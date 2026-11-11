Mail di minaccia alle scuole, evacuazioni da Roma al Nord

🌐 Allarme bomba nelle scuole: evacuazioni al Tuscolano e verifiche anche in altri territori. Le email hanno interrotto le lezioni; la fondatezza delle minacce resta da accertare.

Scuole evacuate dopo le email di minaccia

Le email arrivano durante la mattinata scolastica e fanno scattare l’uscita degli studenti dagli edifici. Mercoledì 11 novembre 2026 nuovi allarmi bomba hanno interessato scuole di Roma e di altri territori italiani. Nella capitale sono documentate evacuazioni nel quartiere Tuscolano; a Trieste sono stati avviati accertamenti nel comprensorio della scuola Svevo. Il quadro disponibile alle 11:36 è ancora parziale: le verifiche sulla fondatezza delle segnalazioni non risultano accompagnate da un esito complessivo pubblico.

La prima ricostruzione nazionale colloca l’invio intorno alle 9:50 e indica 94 scuole destinatarie. È un conteggio iniziale, non un bilancio ufficiale consolidato reperito al momento della verifica. Anche il numero dei destinatari va distinto da quello degli edifici effettivamente evacuati: ricevere il messaggio e interrompere le attività sono circostanze diverse, che richiedono riscontri per ciascun istituto.

Roma, gli istituti coinvolti al Tuscolano

A Roma i primi riscontri riguardano l’istituto comprensivo Giovanni Cagliero, in largo Volumnia, il Petrarca di via Ceneda e il Rodari di via Norcia. Le segnalazioni descrivono email che hanno provocato l’attivazione delle misure di sicurezza e l’evacuazione degli studenti dalle strutture. Sono questi i tre riferimenti puntuali disponibili per il quartiere nella ricostruzione diffusa alle 10:54.

Nello stesso aggiornamento venivano indicate come ancora in corso le operazioni per trasferire gli alunni in luoghi sicuri. Non era specificato un orario di rientro nelle aule, né veniva fornito un risultato delle verifiche nei singoli edifici. L’evacuazione è una misura precauzionale: documenta la risposta all’allarme, ma non costituisce conferma della presenza di esplosivi nelle scuole interessate.

Le segnalazioni da Trieste, Brescia e Vicenza

A Trieste l’allerta ha riguardato il comprensorio della scuola Svevo, compresa la materna. Nell’aggiornamento delle 10:53 viene riportata una conferma della Questura sull’evacuazione e sugli accertamenti in corso. Non erano disponibili ulteriori elementi sull’origine o sulla natura dell’allarme: il riscontro riguarda quindi l’intervento e l’uscita dagli edifici, non la verifica positiva della minaccia.

Nel Bresciano le cronache locali segnalano interruzioni delle lezioni e interventi delle forze dell’ordine al Mazzolari di Verolanuova, al Bonsignori di Remedello, al Capirola di Leno e all’istituto comprensivo di Sale Marasino. La modalità di arrivo delle segnalazioni non risulta però chiarita: l’ipotesi della posta elettronica viene indicata come indiscrezione, non come elemento già accertato per tutti gli istituti elencati.

Un ulteriore aggiornamento, pubblicato alle 11:18, riferisce allarmi al Galilei di Arzignano e al Ceccato di Montecchio, nel Vicentino. Anche in questo caso le informazioni sono preliminari. La presenza di segnalazioni in territori diversi descrive l’estensione dei disagi, ma non dimostra da sola un’identica origine per ciascun episodio né consente di attribuirli automaticamente allo stesso autore.

Il contenuto della minaccia e ciò che resta da provare

Il messaggio descritto nella ricostruzione nazionale sostiene che un ordigno sia stato lasciato nell’edificio scolastico ed è firmato con il nome Mikhail Andropov. Si tratta di affermazioni del mittente, non di circostanze confermate dai controlli. La stessa cautela vale per la firma: un nome scritto in una mail non equivale all’identificazione della persona che l’ha materialmente inviata.

Sono segnalati interventi delle forze dell’ordine, degli artificieri e della Polizia Postale, insieme alla valutazione dell’ipotesi di un procurato allarme coordinato. Restano distinti il controllo degli edifici e l’accertamento sulla provenienza dei messaggi. Nei riscontri consultati non compare un’attribuzione definitiva delle responsabilità per la nuova ondata dell’11 novembre.

I precedenti e la cautela sulla regia unica

Gli episodi arrivano dopo altri allarmi che hanno interessato scuole e trasporti. Parlando dei casi precedenti, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha riferito che le minacce esaminate avevano prodotto allarmi poi risultati infondati. Ha inoltre spiegato che, per alcuni messaggi alle scuole, erano stati utilizzati account violati riconducibili a istituti stranieri, con indagini anche nei Paesi coinvolti. Queste dichiarazioni riguardano il quadro precedente e non certificano l’esito degli accertamenti odierni.

Sull’eventuale collegamento tra episodi diversi, Piantedosi ha precisato che non ci sono elementi per sostenere una regia unica. Il ministro ha indicato come obiettivo il rafforzamento dello scambio di informazioni fra forze di polizia, intelligence e strutture specializzate nella cybersicurezza, insieme al raccordo con operatori pubblici e privati. L’esistenza di minacce simili, dunque, non va trasformata in un’attribuzione già dimostrata.

Tra i precedenti nei trasporti figura l’allarme del 5 novembre che aveva coinvolto due collegamenti diretti a Roma: il volo da Helsinki era arrivato a Fiumicino scortato da caccia italiani, mentre quello da Dublino era stato deviato sulla base francese di Évreux. Anche allora erano state attivate procedure di sicurezza e verifiche sull’origine delle minacce, senza una conferma del collegamento tra tutti gli episodi.

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