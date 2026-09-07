MetroLunario del 7 settembre 2026: santi, storia e curiosità

Il 7 settembre porta nel calendario la memoria di Santa Regina di Alise, giovane martire della Gallia del III secolo. È anche la data della proclamazione dell’indipendenza del Brasile nel 1822, mentre tra i grandi protagonisti nati in questo giorno spicca Buddy Holly, una delle figure fondamentali nella nascita del rock’n’roll moderno.

Santo del Giorno: Santa Regina di Alise

Il Santo del Giorno del 7 settembre è Santa Regina di Alise, vergine e martire venerata fin dall’antichità in Francia e particolarmente nella regione della Borgogna. Le fonti collocano la sua vita nel III secolo, ad Alise, nell’antica Gallia.

Secondo la tradizione, Regina abbracciò la fede cristiana nonostante l’opposizione del padre Olibrio, che era pagano. Dopo essere stata imprigionata e sottoposta a persecuzione, fu uccisa per decapitazione.

Le notizie storiche sulla sua vicenda sono limitate e alcuni particolari appartengono alla tradizione agiografica. Il culto, però, è molto antico: Regina era già venerata ad Alise nel VII secolo e nel luogo del martirio sarebbe sorta una basilica già nell’VIII secolo.

Nell’iconografia è rappresentata con la palma del martirio, spesso accompagnata dalle catene della prigionia. La sua memoria richiama coraggio, fedeltà e forza nelle avversità.

Accadde Oggi: l’indipendenza del Brasile

Il 7 settembre 1822 il principe reggente Pedro de Alcântara, futuro imperatore Pedro I, proclamò l’indipendenza del Brasile dal Portogallo sulle rive del torrente Ipiranga, a São Paulo. La data è oggi la festa nazionale brasiliana.

La decisione maturò dopo mesi di crescente tensione tra il governo portoghese e le autorità brasiliane. Un ruolo importante fu svolto anche dalla principessa Maria Leopoldina, che il 2 settembre aveva presieduto a Rio de Janeiro una riunione straordinaria del Consiglio di Stato e sostenuto la scelta della separazione.

Il gesto di Pedro sul fiume Ipiranga è diventato uno dei grandi simboli della storia brasiliana. La celebre scena è stata immortalata nel dipinto “Independência ou Morte!” di Pedro Américo, realizzato nel 1888.

L’indipendenza non significò tuttavia una separazione immediatamente pacifica: seguirono conflitti armati in diverse regioni del Brasile prima del consolidamento del nuovo impero.

Una data che ancora oggi rappresenta per il Brasile nascita nazionale, autonomia e identità.

Nati in questo giorno: Buddy Holly

Tra i protagonisti nati il 7 settembre spicca Buddy Holly, nome d’arte di Charles Hardin Holley, nato a Lubbock, Texas, nel 1936.

Cantante, chitarrista e autore, Holly fu tra i musicisti che contribuirono a definire il linguaggio del rock’n’roll degli anni Cinquanta. Con i Crickets realizzò brani destinati a diventare classici come That’ll Be the Day, Peggy Sue e Not Fade Away. La sua attività discografica, pur concentrata in pochi anni, esercitò un’influenza enorme sulle generazioni successive.

La sua carriera fu tragicamente breve: il 3 febbraio 1959, a soli 22 anni, morì in un incidente aereo durante una tournée negli Stati Uniti.

Nel 1986 Buddy Holly è stato inserito nella Rock & Roll Hall of Fame, riconoscimento che conferma il ruolo centrale della sua musica nella storia del genere.

La sua immagine con gli occhiali dalla montatura scura è diventata una delle icone più riconoscibili della prima stagione del rock.

Eventi e curiosità del 7 settembre

Il 7 settembre 2026 è lunedì ed è il 250° giorno dell’anno: ne restano 115 prima della fine dell’anno.

Il calendario astronomico di settembre mostra che il 7 settembre si colloca tra il terzo quarto del 4 settembre e la Luna nuova dell’11 settembre. La giornata è quindi caratterizzata da una Luna in fase calante.

C’è poi una curiosa coincidenza culturale: il 7 settembre è una giornata particolarmente legata al tema della libertà. Nel 1822 la proclamazione brasiliana segnò la rottura politica con il Portogallo; nella tradizione cristiana, Santa Regina è ricordata per avere mantenuto la propria fede nonostante la persecuzione.

Una data che unisce dunque indipendenza politica, libertà personale e memoria culturale.

Segno zodiacale più fortunato del giorno: Vergine

Secondo la tradizione astrologica, il segno simbolicamente più favorito del 7 settembre 2026 è la Vergine.

Il Sole e Mercurio si trovano in Vergine, una combinazione che nell’astrologia tradizionale viene associata a lucidità, organizzazione, precisione e capacità di analisi.

La Luna attraversa invece il Cancro nelle prime ore della giornata e passa successivamente nel Leone, mentre Venere si trova in Bilancia.

Per la Vergine, il simbolismo astrologico del giorno favorisce soprattutto ordine, concentrazione e capacità di trasformare le intenzioni in azioni concrete. È una giornata adatta a mettere a punto un progetto, sistemare ciò che è rimasto in sospeso e affrontare le decisioni con maggiore razionalità.

Il 7 settembre invita così a ripartire con metodo e determinazione, senza perdere di vista ciò che davvero conta.