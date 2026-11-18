🌐 L’inflazione di ottobre 2026 accelera dal 4,2% al 5,5%. Gli energetici salgono del 31,9% annuo, mentre il carrello della spesa segna +2,3%: i dati definitivi dell’Istat correggono le prime stime.

Il dato definitivo supera la prima stima

L’inflazione italiana accelera ancora e a ottobre raggiunge il 5,5% su base annua, contro il 4,2% di settembre. I dati definitivi pubblicati dall’Istat il 17 novembre 2026 registrano anche un aumento dell’1% rispetto al mese precedente. A spingere il livello generale dei prezzi è soprattutto l’energia, mentre rincarano anche gli alimentari non lavorati e i servizi legati ai trasporti.

Rispetto alla rilevazione preliminare del 30 ottobre, il dato generale viene corretto verso l’alto: la prima lettura indicava infatti un incremento annuo del 5,4% e mensile dello 0,9%. La revisione non riguarda però tutte le voci nella stessa direzione: per il carrello della spesa il risultato definitivo è inferiore a quello inizialmente stimato, pur restando in accelerazione rispetto a settembre.

Il confronto temporale richiede attenzione. Il 5,5% misura la variazione rispetto a ottobre 2025; l’1% confronta invece ottobre con settembre 2026. Non sono aumenti da sommare, ma due letture dello stesso indice su periodi diversi. Il riferimento è il NIC, l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività, comprensivo dei tabacchi.

L’energia guida l’accelerazione

La variazione annua dei beni energetici passa dal 22,6% di settembre al 31,9% di ottobre. È il principale elemento indicato dall’Istat per spiegare l’accelerazione dell’inflazione. Nel commento ai dati, l’istituto collega ancora l’andamento di questo comparto al quadro geopolitico internazionale: una valutazione che accompagna la lettura statistica dei rincari.

All’interno dell’energia, la crescita più marcata riguarda la componente regolamentata, che passa dal +25,8% al +61,6% annuo. Quella non regolamentata sale invece dal +22,5% al +29,8%. Il movimento è evidente anche nel confronto mensile: rispettivamente +20,3% e +5,3%. Sono variazioni di aggregati statistici, non percentuali da applicare automaticamente a ogni singola bolletta domestica.

Il divario tra beni e servizi si amplia. Per i beni l’incremento annuo raggiunge il 7,6%, dal 5,4% di settembre; per i servizi passa dal 2,6% al 3%. La distanza tra i due comparti arriva così a 4,6 punti percentuali. La crescita dei prezzi risulta dunque nettamente più intensa sul versante dei beni acquistati dalle famiglie.

Carrello della spesa al 2,3%, più pressione sui freschi

Il cosiddetto carrello della spesa aumenta del 2,3% rispetto a un anno prima, dopo il +1,5% di settembre. L’aggregato comprende alimentari e prodotti per la cura della casa e della persona: non coincide quindi con i soli acquisti di cibo. Il risultato definitivo ridimensiona il +2,5% riportato nella stima preliminare del 30 ottobre.

Tra le componenti che sostengono l’inflazione figurano gli alimentari non lavorati, la cui crescita annua passa dal 5,5% al 7,5%. Rispetto a settembre aumentano dell’1,8%. È un andamento distinto da quello dell’intero carrello: leggere il dato dei freschi come se rappresentasse tutti gli acquisti al supermercato darebbe quindi una misura impropria dei rincari rilevati.

Anche i prodotti acquistati più frequentemente accelerano: il loro indice registra un +5,8% annuo, contro il +5,2% precedente. Questo raggruppamento e il carrello della spesa descrivono aspetti diversi dei consumi. Le rispettive percentuali non sono intercambiabili e non indicano quanto debba necessariamente aumentare lo scontrino di una specifica famiglia, che dipende dalla composizione degli acquisti.

Trasporti e inflazione di fondo salgono

Per i servizi relativi ai trasporti, il tasso annuo raddoppia dall’1,6% al 3,2%, mentre l’aumento mensile è dell’1,3%. Non tutte le voci si muovono però verso l’alto: i servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona registrano una diminuzione dello 0,9% rispetto a settembre. La rilevazione restituisce quindi movimenti differenti all’interno del paniere.

L’accelerazione resta visibile anche escludendo le componenti più volatili. L’inflazione di fondo, calcolata senza energetici e alimentari freschi, passa dall’1,6% al 2%. L’indice depurato soltanto dell’energia sale invece dal 2% al 2,5%. Il rincaro generale non si esaurisce dunque nell’energia, anche se quest’ultima rimane il fattore prevalente segnalato dall’istituto.

Che cosa significa l’inflazione acquisita

L’inflazione media acquisita per il 2026 raggiunge il 3,4%, mentre per la componente di fondo è dell’1,9%. A settembre il valore generale era pari al 3,1%. L’indicatore non anticipa ciò che accadrà ai prezzi nei prossimi mesi: misura il risultato medio annuo che si avrebbe mantenendo invariato l’indice all’ultimo livello mensile disponibile.

È quindi diverso sia dal tasso annuo di ottobre sia da una previsione per la chiusura dell’anno. La distinzione permette di leggere correttamente numeri che rispondono a domande differenti: quanto sono cambiati i prezzi rispetto a dodici mesi prima e quale variazione media sarebbe già incorporata nell’anno nell’ipotesi di stabilità successiva dell’indice.

Gli altri indici e il prossimo aggiornamento

L’indice armonizzato europeo, IPCA, registra a ottobre un aumento dell’1,2% mensile e del 5,6% annuo, confermando la stima preliminare. È la misura costruita per rendere confrontabile l’inflazione tra i Paesi dell’Unione europea. Il FOI, riferito alle famiglie di operai e impiegati ed esclusi i tabacchi, segna invece +1,1% sul mese e +5,4% sull’anno.

La prossima diffusione dei dati sui prezzi al consumo è fissata dal calendario Istat al 30 novembre 2026.

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