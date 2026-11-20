🌐 Il mal di schiena non si comprende soltanto osservando la colonna: le raccomandazioni indicano una valutazione della persona, dai movimenti alla vita quotidiana, senza trascurare i sintomi che richiedono assistenza urgente.

Il dolore è nella schiena, la valutazione riguarda la persona

La schiena fa male, ma osservare soltanto le vertebre può non bastare a orientare le cure. Nella lombalgia cronica primaria, l’Organizzazione mondiale della sanità raccomanda un approccio che consideri insieme fattori fisici, psicologici e sociali. Non significa allontanarsi dal corpo: significa valutare anche come il dolore interferisce con il movimento, il lavoro e le relazioni, scegliendo interventi adatti alla situazione individuale.

Il punto di partenza è distinguere condizioni diverse. La lombalgia indica il dolore nella zona compresa tra il margine inferiore delle costole e i glutei. Può essere legata a una malattia identificabile oppure essere aspecifica: secondo l’OMS, quest’ultima forma rappresenta circa il 90% dei casi. Aspecifica non significa inesistente, ma che non è possibile attribuire con sicurezza il dolore a una particolare malattia o alterazione strutturale.

Che cosa osservare durante la visita

La valutazione comincia dal racconto dei sintomi: quando sono comparsi, dove si localizzano, quanto durano, che cosa li peggiora o li attenua. Conta anche sapere quali attività siano diventate difficili. Sono informazioni che aiutano il medico a inquadrare il problema e a decidere se servano approfondimenti, anziché partire automaticamente da un esame strumentale.

L’esame fisico può comprendere l’osservazione della colonna e della postura, alcuni movimenti del tronco o delle gambe e la verifica di forza muscolare, sensibilità e riflessi. Osservare il corpo oltre la colonna significa dunque considerare anche il funzionamento dei muscoli e dei nervi. Non equivale a individuare una spiegazione unica per tutti, né a ricavare una diagnosi dalla sola posizione assunta dal paziente.

Risonanza e radiografie non sono sempre il primo passo

Avere dolore non comporta necessariamente dover fare subito una risonanza magnetica. Le raccomandazioni NICE sconsigliano di offrire abitualmente esami per immagini nella gestione non specialistica della lombalgia, con o senza sciatica. Anche una visita specialistica non implica automaticamente un’indagine radiologica: la domanda decisiva è se il risultato possa modificare concretamente il trattamento.

Questa indicazione non riguarda i casi in cui si sospetta una patologia seria. In presenza di elementi compatibili con tumore, infezione, trauma o malattia infiammatoria, occorre un percorso mirato. Evitare gli esami inutili non significa rinunciare alla diagnosi: la scelta dipende dalla storia clinica e dall’esame obiettivo, con approfondimenti quando esistono indicazioni specifiche.

Il movimento va adattato, non cancellato

Nella gestione del mal di schiena, il riposo a letto prolungato non è la risposta abituale. Le indicazioni del NIAMS, istituto dei National Institutes of Health statunitensi, invitano ad aumentare gradualmente l’attività fisica secondo la tolleranza, limitando le attività che provocano o aggravano il dolore. Prima di iniziare una routine di esercizi è opportuno confrontarsi con il medico o il fisioterapista.

Le linee guida NICE suggeriscono di scegliere il programma di esercizio tenendo conto delle necessità, delle preferenze e delle capacità della persona. Anche le terapie manuali, quando considerate, dovrebbero inserirsi in un percorso che comprenda l’esercizio. Non c’è una sequenza universale di movimenti da prescrivere indistintamente: l’intervento deve essere compatibile con il quadro clinico e con ciò che il paziente riesce a fare.

Considerare la dimensione psicologica non sminuisce i sintomi

Quando il dolore persiste, la cura può richiedere più di un intervento. Le linee guida OMS del 7 dicembre 2023 sulla lombalgia cronica primaria includono educazione alla gestione del problema, esercizio e, quando appropriato, interventi psicologici come la terapia cognitivo-comportamentale. L’obiettivo dell’approccio integrato è affrontare le diverse dimensioni dell’esperienza dolorosa, senza ridurre la persona a una singola struttura anatomica.

Per lombalgia cronica primaria si intende un dolore che dura oltre tre mesi e non è attribuito a una malattia sottostante o a un’altra condizione specifica. È questo il campo delle raccomandazioni OMS, non qualsiasi dolore alla schiena. Lo stesso documento sconsiglia l’impiego abituale di corsetti, trazioni e oppioidi nella maggior parte dei contesti considerati: più trattamenti non significa automaticamente cure migliori.

I sintomi che cambiano la priorità

Il dolore che non migliora dopo alcune settimane merita un confronto medico. Vanno inoltre valutati sintomi come febbre, dimagrimento involontario, formicolii o debolezza, così come un dolore comparso dopo una caduta o un trauma. Sono elementi che richiedono attenzione clinica, non prove automatiche di una malattia grave: il loro significato dipende dal quadro complessivo.

Alcuni disturbi richiedono invece assistenza urgente in pronto soccorso: nuova difficoltà a urinare o perdita del controllo di vescica o intestino, perdita di sensibilità nella zona genitale o attorno all’ano, debolezza o intorpidimento importanti e in peggioramento in entrambe le gambe. Possono segnalare una grave compressione nervosa e non vanno gestiti aspettando l’effetto di esercizi o rimedi domestici.

Quanto pesa la lombalgia

La dimensione del problema spiega l’attenzione alla riabilitazione e all’accesso alle cure. Secondo le stime riportate dall’OMS, nel 2020 la lombalgia interessava 619 milioni di persone nel mondo ed era la principale causa di disabilità. La proiezione per il 2050 arriva a 843 milioni di casi, soprattutto per la crescita e l’invecchiamento della popolazione: è una stima futura, non il numero dei pazienti di oggi.

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