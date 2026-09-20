La Pussy Riot divenuta schiava dei Servizi russi

🌐 Rita Flores rompe il silenzio e racconta tre anni vissuti, secondo la sua versione, sotto il controllo dei servizi segreti russi. L’ex componente delle Pussy Riot, 29 anni, ha dichiarato di essere stata reclutata dall’Fsb nel febbraio 2023 dopo una serie di arresti, perquisizioni e pressioni da parte delle autorità. Da quel momento, sostiene, sarebbe stata costretta a raccogliere informazioni su artisti e attivisti dell’opposizione.

La sua storia è arrivata alla ribalta internazionale dopo la fuga dalla Russia, avvenuta nell’agosto 2026, e dopo un’intervista nella quale Flores ha deciso di raccontare pubblicamente quanto sostiene di aver vissuto. Il suo racconto non è stato verificato in modo indipendente dal Guardian, che ha comunque ricostruito diversi elementi della vicenda e ha ricordato come negli ultimi anni siano emersi altri casi di infiltrazione degli ambienti dell’opposizione russa da parte dei servizi di sicurezza.

Rita Flores e la lunga stagione della protesta

Prima di diventare, secondo il suo racconto, una fonte obbligata dell’intelligence russa, Rita Flores era conosciuta negli ambienti della dissidenza artistica.

Il suo nome d’arte è Rita Flores, mentre alcune ricostruzioni riportano il suo nome anagrafico come Margarita Konovalova. La sua vicenda con le Pussy Riot sarebbe iniziata nel 2020, quando entrò nel circuito del collettivo femminista e punk noto in tutto il mondo per le sue performance contro il potere russo.

La partecipazione alle proteste le sarebbe costata arresti, brevi periodi di detenzione, sorveglianza e perquisizioni. Dopo l’invasione su larga scala dell’Ucraina nel febbraio 2022, il clima repressivo all’interno della Russia si sarebbe ulteriormente aggravato, rendendo sempre più rischiosa l’attività degli oppositori.

È proprio in questo contesto che Flores colloca l’inizio della sua collaborazione forzata con l’Fsb.

La perquisizione del febbraio 2023 e il presunto ricatto

Secondo il racconto di Flores, il momento decisivo sarebbe arrivato nel febbraio 2023, dopo una perquisizione nel suo appartamento di Mosca.

La giovane sostiene che due uomini rimasti nell’abitazione si sarebbero presentati come agenti dell’Fsb. Gli investigatori le avrebbero contestato alcuni contenuti pubblicati sui social network riguardanti la guerra in Ucraina e avrebbero prospettato l’apertura di un procedimento penale.

Ma, sempre secondo la sua testimonianza, la pressione non si sarebbe fermata alla minaccia di un’accusa nei suoi confronti.

Flores afferma di essere stata minacciata anche attraverso la propria famiglia, fino a temere per la vita della madre. Una delle minacce, secondo il suo racconto, riguardava proprio la possibilità che i servizi potessero raggiungere lei o i suoi familiari anche nel caso in cui fosse riuscita a lasciare la Russia.

«Ho creduto che potessero fare tutto quello che dicevano», ha raccontato la donna, spiegando che a spingerla ad accettare sarebbe stata soprattutto la paura.

Dalla dissidenza all’infiltrazione

Dopo la firma dei documenti di collaborazione, sarebbe cominciata una seconda vita completamente diversa.

Flores sostiene di essere stata incaricata di raccogliere informazioni su artisti, attivisti e persone vicine all’opposizione. Il compito, secondo quanto ha raccontato, non consisteva necessariamente in attività spettacolari o operazioni clandestine: spesso si sarebbe trattato di ricostruire relazioni personali, abitudini, contatti e informazioni utili sugli ambienti frequentati dagli oppositori.

Un ruolo particolarmente delicato, perché la giovane proveniva proprio da quei circuiti.

Conosceva gli artisti. Conosceva gli attivisti. Conosceva le persone che frequentavano gli ambienti della protesta.

