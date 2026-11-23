🌐 Manovra 2027, pensioni e sanità al centro del confronto parlamentare. L’Ucraina resta il grande banco di prova della diplomazia internazionale, mentre Piazza Affari affronta una settimana di appuntamenti societari. La Serie A regala spettacolo con otto gol tra Atalanta e Inter e l’Italia prepara le iniziative contro la violenza sulle donne.

Manovra 2027, il Parlamento alla prova degli emendamenti

La settimana politica si apre con la prima importante verifica parlamentare sulla legge di bilancio. Quasi settemila emendamenti attendono il vaglio di ammissibilità previsto per il 23 novembre, mentre i gruppi dovranno individuare entro il 26 novembre le modifiche prioritarie.

La maggioranza affronta un confronto delicato su pensioni, sanità, fisco e coperture finanziarie. L’obiettivo dichiarato di tutelare il potere d’acquisto delle famiglie si scontra con i vincoli del bilancio pubblico.

Il rischio è trasformare la manovra in una lunga contrattazione tra interessi particolari, dimenticando le esigenze complessive del Paese.

Ucraina, le grandi potenze discutono il futuro dell’Europa

La ricerca di una soluzione diplomatica alla guerra rimane segnata dalle profonde divergenze tra le parti coinvolte.

Washington, Mosca e Pechino continuano a esercitare un ruolo determinante sugli equilibri internazionali, mentre l’Unione europea cerca di evitare una marginalizzazione politica.

Il nodo fondamentale resta la costruzione di garanzie di sicurezza credibili per l’Ucraina e per il continente.

La pace, senza condizioni verificabili e sostenibili, rischia di trasformarsi in una tregua precaria

Posizione: immediatamente dopo la seconda notizia, prima del capitolo sulla sanità. Fotografia di repertorio delle distruzioni causate dalla guerra.

Sanità e pensioni, la difficile difesa dello Stato sociale

La discussione parlamentare sulla manovra riporta in primo piano uno dei principali problemi italiani: la capacità di sostenere i servizi pubblici senza aggravare la pressione fiscale.

Pensionati, famiglie e cittadini che attendono prestazioni sanitarie chiedono risposte concrete. Non basta annunciare stanziamenti aggiuntivi: occorre verificarne gli effetti sulle liste d’attesa, sulla medicina territoriale e sulla qualità dell’assistenza.

Finanziare un diritto sociale ridimensionandone un altro non può diventare l’unica strategia della politica economica.

Piazza Affari, mercati e imprese guardano alla settimana finanziaria

La Borsa italiana affronta nuovi appuntamenti societari e la distribuzione dei dividendi di alcune importanti aziende.

I mercati seguono l’evoluzione degli scenari economici internazionali, mentre le imprese devono confrontarsi con competitività, investimenti tecnologici e prospettive della domanda.

Il punto decisivo resta il rapporto tra crescita finanziaria ed economia reale.

Una Borsa vivace non garantisce automaticamente salari migliori, maggiore occupazione e benessere diffuso.

Posizione: dopo la quarta notizia principale, prima del calcio. Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana a Milano.

Serie A, Atalanta-Inter finisce 4-4: spettacolo e polemiche

Il campionato italiano regala una domenica ricca di gol. Il pareggio per 4-4 tra Atalanta e Inter rappresenta il risultato più spettacolare della giornata: la tripletta di Francesco Pio Esposito non basta ai nerazzurri milanesi per conquistare i tre punti.

La Juventus supera il Venezia per 4-0, mentre la Roma travolge il Parma per 5-1 grazie anche alle quattro reti di Donyell Malen.

Il campionato conferma la propria imprevedibilità.

La qualità offensiva entusiasma, ma le fragilità difensive potrebbero risultare decisive nella corsa allo scudetto.

Posizione: al termine della quinta notizia principale, prima dei successivi approfondimenti. Immagine di repertorio della Serie A.

Italia, mondo, economia e sport

Italia: la politica dei piccoli compromessi

Il dibattito sui conti pubblici continua a dimostrare quanto sia difficile conciliare riduzione delle tasse, sostegno alle famiglie e qualità dei servizi.

La questione non riguarda soltanto il governo ma l’intero sistema politico, chiamato a costruire una prospettiva di medio periodo.

Mondo: l’Europa alla ricerca di un’autonomia strategica

Le tensioni internazionali mostrano i limiti di un’Unione europea ancora divisa su numerose questioni diplomatiche e militari.

La costruzione di una posizione comune diventa sempre più necessaria per difendere gli interessi economici, politici e strategici del continente.

Economia: innovazione e competitività delle imprese

Digitalizzazione, investimenti produttivi e formazione restano strumenti essenziali per rilanciare le aziende italiane.

Senza semplificazione amministrativa e una programmazione stabile, anche gli incentivi pubblici rischiano di perdere efficacia.

Sport: Alcaraz conquista Torino

Carlos Alcaraz conquista le ATP Finals 2026 battendo Alexander Zverev per 6-2, 7-6(7). Per il tennista spagnolo è il primo successo nel torneo conclusivo della stagione.

Domani, 24 novembre: l’Italia contro la violenza sulle donne

Il 24 novembre sarà una giornata di preparazione e mobilitazione in vista della ricorrenza internazionale del 25 novembre.

Tra gli appuntamenti annunciati figura a Collesano, in Sicilia, una marcia delle scarpe rosse per sensibilizzare l’opinione pubblica sul contrasto alla violenza di genere.

La ricorrenza deve diventare soprattutto un’occasione per chiedere prevenzione, protezione delle vittime, educazione al rispetto e strumenti economici per favorire l’autonomia delle donne.

La violenza non si combatte soltanto con la memoria e con i simboli, ma attraverso politiche continue e risultati misurabili.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.