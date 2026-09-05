MetroLunario del 5 settembre 2026: santi, storia e curiosità

🌐 Il 5 settembre è una data segnata dalla memoria e dalla cultura: il calendario liturgico celebra Santa Teresa di Calcutta, mentre la storia ricorda la drammatica vicenda degli ostaggi israeliani alle Olimpiadi di Monaco del 1972. Nello stesso giorno, nel 1946, nasceva a Zanzibar Freddie Mercury, destinato a diventare una delle voci più celebri della musica rock.

Santo del Giorno: Santa Teresa di Calcutta

Il Santo del Giorno del 5 settembre è Santa Teresa di Calcutta, fondatrice delle Missionarie della Carità e figura universale della carità verso gli ultimi. La sua memoria del 5 settembre è stata inserita nel Calendario Romano Generale nel 2025 come memoria facoltativa.

Nata a Skopje nel 1910 con il nome di Anjezë Gonxhe Bojaxhiu, a 18 anni scelse la vita religiosa e partì per l’Irlanda, prima di raggiungere l’India. A Calcutta maturò la sua vocazione a dedicarsi ai più poveri e nel 1950 fondò le Missionarie della Carità.

Nel 1979 ricevette il Premio Nobel per la Pace. Morì a Calcutta il 5 settembre 1997, data che da allora è rimasta indissolubilmente legata alla sua memoria. Fu canonizzata nel 2016.

La sua figura rappresenta soprattutto misericordia, servizio e attenzione agli emarginati, valori che hanno trasformato una piccola religiosa albanese in una delle personalità religiose più conosciute del XX secolo.

Accadde Oggi: la tragedia delle Olimpiadi di Monaco

Il 5 settembre 1972 le Olimpiadi di Monaco di Baviera furono sconvolte da un attacco terroristico contro la delegazione israeliana. Un commando di Settembre Nero penetrò nelle prime ore del mattino nel Villaggio Olimpico, uccise due membri della delegazione e prese in ostaggio altri nove.

La crisi degli ostaggi proseguì per quasi venti ore e si concluse nella notte tra il 5 e il 6 settembre presso l’aeroporto militare di Fürstenfeldbruck. Il tentativo delle autorità tedesche di liberare gli ostaggi fallì tragicamente: morirono tutti gli atleti israeliani rimasti sequestrati, oltre a diversi componenti del commando e a un agente di polizia tedesco.

I Giochi furono sospesi per un giorno, un evento senza precedenti nella storia olimpica moderna. La tragedia trasformò per sempre il rapporto tra grandi manifestazioni sportive, sicurezza e terrorismo internazionale.

Una data dolorosa, che continua a rappresentare un momento fondamentale della memoria dello sport e della storia contemporanea.

Nati in questo giorno: Freddie Mercury

Tra i protagonisti nati il 5 settembre spicca Freddie Mercury, nato a Zanzibar nel 1946 con il nome di Farrokh Bulsara.

Cantautore, compositore e frontman dei Queen, Mercury è diventato una delle personalità più riconoscibili della storia della musica. La sua voce e il suo carisma scenico hanno contribuito a trasformare brani come Bohemian Rhapsody, Somebody to Love, Don’t Stop Me Now e We Are the Champions in classici internazionali.

La sua storia personale fu segnata anche dagli spostamenti: la famiglia lasciò Zanzibar dopo la rivoluzione del 1964 e si trasferì nel Regno Unito. Qui Mercury avrebbe costruito la carriera che lo portò ai vertici del rock mondiale.

Nel 2026 ricorre l’80° anniversario della sua nascita, un traguardo simbolico per una voce che continua a essere riconoscibile a generazioni di ascoltatori.

Eventi e curiosità del 5 settembre

Il 5 settembre 2026 è sabato, il 248° giorno dell’anno, con 117 giorni ancora da trascorrere prima della fine dell’anno.

La giornata cade appena dopo il primo quarto di Luna, raggiunto il 4 settembre, e presenta una Luna ormai calante, con circa il 37-38% della superficie illuminata. Il 5 settembre la Luna si trova nei Gemelli per buona parte della giornata e passa poi nel Cancro nel pomeriggio.

Settembre assume così anche il suo tradizionale significato di ripartenza: l’estate volge lentamente al termine, le città tornano a riempirsi e la vita quotidiana riprende il suo ritmo dopo la pausa estiva.

Il calendario offre inoltre un singolare intreccio: nella stessa data convivono la memoria di una donna consacrata al servizio degli ultimi e quella di un artista che trasformò la propria voce in uno dei simboli più potenti della cultura popolare contemporanea.

Segno zodiacale più fortunato del giorno: Cancro

Secondo la tradizione astrologica, il segno simbolicamente più favorito del 5 settembre 2026 è il Cancro.

La scelta è legata soprattutto al passaggio della Luna nel Cancro nel pomeriggio, intorno alle 16:30 nell’orario locale di Roma. Nella tradizione astrologica la Luna è associata proprio al Cancro e il suo ingresso nel segno viene quindi interpretato come un momento particolarmente favorevole per intuizione, sensibilità, famiglia e dimensione emotiva.

Per il Cancro può essere una giornata utile per ascoltare maggiormente il proprio intuito, rafforzare i legami affettivi e dedicare attenzione alle persone che contano davvero.

Un 5 settembre da vivere simbolicamente con sensibilità e memoria, lasciando spazio alle emozioni senza perdere di vista ciò che davvero merita di essere custodito.