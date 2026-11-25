🌐 Una ex governante ha citato in giudizio Kylie Jenner, la sua società e membri dello staff per presunte violazioni sul lavoro. Nel ricorso descrive incidenti e ritorsioni: la difesa contesta le accuse.

La nuova causa depositata a Los Angeles

Una cabina armadio dalla quale non sarebbe riuscita a uscire per oltre un’ora, uno spray urticante partito accidentalmente e il morso di un cane durante il servizio. Sono gli episodi descritti da Dinora Carolina Cabria Amaya, ex governante che il 5 novembre 2026 ha avviato una causa civile contro Kylie Jenner, la sua società e componenti dello staff. Le contestazioni riguardano discriminazione legata alla disabilità, ritorsioni, licenziamento ritenuto illegittimo e violazioni delle regole sul lavoro.

Il procedimento è stato avviato presso la Corte superiore della contea di Los Angeles. Nell’elenco dei convenuti figurano, oltre a Jenner e Kylie Jenner Inc., Laura Dooley, Itzel Sibrian, La Maison Family Services e Tri Star Sports & Entertainment Group. L’indice del fascicolo identifica Della Shaker come legale della ricorrente e classifica la controversia nell’ambito della discriminazione lavorativa. Il deposito documenta l’apertura della causa, non l’accertamento delle responsabilità contestate.

Il racconto della cabina armadio

Amaya sostiene che Dooley le avrebbe ordinato di entrare nella cabina armadio di Jenner, comunicandole un codice di accesso. Una volta all’interno, sarebbe rimasta bloccata. La data dell’episodio non è specificata nella ricostruzione disponibile. La donna afferma di avere telefonato per chiedere aiuto mentre era in preda al panico, ma di avere ricevuto risate e una risposta negativa alla richiesta delle informazioni necessarie per uscire.

Secondo la versione della ricorrente, l’attesa sarebbe durata più di un’ora. Non risulta accertato che Jenner l’abbia personalmente rinchiusa: il racconto riportato negli atti riguarda l’ingresso con un codice e la successiva richiesta di assistenza alla responsabile. È una distinzione essenziale rispetto a una lettura dell’episodio come gesto direttamente compiuto dall’imprenditrice. Anche la condotta attribuita a Dooley resta una contestazione della lavoratrice.

Gli incidenti denunciati durante il servizio

Un altro episodio viene collocato al 4 settembre 2025. Amaya racconta che, mentre puliva e riordinava un cassetto della lavanderia, una bomboletta di spray al peperoncino non messa in sicurezza avrebbe spruzzato il contenuto sul suo viso e negli occhi. La ricorrente sostiene di avere riportato disturbi fisici e che, dopo le sue segnalazioni, il lavoro sarebbe diventato più pesante anziché essere adattato alle difficoltà riferite.

Il 28 ottobre 2025, secondo il ricorso, sarebbe stata morsa da un cane mentre puliva una cuccia. La donna afferma che alla segnalazione dell’infortunio non sarebbe seguita un’assistenza significativa. Nella sua ricostruzione, questi episodi non sono separati dalle successive contestazioni sul trattamento lavorativo: sostiene che, pur conoscendo gli infortuni e i sintomi persistenti, i responsabili avrebbero aumentato gli incarichi fisicamente impegnativi e ridotto l’aiuto di altro personale.

Retribuzione, trasferimenti e fine del rapporto

Amaya colloca l’inizio del rapporto nel marzo 2025 e descrive una settimana lavorativa di sei giorni, con una paga di 40 dollari all’ora. Contesta però il pagamento degli straordinari e delle spese per gli spostamenti tra le proprietà. La sua richiesta non riguarda dunque soltanto gli incidenti raccontati: comprende il modo in cui sarebbero stati conteggiati e remunerati il lavoro svolto e i trasferimenti necessari per eseguirlo.

La lavoratrice riferisce di avere chiesto il rimborso chilometrico a fine gennaio e di essere stata licenziata il 6 febbraio 2026, meno di due settimane dopo. È lei a collegare la cessazione del rapporto alle proteste su compensi, infortuni e condizioni di servizio. Il presunto carattere ritorsivo del licenziamento è quindi una tesi della causa, non un rapporto causale già stabilito da un giudice.

La difesa respinge le contestazioni

La risposta dei legali di Jenner è netta. In una dichiarazione del 12 novembre, Michael Rhodes ha respinto le contestazioni, sostenendo che le iniziative dell’ex personale siano promosse dallo stesso avvocato per ottenere pubblicità e un pagamento ingiustificato. Ha annunciato che la difesa si opporrà alle cause, considerate prive di fondamento. Quella sulle motivazioni delle ricorrenti e del loro legale è la posizione della controparte, non un fatto accertato.

Della Shaker sostiene invece che le lavoratrici delle abitazioni private debbano poter denunciare presunte irregolarità senza temere il peso economico o professionale del datore di lavoro. Amaya chiede il riconoscimento di somme non corrisposte e il risarcimento dei danni lamentati. Le due parti offrono letture opposte: la ricorrente descrive violazioni e ritorsioni, mentre la difesa ne contesta la fondatezza e annuncia battaglia legale.

Le altre controversie con l’ex personale

La nuova iniziativa arriva dopo altre tre cause nell’arco di circa sette mesi. Ad aprile Angelica Hernandez Vasquez aveva denunciato presunte discriminazioni e molestie collegate alle proprie origini salvadoregne e alla fede cattolica. Nella sua controversia aveva contestato anche straordinari non pagati, pause e rimborsi. Quel ricorso non attribuiva a Jenner frasi o gesti discriminatori personali, ma contestava responsabilità per l’ambiente di lavoro e la gestione del rapporto.

Sempre ad aprile, Juana Delgado Soto aveva presentato una causa distinta per presunte discriminazioni, molestie e ritorsioni. A giugno era seguita l’azione di un’ex cuoca privata, identificata come Jane Doe, con contestazioni relative anche alla gravidanza e alla fine del rapporto professionale. Sono vicende separate, con ricorrenti e circostanze differenti: il loro numero non dimostra la veridicità delle singole accuse. Tutte e quattro le ex lavoratrici sono assistite dall’avvocata Della Shaker.

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