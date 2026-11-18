🌐 Matilde Galli e Flavio Cobolli si sono conosciuti prima del successo del tennista. Tra università, trasferte e sostegno reciproco, il loro legame accompagna una stagione che porta l’azzurro alle ATP Finals di Torino.

Prima delle Finals, un abbraccio a casa

Prima del debutto alle ATP Finals, nella settimana in cui Flavio Cobolli ha conquistato la qualificazione, c’è stato spazio anche per un abbraccio a casa con Matilde Galli. Nei festeggiamenti raccontati il 4 novembre compaiono il padre, il fratello e la fidanzata: una scena privata che accompagna un passaggio importante della carriera. Non un nuovo annuncio sulla coppia, dunque, ma un momento condiviso mentre il tennis apre un altro capitolo.

La novità sportiva ha una data precisa: 3 novembre 2026. Cobolli ha ottenuto per la prima volta un posto nel torneo di fine stagione, in programma a Torino dal 15 al 22 novembre. A rendere matematica la qualificazione è stata la vittoria di Casper Ruud su Rafael Jodar a Parigi. Il ventiquattrenne italiano arriva così a un appuntamento che, prima di Wimbledon, aveva indicato tra i suoi obiettivi.

L’incontro quando il successo era ancora lontano

La storia con Matilde precede questi risultati. Nell’intervista pubblicata il 30 aprile 2026, Cobolli ha raccontato di averla conosciuta quando aveva 18 anni ed era oltre la millesima posizione mondiale. L’occasione fu il compleanno del suo migliore amico: Galli partecipava alla festa insieme alla sorella del festeggiato. Un incontro lontano dai grandi tornei, quando il percorso professionistico del tennista aveva ancora dimensioni molto diverse.

Nelle successive dichiarazioni del giocatore ricorre soprattutto il valore di quel momento: Matilde era presente prima della notorietà. Il racconto ripreso a settembre colloca il loro incontro quando lui aveva 18 anni e lei 16. Il punto documentato è che il rapporto è nato da giovanissimi; le ricostruzioni sull’anno esatto non sono invece uniformi e non consentono di fissare un anniversario pubblico con altrettanta sicurezza.

Matilde Galli, un percorso che non coincide con il tennis

Di Matilde sono disponibili poche informazioni personali, molte delle quali arrivano proprio dalle parole del compagno. Il profilo pubblicato il 2 settembre la descrive come una studentessa di Economia sanitaria all’Università Cattolica di Roma, con l’ambizione di dirigere una struttura ospedaliera. È un progetto professionale distinto da quello di Cobolli, non un incarico già ricoperto: gli studi e l’obiettivo lavorativo non vanno confusi.

Anche la sua esposizione pubblica è limitata. Nei profili dedicati alla coppia, l’account Instagram di Galli viene descritto come privato, mentre sul profilo del tennista sono comparsi nel tempo scatti insieme, ricorrenze e momenti di vacanza. Sono frammenti della relazione, non un racconto quotidiano completo. Non permettono, da soli, di ricostruire abitudini, programmi o decisioni che i due non abbiano reso pubblici.

Questa differenza di visibilità emerge anche nelle occasioni sportive: Matilde non segue ogni trasferta e i suoi impegni universitari hanno un peso nell’organizzazione della coppia. Le ricostruzioni disponibili la mostrano talvolta sugli spalti, ma descrivono anche periodi trascorsi a distanza. La presenza accanto a un atleta professionista, nel suo caso, non coincide quindi con una partecipazione continuativa alla vita del circuito.

Il sostegno reciproco tra partite ed esami

Cobolli ha spiegato che Galli segue le sue partite anche di notte, adattandosi ai fusi orari, ma che tra loro non si discute dei dettagli tecnici del tennis. Il sostegno passa anche nella direzione opposta: quando lei è nervosa per un esame, lui cerca di aiutarla. Nel racconto del giocatore, la relazione comprende le esigenze di entrambi, non soltanto quelle dettate dalla competizione.

La distanza resta una difficoltà concreta. Il calendario dei tornei porta Cobolli lontano da casa, mentre la preparazione universitaria trattiene spesso Matilde a Roma. Il tennista ha espresso il desiderio di trascorrere più tempo insieme e di averla più frequentemente alle gare dopo la conclusione degli studi. È una prospettiva personale raccontata pubblicamente, non l’annuncio di un cambiamento già organizzato nella vita della coppia.

La complicità pubblica dopo la finale di Monaco

Un momento di esposizione davanti alle telecamere è arrivato durante la premiazione del torneo di Monaco di Baviera. Dopo aver perso la finale contro Ben Shelton, Cobolli ha scherzato sulla presenza della fidanzata, ringraziandola per il sostegno e suggerendo ironicamente che, la volta successiva, avrebbe potuto restare a casa. Il contesto era quello di una battuta dopo la sconfitta, non di un rimprovero o di una rottura.

La partita si è disputata il 19 aprile 2026: Shelton ha vinto per 6-2, 7-5. Separare il risultato dal siparietto aiuta a leggere correttamente quella scena. La finale persa è un fatto sportivo; la battuta appartiene al discorso di premiazione. Non offre elementi per attribuire alla presenza di Matilde un effetto sull’esito dell’incontro, né per trasformare la complicità pubblica in una spiegazione tecnica del rendimento.

Il prossimo appuntamento è a Torino

L’avvicinamento alle Finals segue una stagione in cui Cobolli ha conquistato il titolo ATP 500 di Acapulco e raggiunto la prima finale Slam al Roland Garros. Il bilancio ufficiale della qualificazione comprende anche i quarti di Wimbledon e la semifinale di Cincinnati. Sono risultati che spiegano il suo ingresso nel torneo dei migliori della stagione; il sostegno affettivo resta invece un elemento della sua esperienza personale, raccontato dal protagonista.

Nel racconto precedente a Wimbledon, l’obiettivo di arrivare a Torino era ancora un desiderio da realizzare. La qualificazione del 3 novembre lo ha trasformato in un appuntamento del calendario. Le Nitto ATP Finals 2026 si disputeranno all’Inalpi Arena di Torino dal 15 al 22 novembre.

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