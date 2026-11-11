Manuale Laterza, il ministro precisa: «Non era un ordine»

🌐 Sul manuale Laterza resta aperto lo scontro: Valditara precisa di aver suggerito il ritiro, senza imporlo. L’editore respinge pressioni sui contenuti e difende l’autonomia editoriale.

Il ministro distingue il consiglio dall’ordine

Un suggerimento all’editore, non un ordine di ritiro. È la precisazione con cui Giuseppe Valditara interviene l’11 novembre nella polemica su Trame del tempo 3, il manuale di storia Laterza contestato per i passaggi dedicati al governo Meloni. Il ministro dell’Istruzione e del Merito rivendica il diritto di criticarlo, ma nega di aver imposto la sua rimozione.

La distinzione arriva dopo il confronto del 10 novembre con Alessandro Laterza, amministratore delegato e responsabile della divisione scolastica della casa editrice. Valditara aveva indicato nel ritiro una scelta utile a tutelare la reputazione scientifica dell’editore; Laterza aveva respinto la sollecitazione, sostenendo che un ministro non debba chiedere modifiche o la mancata adozione di un testo.

Nel nuovo intervento televisivo, il ministro separa l’opportunità di ritirare il volume dall’obbligo di farlo. Racconta anche di aver interrogato l’intelligenza artificiale sulla differenza tra le due formulazioni. Non arretra invece nel giudizio sui contenuti: continua a considerarli propaganda e sostiene che agli studenti debba essere garantito un insegnamento corretto.

Le pagine sul governo che hanno acceso il caso

Al centro della contestazione ci sono le valutazioni con cui il manuale collega Fratelli d’Italia all’eredità del fascismo e descrive alcune scelte dell’esecutivo come limitative delle libertà. La polemica è tornata in Parlamento con un’interrogazione di FdI. Per Valditara quelle affermazioni sono inattendibili e strumentali, con il rischio di trasformare il libro in uno strumento di indottrinamento.

I passaggi contestati riguardano anche la sicurezza, il diritto di manifestare e le politiche migratorie. Sono giudizi espressi nel testo scolastico, che il ministro respinge: non vanno confusi con fatti accertati dalla controversia stessa. La critica politica investe proprio il linguaggio scelto per rappresentare l’esecutivo e il rapporto tra il partito della presidente del Consiglio e la sua storia.

Laterza difende l’autonomia dell’editore

La risposta di Alessandro Laterza sposta il confronto dalla singola pagina al rapporto tra politica ed editoria scolastica. Il punto, sostiene, è se il ministro competente possa intervenire per chiedere di cambiare un manuale o di non adottarlo. La sua risposta è negativa indipendentemente dal libro coinvolto e dalle opinioni che vi sono contenute.

L’editore non considera questa posizione una rinuncia alla responsabilità sui contenuti. Rivendica la corresponsabilità con gli autori, ma distingue il lavoro editoriale dall’accoglimento di indicazioni politiche. Alla successiva replica del ministro, che esclude di voler esercitare censura, ribadisce che non è stato annunciato alcun ritiro e che la casa editrice intende mantenere il proprio orientamento.

Laterza richiama anche il percorso attraverso cui i manuali arrivano sui banchi: non è l’editore a imporli alle classi. Sono gli insegnanti a proporli, attraverso le valutazioni e le deliberazioni degli organi scolastici. Nella sua difesa del volume, quindi, la libertà di pubblicare si accompagna al riconoscimento della responsabilità dei docenti nella scelta degli strumenti didattici.

Un contrasto già aperto nel 2025

La controversia non nasce in questi giorni. Già nel 2025 il manuale era stato segnalato al ministero dalla deputata di Fratelli d’Italia Augusta Montaruli. In quella fase Valditara aveva sollecitato un intervento dell’Associazione italiana editori. La nuova iniziativa politica ha riportato l’attenzione sul testo, che nel frattempo era rimasto tra le proposte editoriali per le scuole superiori.

Secondo la ricostruzione fornita da Laterza, il precedente coinvolgimento dell’Aie riguardava una verifica del testo attraverso il codice di autoregolamentazione degli editori scolastici. L’associazione, riferisce l’editore, aveva risposto che non rientrava nelle proprie finalità controllare i contenuti pubblicati dagli associati. La casa editrice aveva a sua volta escluso revisioni suggerite dal ministero o da altri soggetti politici.

Chi sceglie i libri destinati alle classi

Il confronto tocca così due piani diversi: la critica pubblica a un libro e la decisione sulla sua adozione. Nella procedura scolastica, le proposte dei docenti passano attraverso i consigli di classe e l’esame del collegio dei docenti. Una risposta ministeriale pubblicata negli atti del Senato definisce questa scelta un’espressione della libertà d’insegnamento e dell’autonomia didattica.

Anche le indicazioni operative pubblicate per l’anno scolastico 2026-2027 descrivono un percorso collegiale: esame delle proposte nei dipartimenti, valutazione nei consigli di classe e delibera del collegio. Per una nuova adozione è prevista una motivazione didattica. È questo il contesto concreto in cui si colloca la discussione sul manuale, distinta dalle dichiarazioni dei protagonisti dello scontro politico.

Il volume e i quattro autori

Il catalogo dell’editore permette inoltre di precisare l’identità dell’opera. Trame del tempo è un corso in tre volumi, firmato da Caterina Ciccopiedi, Valentina Colombi, Carlo Greppi e Marco Meotto. Il percorso complessivo va dal Medioevo all’attualità, ma non coincide con l’arco cronologico del solo libro finito al centro delle contestazioni di questi giorni.

Il primo volume affronta il periodo dall’anno Mille alla metà del Seicento; il secondo prosegue dal Seicento all’Ottocento. Il terzo, oggetto della polemica, porta il sottotitolo Guerra e pace. Dal Novecento a oggi. Nella scheda ufficiale dell’edizione cartacea è indicato un testo di 880 pagine, accompagnato da un fascicolo di attività di storia in inglese per il quinto anno.

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