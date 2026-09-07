Leclerc si improvvisa DJ con Peggy Gou e manda in tilt Hamilton

🌐 Charles Leclerc si improvvisa DJ insieme a Peggy Gou durante l’evento Ferrari a Milano, ma un comando sbagliato trasforma il momento di divertimento in una clamorosa gag: un beat esplode dagli altoparlanti e fa sobbalzare la DJ, mentre Lewis Hamilton si porta istintivamente le mani alle orecchie. Risate in tutta la piazza.

Per una volta, niente volante, niente casco e niente strategie da discutere via radio.

A Milano Charles Leclerc ha deciso di cimentarsi in un ruolo decisamente diverso dal solito: quello del DJ. Il pilota della Ferrari si è avvicinato alla consolle di Peggy Gou, protagonista di un set organizzato per i tifosi della Scuderia in vista del Gran Premio d’Italia a Monza, e ha provato a mettere le mani sui comandi.

Un’esperienza che, almeno per qualche secondo, sembrava poter trasformare il pilota monegasco in una nuova promessa della musica elettronica.

Poi è arrivato il pulsante sbagliato.

Leclerc alla consolle con Peggy Gou

L’atmosfera nella piazza milanese era quella delle grandi occasioni.

L’evento dedicato ai tifosi Ferrari aveva riunito appassionati e protagonisti del mondo della Formula 1 alla vigilia del weekend del Gran Premio d’Italia.

Sul palco, a far ballare il pubblico, c’era Peggy Gou, una delle DJ più conosciute della scena internazionale.

Quando Leclerc si è avvicinato alla consolle, la situazione ha assunto immediatamente un tono più informale.

Il pilota ha osservato per qualche istante la DJ al lavoro e poi, spinto dall’entusiasmo, ha deciso di provare personalmente i comandi del mixer.

Accanto a lui c’era anche Lewis Hamilton, che ha assistito divertito alla scena.

Nessuno, però, probabilmente immaginava cosa sarebbe successo pochi istanti dopo.

Il comando sbagliato e il boato improvviso

Leclerc ha allungato le mani sulla consolle e ha azionato un comando.

L’intenzione era evidentemente quella di contribuire al set.

Il risultato è stato decisamente diverso.

Dagli altoparlanti è partito improvvisamente un beat potentissimo accompagnato da una frequenza acutissima, cogliendo completamente di sorpresa chi si trovava vicino alla consolle.

Peggy Gou ha avuto una reazione immediata, sobbalzando davanti al suono improvviso.

Il momento è diventato ancora più esilarante quando anche Hamilton ha reagito d’istinto, portandosi le mani alle orecchie.

Per qualche secondo, la consolle si è trasformata nel centro di una scena da commedia.

E Leclerc?

Ha dovuto fare i conti con le conseguenze della sua improvvisazione.

Hamilton, vittima inconsapevole della performance

La presenza di Hamilton ha reso la scena ancora più divertente.

Il sette volte campione del mondo si trovava infatti a pochi passi dalla consolle quando è arrivato il suono improvviso.

La sua reazione è stata istintiva: mani sulle orecchie e sorpresa totale.

Il pubblico ha immediatamente colto l’aspetto comico della situazione e la piazza è esplosa in una risata collettiva.

Anche i protagonisti hanno vissuto il momento con leggerezza, trasformando l’incidente tecnico in uno degli episodi più divertenti dell’evento.

Per Hamilton, abituato a gestire rumore e velocità estrema durante i Gran Premi, si è trattato probabilmente di una delle poche occasioni in cui il vero pericolo è arrivato da una consolle DJ.

Peggy Gou presa alla sprovvista

La reazione di Peggy Gou è stata forse quella più spettacolare.

La DJ, completamente concentrata sul proprio set, non si aspettava che l’intervento di Leclerc potesse produrre un effetto simile.

Il suono improvviso l’ha fatta letteralmente sobbalzare.

Ma anche in questo caso il momento è stato preso con ironia.