Era quindi la sua stessa rete di relazioni a trasformarsi, secondo il racconto, nello strumento attraverso il quale l’Fsb avrebbe cercato di ottenere informazioni.

Flores ha raccontato di aver ricevuto un nome operativo e di essere stata affidata a un agente indicato con il nome di Ivan. Un secondo uomo, da lei soprannominato “la Giacca” per il modo in cui si vestiva, avrebbe rappresentato invece la figura più minacciosa del rapporto con i servizi.

Le minacce e il metodo del “poliziotto buono e cattivo”

Nel racconto dell’ex Pussy Riot emerge anche la presunta strategia utilizzata dai due agenti.

Uno avrebbe assunto un atteggiamento più aggressivo, mentre l’altro avrebbe cercato di presentarsi come una figura quasi amichevole. Una dinamica che Flores descrive come una sorta di alternanza tra intimidazione e falsa protezione.

La donna sostiene che uno dei suoi interlocutori le parlasse della possibilità di “rieducarla”, prospettandole una vita diversa, lontana dall’attivismo e dalla protesta.

La pressione, però, sarebbe rimasta costante.

Secondo Flores, le veniva fatto capire che disobbedire avrebbe potuto avere conseguenze molto gravi per lei e per la sua famiglia. Le minacce, racconta, continuarono anche nei momenti nei quali gli agenti cercavano di costruire con lei un rapporto apparentemente più disteso.

Flores sostiene di aver cercato di sabotare le missioni

Uno degli aspetti più singolari del racconto riguarda il modo nel quale Flores sostiene di aver cercato di evitare di danneggiare le persone che avrebbe dovuto controllare.

La donna afferma di aver provocato deliberatamente conflitti con alcuni artisti e attivisti, proprio per interrompere i rapporti e impedire che queste persone le affidassero informazioni sensibili.

In altre parole, avrebbe cercato di rendere inutilizzabile la propria posizione di infiltrata.

Secondo quanto riferito dal suo avvocato, Dmitry Zakhvatov, Flores avrebbe tentato in più occasioni di sottrarsi agli incarichi ricevuti. In alcuni casi, sempre secondo questa ricostruzione, sarebbe riuscita a evitare le richieste dei servizi.

La situazione sarebbe diventata però sempre più difficile con il progressivo svuotamento degli ambienti dell’opposizione russa. Molti attivisti avevano già lasciato il Paese e i contatti che potevano essere sfruttati dall’intelligence erano diminuiti.

L’incarico più grave: la trappola per Pyotr Verzilov

Il punto più drammatico della testimonianza riguarda Pyotr Verzilov, attivista legato alle Pussy Riot e noto per le sue posizioni contro il Cremlino e a favore dell’Ucraina.

Flores sostiene che nel 2025 le sarebbe stato chiesto di contribuire a una vera e propria operazione contro di lui.

Secondo il suo racconto, avrebbe dovuto attirare Verzilov in Serbia, organizzando un incontro in un luogo prestabilito. L’obiettivo, sostiene, non sarebbe stato semplicemente quello di raccogliere informazioni: gli agenti le avrebbero parlato di un piano per rapirlo e ucciderlo.

Una versione particolarmente grave, che non risulta indipendentemente verificata.

Secondo la ricostruzione pubblicata da The Insider, Flores avrebbe inoltre ricevuto richieste relative alla localizzazione di Verzilov e avrebbe riferito di una possibile ricompensa economica per la partecipazione all’operazione.

È a questo punto, secondo la sua ricostruzione, che la collaborazione avrebbe raggiunto il limite.

La decisione di fuggire dalla Russia

Di fronte a quell’incarico, Flores avrebbe contattato il suo avvocato.

Da quel momento sarebbe iniziato un lungo lavoro per uscire dalla Russia e interrompere il rapporto con i servizi di sicurezza.

La fuga è stata portata a termine nell’agosto 2026. I dettagli operativi dell’espatrio non sono stati resi pubblici, proprio per ragioni di sicurezza.

