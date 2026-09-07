Meteo, dall’8 settembre cambia tutto: arrivano temporali e aria fredda

🌐 Meteo Italia, l’estate potrebbe andare incontro alla prima vera svolta di settembre: dopo il caldo anomalo del weekend, una saccatura di origine polare potrebbe raggiungere il Paese tra l’8 e il 10 settembre, favorendo temporali anche intensi, nubifragi e un deciso calo delle temperature soprattutto al Nord. Il meteorologo Luca Lombroso avverte però che l’autunno non arriverà ancora in modo definitivo.

Settembre è iniziato con un volto decisamente estivo.

Il calendario dice autunno meteorologico, ma l’atmosfera continua a comportarsi come se agosto non fosse ancora finito. Diverse località italiane stanno vivendo giornate caratterizzate da temperature molto superiori alle medie, con valori che nelle aree più calde possono spingersi verso la soglia dei 35-37 gradi.

Ancora per qualche giorno, dunque, l’anticiclone manterrà il controllo della situazione.

Ma la configurazione atmosferica sta cambiando.

A partire da martedì 8 settembre potrebbe infatti aprirsi una fase completamente diversa, con l’arrivo di una perturbazione alimentata dall’aria più fredda associata alla corrente a getto polare. I primi effetti si manifesterebbero sulle Alpi, per poi estendersi alle pianure settentrionali e successivamente ad altre zone della Penisola.

Il passaggio potrebbe essere tutt’altro che tranquillo.

Weekend ancora estivo: caldo e sole sull’Italia

Prima della svolta ci sarà ancora spazio per il bel tempo.

Il primo fine settimana di settembre sarà infatti caratterizzato da prevalenza di sole su gran parte dell’Italia, con condizioni favorevoli sia per chi si trova al mare sia per chi ha scelto la montagna.

Il rovescio della medaglia sarà rappresentato dalle temperature.

L’anticiclone di matrice subtropicale continuerà a mantenere una massa d’aria molto calda sulla Penisola e i termometri potranno raggiungere valori prossimi ai 35-36 gradi, con picchi localmente superiori.

Non sarà soltanto il caldo diurno a creare qualche disagio.

Anche le notti resteranno relativamente miti, con valori che in alcune città potranno ancora avvicinarsi alla cosiddetta soglia delle notti tropicali, rendendo meno efficace il naturale raffreddamento notturno.

Per chi sperava in un’immediata svolta autunnale, dunque, bisognerà ancora attendere.

Lunedì 7 settembre sarà ancora una giornata estiva

La giornata di lunedì potrebbe rappresentare l’ultimo vero capitolo della lunga fase calda.

Il tempo resterà prevalentemente stabile e soleggiato, con temperature ancora elevate praticamente da Nord a Sud.

Ma dietro questa apparente tranquillità inizieranno a comparire i primi segnali del cambiamento.

L’elemento decisivo sarà l’evoluzione della corrente a getto polare, che secondo la previsione delineata da Luca Lombroso potrebbe assumere una configurazione più ondulata.

Una saccatura inizierebbe a organizzarsi a ovest delle Alpi, preparando la strada all’ingresso di una perturbazione più strutturata.

È questo il passaggio che potrebbe cambiare radicalmente il volto del tempo italiano.

Martedì 8 settembre arrivano i primi temporali

La giornata di martedì potrebbe essere quella in cui la situazione inizierà concretamente a cambiare.

I primi fenomeni si concentreranno soprattutto sulle Alpi e sulle aree montuose, dove l’aumento dell’instabilità atmosferica potrebbe favorire lo sviluppo di rovesci e temporali.

Nel corso della giornata, però, i fenomeni potrebbero estendersi verso le zone di pianura.

Piemonte e Lombardia sarebbero tra le aree maggiormente esposte ai primi temporali più organizzati, soprattutto nella seconda parte della giornata e in serata.

