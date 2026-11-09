Lazio regina, Inter a un passo e Juve in crisi | MetroCalcio serie A

🌐 Serie A sempre più infuocata: la Lazio resta capolista con 29 punti, ma l’Inter batte il Como e sale a quota 28. La Roma continua a correre, il Milan vince a Genova, mentre il Napoli delude ancora. Juventus fermata a Firenze: Spalletti non trova la svolta e la corsa Champions si complica. Scudetto apertissimo, grandi investimenti sotto esame e gerarchie del calcio italiano clamorosamente ribaltate.

Inter all’assalto della Lazio: lo scudetto diventa una questione di nervi

La Serie A cambia volto e manda un messaggio inequivocabile alle grandi favorite della vigilia: il campionato non si vince con il blasone, con i milioni investiti sul mercato o con le dichiarazioni degli allenatori. Si vince con risultati, continuità e una capacità di resistere alle pressioni che oggi sembra appartenere soprattutto alla Lazio.

I biancocelesti restano in testa con 29 punti dopo il pareggio per 1-1 sul campo del Napoli, ma l’Inter è ormai a una sola lunghezza. I nerazzurri liquidano il Como con un secco 2-0, grazie alle reti di Francesco Pio Esposito e Marcus Thuram, segnando entrambe nel primo tempo.

Una vittoria costruita con rapidità e determinazione, che cancella almeno in parte le ombre della sconfitta nel derby contro il Milan e rilancia le ambizioni della formazione milanese.

L’Inter, però, non può permettersi di confondere una buona prestazione con la soluzione definitiva dei propri problemi. Il rendimento di una candidata allo scudetto si misura nella capacità di ripetersi, soprattutto nelle partite nelle quali la superiorità tecnica non basta.

La squadra nerazzurra ha dimostrato di possedere risorse offensive importanti, ma dovrà ritrovare soprattutto una continuità mentale capace di sostenerla nella lunga corsa al titolo.

La Lazio è davanti, l’Inter incalza e la Roma osserva a due punti dalla vetta. Un equilibrio che promette un campionato assai meno prevedibile rispetto alle gerarchie immaginate in estate.

Lazio, il primato non è più una sorpresa: Napoli respinto

Il pareggio del Maradona non toglie valore alla straordinaria partenza della Lazio. Undici partite senza sconfitte e 29 punti rappresentano numeri che impongono rispetto.

Contro il Napoli, i biancocelesti passano in vantaggio con Davide Frattesi al 28′, prima di subire il pareggio attraverso un’autorete di Alfonso Pedraza nella ripresa.

Il risultato finale, 1-1, lascia qualche rimpianto alla capolista, che avrebbe potuto mantenere tre punti di vantaggio sull’Inter. Ma conferma anche la solidità di una squadra che continua a raccogliere risultati importanti.

La Lazio non deve necessariamente dominare ogni partita per dimostrare di essere competitiva. Il valore di una capolista si misura anche nella capacità di uscire indenne dalle trasferte più difficili.

Molto diverso il giudizio sul Napoli. Con appena 15 punti dopo undici giornate, gli azzurri occupano una posizione lontanissima dalle aspettative. Il rendimento di una formazione costruita per competere ai vertici impone interrogativi che non possono essere liquidati attraverso la consueta giustificazione degli episodi sfavorevoli.

Il Napoli è chiamato a una riflessione profonda: il problema non riguarda una singola partita, ma l’intero avvio di stagione.

Le responsabilità devono essere ricercate nella costruzione della squadra, nelle scelte tattiche e nella capacità di valorizzare il patrimonio tecnico a disposizione.

Continuare a invocare pazienza potrebbe diventare un alibi pericoloso.

Juventus, Spalletti non guarisce la Signora: Firenze è un altro allarme

La Juventus esce dal Franchi con un pareggio per 2-2 che racconta una squadra capace di reagire, ma ancora incapace di imporsi.

La Fiorentina passa in vantaggio dopo appena quattro minuti con Mateo Pellegrino. Nick Woltemade ristabilisce l’equilibrio al 32′, ma nella ripresa Alieu Njie riporta avanti i viola. Serve un gol di Gleison Bremer per evitare un’altra sconfitta bianconera.

Una partita combattuta, con occasioni da entrambe le parti, che lascia la Juventus a quota 18 punti, distante undici lunghezze dalla Lazio e sei dal quarto posto occupato dal Milan.

È soprattutto questa distanza a preoccupare.