La scena rappresenta perfettamente il carattere dell’evento: un appuntamento pensato per avvicinare i piloti Ferrari ai tifosi attraverso un’atmosfera più rilassata e lontana dalla tensione del circuito.

E Leclerc, con una singola mossa, è riuscito a lasciare il segno.

Dalla Formula 1 alla musica elettronica

La scena racconta anche un aspetto sempre più evidente della Formula 1 contemporanea.

I piloti non sono più soltanto protagonisti delle gare.

Sono personaggi globali, presenti nel mondo della moda, della musica, dell’intrattenimento e dei social.

Leclerc, in particolare, ha spesso mostrato interessi che vanno oltre il motorsport, compresa la musica.

Ma passare dall’ascolto alla consolle è tutta un’altra cosa.

E la breve esperienza milanese ha dimostrato che, almeno per il momento, il monegasco sembra avere ancora qualcosa da imparare.

Forse il primo insegnamento è proprio quello più semplice: prima di premere un pulsante, meglio sapere cosa fa.

La piazza Ferrari si trasforma in uno show

L’episodio è avvenuto nel contesto di una grande iniziativa pensata per i tifosi della Ferrari.

L’obiettivo era creare un’atmosfera di festa in vista del Gran Premio d’Italia, uno degli appuntamenti più attesi dell’intero calendario di Formula 1.

La presenza di Peggy Gou ha aggiunto una dimensione internazionale all’evento, mentre l’arrivo dei piloti ha trasformato il momento musicale in uno spettacolo ancora più seguito.

Quando Leclerc ha preso posto alla consolle, il pubblico ha immediatamente reagito con entusiasmo.

E dopo il piccolo incidente sonoro, le risate hanno fatto il resto.

Leclerc, una figuraccia che diventa virale

In Formula 1 ogni errore viene normalmente analizzato al millimetro.

Un centimetro fuori traiettoria, una frenata troppo anticipata o una strategia sbagliata possono cambiare il risultato di una gara.

Questa volta, però, l’errore di Leclerc non ha avuto conseguenze sul campionato.

Nessun punto perso.

Nessuna penalità.

Nessun danno alla vettura.

Soltanto un pulsante premuto nel momento sbagliato.

Ed è proprio questo ad aver reso la scena così simpatica.

Il pilota Ferrari, normalmente osservato sotto la pressione enorme delle qualifiche e delle gare, si è mostrato in una veste completamente diversa: quella di un ragazzo che prova qualcosa di nuovo davanti a migliaia di persone e finisce per combinare un piccolo pasticcio.

Anche Hamilton finisce nello scherzo

La presenza di Lewis Hamilton ha aggiunto un ulteriore elemento alla scena.

Il britannico è stato infatti uno dei protagonisti involontari del piccolo incidente.

La sua reazione davanti al suono improvviso è diventata immediatamente parte dello spettacolo.

Niente rivalità, niente tensione e nessun confronto in pista.

Soltanto due compagni di squadra che ridono insieme dopo una situazione completamente inattesa.

È un’immagine molto diversa da quella che il pubblico vedrà nel weekend di gara, quando Leclerc e Hamilton torneranno a indossare casco e tuta e ogni dettaglio conterà.

Prima del rombo dei motori, quello della musica

L’episodio milanese è anche una perfetta introduzione al weekend di Monza.

Tra pochi giorni, infatti, il rumore dominante non sarà quello dei bassi di una consolle, ma quello dei motori di Formula 1 sul circuito italiano più iconico.

Leclerc tornerà al volante della sua Ferrari e Hamilton farà altrettanto.

Ma la breve parentesi da DJ resterà uno dei momenti più curiosi dell’avvicinamento al Gran Premio.

Il monegasco non avrà probabilmente conquistato un posto nella lineup di Peggy Gou.

Ma una cosa è certa: ha conquistato le risate della piazza.

E se il suo futuro da DJ resta tutto da verificare, quello di pilota Ferrari è decisamente più chiaro.

Per la prossima esibizione, però, forse sarebbe meglio lasciare i comandi a Peggy Gou.