Il contrasto tra l’aria ancora molto calda presente nei bassi strati e quella più fredda in arrivo dall’alto potrebbe aumentare l’energia disponibile per i fenomeni temporaleschi.

È proprio questo uno degli aspetti che rendono potenzialmente delicata la fase prevista per metà settimana.

Mercoledì 9 e giovedì 10: la perturbazione entra nel vivo

Il momento più interessante, ma anche quello da seguire con maggiore attenzione, potrebbe arrivare tra mercoledì 9 e giovedì 10 settembre.

La perturbazione dovrebbe avanzare verso il cuore dell’Italia, portando una fase di maltempo più diffuso.

Il Nord sarebbe il primo settore coinvolto, con piogge e temporali localmente intensi. Successivamente il peggioramento potrebbe spostarsi verso il Centro e, in una fase successiva, raggiungere anche il Mezzogiorno e le Isole maggiori.

Non è ancora possibile stabilire con precisione dove si concentreranno i fenomeni più violenti.

Ed è proprio questo uno degli aspetti sui quali i prossimi aggiornamenti saranno determinanti.

Il rischio di nubifragi aumenta con i mari ancora caldi

La presenza di una grande quantità di calore accumulata durante l’estate potrebbe rendere il passaggio perturbato particolarmente energico.

Mari ancora molto caldi e aria più fredda in quota rappresentano una combinazione favorevole allo sviluppo di temporali intensi.

In determinate aree, questo potrebbe tradursi in precipitazioni molto abbondanti concentrate in tempi relativamente brevi.

Il rischio indicato nelle previsioni riguarda soprattutto nubifragi e forti quantitativi di pioggia, con la possibilità di fenomeni localmente dannosi.

Non significa, però, che l’intera Italia sarà interessata contemporaneamente da eventi estremi.

La distribuzione delle precipitazioni dipenderà dalla traiettoria esatta della depressione e dalla posizione dei sistemi temporaleschi. A diversi giorni di distanza, piccoli cambiamenti nella configurazione atmosferica possono modificare significativamente le zone maggiormente coinvolte.

Per questo le mappe attuali devono essere considerate come una tendenza e non come una previsione definitiva dei singoli temporali.

Temperature in calo, soprattutto al Nord

Il passaggio della perturbazione avrà inevitabilmente conseguenze anche sulle temperature.

Al Nord la diminuzione potrebbe essere piuttosto evidente, con massime che potrebbero scendere verso 25-28 gradi.

Sarebbe un cambiamento significativo rispetto ai valori prossimi ai 35-37 gradi attesi nella fase precedente.

Il Centro-Sud potrebbe invece vivere una transizione più graduale.

Qui il caldo potrebbe resistere più a lungo, anche grazie all’influenza residua dell’anticiclone subtropicale. Le temperature potrebbero quindi mantenersi tra 28 e 35 gradi, con differenze importanti tra le diverse regioni.

L’impressione sarà quella di due Italie meteorologiche: un Nord già proiettato verso condizioni più autunnali e un Sud ancora alle prese con un’atmosfera tardo-estiva.

Il secondo weekend di settembre sarà più fresco

Dopo il passaggio perturbato, la situazione dovrebbe progressivamente stabilizzarsi, ma senza tornare immediatamente ai valori eccezionali dei primi giorni del mese.

Tra venerdì 11 e domenica 13 settembre le temperature potrebbero infatti rientrare maggiormente verso valori compatibili con il periodo.

Al Nord le massime potrebbero aggirarsi intorno ai 26-28 gradi, mentre al Centro-Sud potrebbero rimanere più elevate, generalmente tra 30 e 34 gradi.

Anche il tempo potrebbe comunque rimanere variabile, soprattutto sulle regioni settentrionali.

Questo significa che la perturbazione di metà settimana potrebbe rappresentare una prima vera ridimensionata dell’estate, ma non necessariamente la sua definitiva scomparsa.

Addio estate? Non ancora

È questo forse il punto più importante della previsione.