La Juventus non può vivere di continue rincorse, dentro e fuori dal campo. Una società abituata a programmare le stagioni per vincere non può considerare soddisfacente una classifica che dopo undici giornate la colloca fuori dalle posizioni Champions.

Luciano Spalletti ha davanti un lavoro complesso. La squadra mostra qualità individuali, ma continua a offrire l’impressione di un collettivo non ancora pienamente equilibrato.

Il problema non è soltanto difensivo. Mancano continuità, capacità di controllo e quella personalità che dovrebbe distinguere una formazione con ambizioni di vertice.

Il pareggio di Firenze testimonia carattere, ma non basta per parlare di svolta.

La Fiorentina, dal canto suo, conquista un punto prezioso e dimostra una vitalità che la posizione nelle zone basse della classifica non racconta completamente. Tuttavia, anche per i viola rimane evidente la necessità di trasformare le buone prestazioni in vittorie.

La Juventus deve recuperare terreno. La Fiorentina deve recuperare certezze. Per entrambe, il tempo delle attenuanti comincia a restringersi.

Roma travolgente, Milan concreto: la Champions si conquista sul campo

La Roma continua a rappresentare una delle realtà più convincenti del campionato.

Il 3-0 contro il Sassuolo, firmato da Hermoso, da un’autorete di Walukiewicz e da Rodrigo Mora, porta i giallorossi a 27 punti, appena due meno della Lazio.

Un rendimento che merita attenzione soprattutto per la capacità di unire efficacia offensiva e continuità nei risultati.

La Roma non appare una semplice comparsa nella corsa alle prime posizioni. Ha ormai conquistato il diritto di essere considerata una protagonista.

Anche il Milan lancia segnali positivi. La vittoria per 2-1 sul campo del Genoa, con le reti di Cissé e Pulisic, permette ai rossoneri di salire a quota 24 punti, consolidando il quarto posto.

La formazione milanese dimostra una capacità importante: vincere anche quando la partita richiede sacrificio e gestione del risultato. Il gol di Ellertsson nel finale non cambia l’esito dell’incontro.

Alle spalle delle prime quattro resta il Como, fermo a 23 punti dopo la sconfitta contro l’Inter.

Intanto il Bologna supera il Parma per 2-1, l’Atalanta espugna Monza grazie a Krstovic e il Cagliari batte il Frosinone per 1-0.

Sono risultati che alimentano la competizione nelle zone centrali della classifica, mentre in fondo Udinese, Venezia e Monza continuano a inseguire una difficile risalita.

Il campionato sta premiando soprattutto le squadre capaci di costruire una propria identità, senza dipendere esclusivamente dalle prestazioni dei singoli.

Serie A, la classifica dopo undici giornate

Pos. Squadra Punti 1 Lazio 29 2 Inter 28 3 Roma 27 4 Milan 24 5 Como 23 6 Frosinone 20 7 Juventus 18 8 Bologna 17 9 Cagliari 16 10 Napoli 15 11 Torino 14 12 Atalanta 14 13 Genoa 13 14 Lecce 10 15 Fiorentina 9 16 Parma 8 17 Sassuolo 8 18 Monza 7 19 Venezia 6 20 Udinese 5

Il calendario si ferma, ma la pressione aumenta

La Serie A si prepara alla pausa per gli impegni delle nazionali. Il prossimo turno inizierà sabato 21 novembre, con Lazio-Lecce, Parma-Roma e Napoli-Torino. Domenica 22 novembre toccherà anche ad Atalanta-Inter, mentre Juventus-Venezia e Milan-Frosinone offriranno altri confronti significativi per gli equilibri della classifica.

La sosta rappresenterà un’occasione per recuperare energie, valutare gli infortuni e correggere gli errori.

Soprattutto, offrirà agli allenatori delle squadre più deludenti l’opportunità di mettere mano a problemi che il susseguirsi delle partite non consente sempre di affrontare.

Ma una riflessione emerge già con chiarezza.

Il calcio italiano sembra finalmente meno disposto a rispettare le gerarchie imposte dai bilanci e dalla notorietà delle società.

La Lazio guida, la Roma sorprende, l’Inter insegue, il Milan risale. La Juventus arranca e il Napoli continua a interrogarsi sulle ragioni di una stagione partita malissimo.

Non è ancora il momento dei verdetti definitivi. È, però, il momento di prendere sul serio ciò che il campo sta raccontando.

Perché undici giornate non assegnano uno scudetto, ma sono sufficienti a smascherare parecchie illusioni.

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