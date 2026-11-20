🌐 La Manovra 2027 affronta il confronto su circa 6.600 emendamenti. Dopo il nuovo vertice del 19 novembre, pensioni e sanità restano prioritarie: le modifiche dipendono dalle risorse disponibili.

Il deposito è chiuso, la trattativa resta aperta

Circa 6.600 emendamenti e un confronto che, dopo il deposito, si concentra sulle risorse necessarie per cambiare la legge di bilancio. La Manovra 2027 è all’esame della commissione Bilancio della Camera: il numero delle proposte fotografa le richieste dei gruppi, non le modifiche già accolte. Nella serata del 19 novembre un nuovo vertice del centrodestra ha riportato al centro pensioni e sanità, con le coperture finanziarie ancora da individuare per gli aggiustamenti.

Il termine per presentare le proposte era fissato alle 18 del 17 novembre 2026, come indicato nel resoconto della commissione. Il primo conteggio, riferito da fonti parlamentari, era di circa 6.600 testi; altre ricostruzioni hanno parlato di quasi 7mila, includendo quelli ancora da catalogare. Non sono dunque due pacchetti diversi, ma quantificazioni iniziali con un differente grado di arrotondamento.

Dalle richieste dei partiti alla selezione dei testi

Il provvedimento è il disegno di legge C.3174-bis, dedicato al bilancio dello Stato per il 2027 e al triennio 2027-2029. La scheda parlamentare lo indica in corso di esame in commissione. Il deposito degli emendamenti si colloca quindi dentro l’iter di approvazione: non equivale al via libera alle singole misure e non modifica, da solo, il testo presentato dal governo.

Dalla maggioranza sono arrivate circa duemila proposte: 307 di Fratelli d’Italia, circa 800 di Forza Italia, quasi 900 della Lega e 12 di Noi Moderati, secondo i conteggi diffusi alla scadenza. Il passaggio successivo comprende il vaglio di ammissibilità e la selezione dei “segnalati”, cioè i testi sui quali i gruppi concentrano le proprie priorità. Il totale depositato non coincide perciò con il perimetro della trattativa finale.

Pensioni, la rivalutazione è uno dei punti più contesi

Sulle pensioni il confronto riguarda sia l’uscita dal lavoro sia l’adeguamento degli assegni. La Lega sostiene la proposta di Quota 64 dal 2027, mentre altri interventi puntano ad ampliare la fascia che beneficia della rivalutazione piena. Sono obiettivi distinti: il primo interessa il pensionamento anticipato, il secondo l’aggiornamento degli importi già erogati. Nessuno dei due può essere descritto come un beneficio già acquisito attraverso il solo deposito.

Un emendamento di Noi Moderati propone di riconoscere l’indicizzazione al 100% alle pensioni fino a cinque volte il minimo Inps, anziché quattro volte come previsto dal disegno di legge. La proposta quantifica l’onere in 257 milioni di euro e indica come copertura il Fondo per interventi strutturali di politica economica. Anche in questo caso importo e finanziamento appartengono al testo proposto, non a una decisione definitiva del Parlamento.

Sanità e scuola, le richieste di risorse aggiuntive

Per la sanità, tra gli obiettivi discussi nella maggioranza figura la ricerca di altri 500 milioni. Il tema è rimasto sul tavolo anche nel vertice del 19 novembre. Dopo l’incontro Matteo Salvini ha indicato la rivalutazione delle pensioni e nuove risorse sanitarie tra i capitoli sui quali si sta lavorando. Le indicazioni politiche non fissano però, da sole, l’entità degli stanziamenti che entreranno nella legge.

Sulla scuola il confronto comprende il destino di quasi 7mila posti inizialmente interessati dalla riduzione prevista. Tra le possibilità riferite figurano la cancellazione del taglio oppure il suo rinvio al 2029. La distinzione è sostanziale: eliminare una riduzione e posticiparla sono interventi diversi. Finché la formulazione non sarà definita e approvata, le due strade restano ipotesi alternative, non un risultato già raggiunto.

Banche, Superbonus e condoni: gli altri nodi

Il capitolo delle banche incrocia quello delle entrate necessarie a finanziare i correttivi. La Lega propone un aumento dell’Ires per gli istituti, mentre Forza Italia si oppone a nuovi sacrifici per il settore. Sui crediti del Superbonus sono state prospettate modifiche alla diluizione delle compensazioni, con il passaggio da dieci a cinque anni oppure una franchigia. Anche queste sono soluzioni in discussione, non nuove regole operative.

In materia edilizia, le proposte riportate riguardano un termine per le risposte dei Comuni alle vecchie domande di condono e la possibilità di interventi regionali sulle precedenti sanatorie. Il 19 novembre Antonio Tajani ha ribadito l’obiettivo di rispondere alle pratiche pendenti, escludendo sanatorie generalizzate. Pratiche pregresse e nuovi condoni non sono sinonimi: il contenuto effettivo dipenderà dal testo che supererà l’esame parlamentare.

Le opposizioni e la proposta sulla sicurezza

Sul fronte delle opposizioni, Pd, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e Italia Viva hanno presentato proposte comuni su salari, sanità, pensioni, affitti e scuola. Tra i temi figurano il salario minimo, il rifinanziamento del fondo affitti, i congedi, Opzione donna e il dissesto idrogeologico. Per alcune misure vengono indicate coperture attraverso gli extraprofitti o lo spostamento di investimenti dalla difesa: sono scelte proposte dai firmatari, non finanziamenti già assegnati.

Tra gli emendamenti della maggioranza c’è anche il potenziamento di Strade sicure, a prima firma del deputato leghista Eugenio Zoffili. La proposta punta a portare a 10mila i militari impiegati fino al 31 dicembre 2027 e prevede 160 milioni di euro: 135 milioni per 2.700 unità aggiuntive sul territorio nazionale e 25 milioni per prorogare fino alla fine del 2027 i 500 militari aggiuntivi destinati a Milano.

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