi genitori, Gioacchino e Anna, deriva infatti soprattutto dal Protovangelo di Giacomo, testo apocrifo del II secolo. La festa sarebbe nata in Oriente e fu celebrata a Roma già nell’VIII secolo, sotto papa Sergio I.

La Natività di Maria assume nella tradizione cristiana un forte significato simbolico: rappresenta l’inizio del cammino che conduce alla nascita di Cristo e viene quindi associata a speranza, vita e rinascita.

Accadde Oggi: l’Armistizio dell’8 settembre 1943

Il 8 settembre 1943 è una delle date più drammatiche della storia italiana contemporanea. Quel giorno il governo Badoglio rese pubblico l’armistizio di Cassibile, firmato cinque giorni prima con gli Alleati, il 3 settembre in Sicilia.

L’annuncio, trasmesso alla radio dal maresciallo Pietro Badoglio, comunicava la cessazione delle ostilità italiane contro le forze anglo-americane. L’Italia abbandonava così l’alleanza con la Germania nazista, ma l’esercito italiano si trovò rapidamente in una situazione di enorme incertezza.

La Germania reagì facendo scattare l’Operazione Achse, occupando le principali posizioni strategiche italiane e disarmando numerose unità dell’esercito. Per l’Italia iniziò una fase drammatica, segnata dall’occupazione tedesca, dalla nascita della Resistenza e dalla guerra civile.

L’8 settembre rimane dunque una data spartiacque: fine dell’alleanza con Hitler, ma anche inizio di una delle pagine più dolorose della storia italiana del Novecento.

Nati in questo giorno: Peter Sellers

Tra i protagonisti nati il 8 settembre spicca Peter Sellers, nato nel 1925 a Southsea, nei pressi di Portsmouth, in Inghilterra. Il suo vero nome era Richard Henry Sellers.

Attore e comico britannico, Sellers possedeva una straordinaria capacità di trasformazione vocale e fisica. Divenne celebre inizialmente attraverso la radio, soprattutto con The Goon Show, prima di conquistare il cinema internazionale.

Tra i suoi personaggi più celebri figurano l’ispettore Jacques Clouseau nella serie della Pantera Rosa e i molteplici ruoli interpretati nel capolavoro di Stanley Kubrick ** Il dottor Stranamore **. In quest’ultimo film Sellers interpretò addirittura tre personaggi differenti.

La sua carriera dimostrò come la comicità potesse convivere con il grottesco, la satira e il dramma, trasformandolo in una delle figure più originali del cinema britannico del Novecento.

Eventi e curiosità del 8 settembre

Il 8 settembre 2026 è martedì ed è il 251° giorno dell’anno: ne restano 114 prima della conclusione dell’anno.

La giornata si trova nel cuore della fase di Luna calante: il nostro satellite presenta soltanto una piccola porzione illuminata, circa il 9%, e si trova nel segno del Leone secondo le effemeridi astrologiche.

Il calendario del giorno offre anche una curiosa coincidenza artistica: l’8 settembre 1504 venne inaugurato a Firenze il David di Michelangelo, collocato originariamente davanti a Palazzo Vecchio. La monumentale statua sarebbe diventata uno dei simboli assoluti del Rinascimento italiano.

Settembre continua così a raccontare il suo doppio volto: memoria e ripartenza, tra il ritorno alla vita quotidiana dopo l’estate e le grandi date che hanno cambiato la storia.

Segno zodiacale più fortunato del giorno: Leone

Secondo la tradizione astrologica, il segno simbolicamente più favorito del 8 settembre 2026 è il Leone.

La scelta è legata alla presenza della Luna in Leone e di Giove anch’esso in Leone, mentre il Sole e Mercurio si trovano nella Vergine e Venere nella Bilancia.

Nella lettura astrologica tradizionale, questa configurazione valorizza creatività, fiducia, espressività e capacità di assumere un ruolo da protagonista. Per il Leone può essere quindi una giornata favorevole per mettere in campo idee personali, coltivare relazioni e affrontare con maggiore sicurezza una decisione rimasta in sospeso.

Un 8 settembre che invita simbolicamente a guardare avanti con fiducia, proprio mentre il calendario ricorda una nascita che la tradizione cristiana considera l’inizio di un nuovo capitolo della storia della salvezza.