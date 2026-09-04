MetroLunario del 4 settembre 2026: santi, storia e curiosità

🌐 Il 4 settembre porta nel calendario la memoria di San Marino, l’eremita dalmata considerato fondatore e patrono della Repubblica che porta il suo nome. È anche il giorno in cui, nel 1888, George Eastman brevettò la macchina fotografica Kodak, contribuendo a trasformare la fotografia in un’attività alla portata di un pubblico molto più vasto. Tra i nati di questa data spicca invece Antonin Artaud, figura radicale del teatro del Novecento.

Santo del Giorno: San Marino, eremita

Il Santo del Giorno del 4 settembre è San Marino, eremita e figura fondatrice della tradizione religiosa e civile della Repubblica di San Marino. La sua memoria è strettamente legata al Monte Titano, dove secondo la tradizione si stabilì dopo essere arrivato dalla Dalmazia.

La tradizione colloca il suo arrivo in Italia intorno al 275, quando Marino e l’amico Leone, entrambi scalpellini, furono coinvolti nella ricostruzione delle mura di Rimini. Marino si sarebbe poi ritirato sul Monte Titano, dove nacque una comunità cristiana destinata a diventare il nucleo della futura Repubblica.

La sua figura è associata soprattutto alla libertà. La tradizione attribuisce infatti al santo, sul punto di morte, le parole che invitavano la comunità a essere libera tanto dall’autorità imperiale quanto da quella papale. Il legame tra San Marino e l’idea di libertà è ancora oggi visibile nella Basilica del Santo e nell’identità stessa della Repubblica.

Accadde Oggi: nasce la fotografia popolare con la Kodak

Il 4 settembre 1888 nella storia della tecnologia è legato a George Eastman, che ottenne negli Stati Uniti il brevetto n. 388.850 per una macchina fotografica a pellicola e registrò nello stesso giorno il marchio Kodak.

La macchina utilizzava un rullo di pellicola e aveva una concezione molto più semplice rispetto alle apparecchiature fotografiche professionali dell’epoca. La Kodak poteva essere utilizzata anche da chi non possedeva conoscenze tecniche particolari.

L’innovazione contribuì così a trasformare la fotografia da attività complessa e costosa in un fenomeno sempre più popolare. Il celebre modello del 1888 era già stato lanciato sul mercato durante l’estate e, entro un anno, ne furono vendute più di 5.000 unità.

Una data che, in prospettiva, anticipa il mondo delle fotografie quotidiane, dei ricordi personali e delle immagini condivise che oggi fanno parte della vita di miliardi di persone.

Nati in questo giorno: Antonin Artaud

Tra i protagonisti nati il 4 settembre spicca Antonin Artaud, nato a Marsiglia nel 1896. Scrittore, attore e regista teatrale francese, fu una delle personalità più inquiethe e innovative dell’arte europea del Novecento.

Dopo una prima adesione al surrealismo, Artaud sviluppò una propria concezione del teatro, destinata a esercitare una profonda influenza sulla scena contemporanea. La sua riflessione trovò una delle espressioni più importanti nel saggio Il teatro e il suo doppio, pubblicato nel 1938.

La sua idea di spettacolo cercava di superare il semplice teatro basato sulla parola, valorizzando corpo, gesto, suono, spazio e intensità emotiva. Per questo Artaud è ancora oggi considerato uno dei padri delle sperimentazioni teatrali moderne.

La sua influenza ha attraversato generazioni di registi, attori e performer, trasformando una vita segnata dalla sofferenza in un’eredità artistica di straordinaria forza.

Eventi e curiosità del 4 settembre

Il 4 settembre 2026 cade di venerdì ed è il 247° giorno dell’anno, con 118 giorni ancora da trascorrere prima della fine dell’anno.

La data conserva anche una particolare curiosità legata alla fotografia: il nome Kodak fu scelto da Eastman come parola breve, facilmente pronunciabile e adatta a diventare un marchio. La macchina del 1888 era pensata per semplificare radicalmente l’esperienza fotografica e utilizzava un rullo già predisposto per numerose esposizioni.

Sul piano astronomico, il 4 settembre si trova nella fase di Ultimo quarto del ciclo lunare. La Luna attraversa il segno dei Gemelli, mentre il Sole e Mercurio sono in Vergine e Venere si trova in Bilancia.

Segno zodiacale più fortunato del giorno: Gemelli

Secondo la tradizione astrologica, il segno simbolicamente più favorito del 4 settembre 2026 è il Gemelli.

La scelta è legata soprattutto alla presenza della Luna in Gemelli, associata nella tradizione astrologica a curiosità, comunicazione, mobilità mentale e capacità di adattamento. Nella giornata sono inoltre indicati aspetti armonici della Luna con Venere in Bilancia e Giove, elementi che vengono tradizionalmente interpretati come favorevoli ai rapporti, agli scambi e alla socialità.

Per i Gemelli può essere quindi una giornata da dedicare a dialogo, idee, incontri e nuovi stimoli, evitando però di disperdere le energie in troppe direzioni.

Il cielo del 4 settembre invita simbolicamente a parlare, osservare e cambiare prospettiva: proprio la curiosità che, in questa data, unisce il segno dei Gemelli alla grande rivoluzione della fotografia iniziata con la Kodak.