Dopo essere arrivata all’estero, Flores ha deciso di parlare.

La scelta di raccontare pubblicamente la propria esperienza non sarebbe legata soltanto alla volontà di spiegare ciò che le sarebbe accaduto. La donna sostiene di voler raggiungere anche altre persone che potrebbero trovarsi in una situazione simile.

Il suo messaggio è che la paura e il ricatto possono trasformare una persona perseguitata in uno strumento dello stesso apparato che la perseguita.

“Per la prima volta mi sento tranquilla”

Nella sua prima intervista dopo la fuga, Flores ha descritto la sensazione di essere finalmente fuori dalla portata dei suoi presunti reclutatori.

Per anni, sostiene, avrebbe vissuto con il timore che una disobbedienza potesse provocare conseguenze per lei o per la sua famiglia.

«Per la prima volta da anni mi sento tranquilla», ha raccontato, spiegando di aver sognato a lungo il momento in cui avrebbe potuto lasciare il Paese e parlare apertamente della propria esperienza.

È una frase che riassume il senso della sua testimonianza: non soltanto la storia di una fuga, ma il tentativo di riprendere il controllo di una vicenda nella quale, secondo la sua versione, per quasi tre anni ogni scelta sarebbe stata condizionata dalla paura.

L’ombra dell’Fsb sugli ambienti dell’opposizione

Il caso di Rita Flores si inserisce in un quadro più ampio di crescente repressione degli ambienti dissidenti russi.

Negli ultimi anni, attivisti, giornalisti, artisti e oppositori hanno dovuto affrontare arresti, procedimenti giudiziari, perquisizioni e pressioni. Molti hanno lasciato il Paese, mentre quelli rimasti hanno continuato a operare in un contesto fortemente condizionato dalle leggi repressive adottate dopo l’inizio della guerra in Ucraina.

Il racconto di Flores aggiunge un elemento ancora più inquietante: la possibilità che alcune persone appartenenti agli stessi ambienti dell’opposizione vengano utilizzate per ottenere informazioni dall’interno.

Il Guardian, nel pubblicare l’intervista, ha sottolineato però un elemento essenziale: non è stato possibile verificare autonomamente tutti i dettagli del racconto di Flores. Questo significa che le accuse rivolte ai servizi russi devono essere considerate come dichiarazioni della diretta interessata, non come fatti giudiziariamente accertati.

Il silenzio che Flores ora vuole spezzare

La scelta di uscire allo scoperto rappresenta dunque il secondo atto della sua storia.

Il primo è stato quello della protesta con le Pussy Riot, degli arresti e della repressione. Il secondo, secondo la sua versione, è stato quello della collaborazione forzata con l’Fsb. Il terzo è iniziato con la fuga dalla Russia e con la decisione di raccontare tutto.

Rita Flores oggi vuole trasformare la propria esperienza in un avvertimento.

La sua vicenda mostra, almeno secondo il racconto che ha deciso di rendere pubblico, come il confine tra vittima e collaboratore possa diventare estremamente complesso quando entrano in gioco minacce, ricatti e pressioni sulla famiglia.

E soprattutto lascia una domanda aperta sul sistema di controllo esercitato dagli apparati di sicurezza russi sugli ambienti dell’opposizione: quante altre persone potrebbero essere state costrette al silenzio o alla collaborazione senza che la loro storia sia mai emersa?

Flores sostiene che il fenomeno sia più ampio del suo singolo caso. È un’affermazione che dovrà essere verificata attraverso ulteriori testimonianze e riscontri indipendenti.

Ma la sua fuga ha già riportato al centro dell’attenzione internazionale una realtà che le Pussy Riot conoscono da anni: in Russia, per chi sfida pubblicamente il potere, la repressione può assumere forme diverse, dal carcere alla sorveglianza, fino al ricatto personale e familiare.

Ora Rita Flores è fuori dal Paese. E, per la prima volta, può raccontare la sua versione senza dover più parlare sottovoce.