Un forte peggioramento non significa automaticamente che l’estate sia finita.

Settembre è un mese di transizione, e proprio per questo può alternare rapidamente giornate quasi estive e parentesi decisamente più fresche.

Dopo il passaggio perturbato potrebbero infatti verificarsi nuove rimonte anticicloniche e temporanee fiammate calde.

La vera differenza rispetto alle settimane precedenti sarebbe però rappresentata dalla possibilità di un’atmosfera più dinamica, con alternanza tra fasi stabili e passaggi perturbati.

In altre parole, potrebbe terminare la lunga continuità del caldo, non necessariamente il caldo in assoluto.

Perché questa svolta è importante

La fase prevista tra l’8 e il 10 settembre potrebbe avere un significato particolare proprio perché arriva dopo un periodo caratterizzato da temperature eccezionalmente elevate.

Quando una massa d’aria molto calda viene sostituita rapidamente da aria più fresca, l’atmosfera può diventare particolarmente instabile.

Per questo il primo vero peggioramento di settembre merita attenzione, soprattutto nelle aree dove i temporali potrebbero concentrarsi.

Il rischio principale non sarà quindi soltanto quello di vedere finalmente scendere i termometri.

In alcune zone il problema potrebbe essere rappresentato dalla rapidità con cui arriveranno le precipitazioni.

Le zone da monitorare nei prossimi aggiornamenti

Al momento, la tendenza generale appare più chiara della localizzazione dei fenomeni.

Le Alpi potrebbero essere le prime a sperimentare l’aumento dell’instabilità.

Successivamente l’attenzione si sposterà sulle pianure del Nord, con particolare riferimento a Piemonte e Lombardia, mentre l’evoluzione successiva potrebbe coinvolgere anche le regioni centrali.

La traiettoria della depressione sarà decisiva per capire dove si concentreranno le precipitazioni più intense.

Per questo nei prossimi giorni sarà possibile definire con maggiore precisione le aree a maggiore rischio di temporali forti e nubifragi.

Una settimana divisa in due

Il quadro che emerge è quello di una settimana nettamente divisa.

Da una parte, sole, caldo e temperature elevate fino all’inizio della prossima settimana.

Dall’altra, a partire da martedì, l’ingresso di una configurazione atmosferica più dinamica che potrebbe portare temporali, piogge intense e aria più fresca.

È una trasformazione che potrebbe essere particolarmente evidente al Nord, mentre il Sud potrebbe conservare più a lungo caratteristiche estive.

La certezza, per ora, riguarda soprattutto la tendenza generale.

L’incertezza riguarda invece la forza esatta della perturbazione e la distribuzione dei fenomeni più intensi.

Ed è proprio per questo che saranno fondamentali i prossimi aggiornamenti dei modelli meteorologici.

Il consiglio per chi deve organizzare i prossimi giorni

Chi ha programmato attività all’aperto nel weekend può ancora contare su condizioni generalmente favorevoli.

Il discorso cambia entrando nella nuova settimana.

Martedì 8 settembre sarà la giornata da osservare con particolare attenzione, mentre tra mercoledì e giovedì potrebbe arrivare il passaggio più deciso della perturbazione.

Non è quindi ancora il momento di archiviare definitivamente l’estate, ma il cambio di scenario sembra ormai vicino.

Dopo settimane nelle quali il caldo ha dominato senza grandi interruzioni, l’atmosfera potrebbe finalmente tornare a essere più movimentata.

E quando l’aria fresca incontra il calore ancora accumulato sul Mediterraneo, settembre può mostrare anche il suo volto più spettacolare e, in alcune situazioni, più insidioso.

Il primo vero assaggio d’autunno potrebbe dunque essere dietro l’angolo.

Non sarà necessariamente la fine dell’estate, ma potrebbe essere la fine della sua lunga fase di dominio incontrastato.

in collaborazione con MeteoRed