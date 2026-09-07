Kimi Antonelli trionfa a Monza: Iran, Serie A – MetroZibaldone

🌐 Notizie del 6 settembre 2026 -Kimi Antonelli vince il Gran Premio d’Italia a Monza partendo 19° e riporta un pilota italiano sul gradino più alto del podio dopo 60 anni; sul fronte internazionale resta altissima la tensione tra Stati Uniti e Iran nello Stretto di Hormuz, mentre riparte il dialogo tra Washington, Mosca e Kiev. In Serie A Juventus-Milan finisce 1-1, Bologna-Sassuolo 2-2, Frosinone-Venezia 3-2 e Parma-Monza 1-1. In Italia due giovani muoiono alla cronoscalata del Monte Erice, il Forum di Cernobbio chiude con il confronto su crescita, energia e conti pubblici e il Plastic Overshoot Day segnala il superamento globale della capacità di gestione sicura dei rifiuti plastici.

Kimi Antonelli vince a Monza: rimonta storica dal 19° posto

Il fatto più importante della giornata italiana è arrivato all’Autodromo di Monza. Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio d’Italia di Formula 1 2026 partendo dalla 19ª posizione, superando nel finale il compagno di squadra George Russell e precedendo anche Max Verstappen. Il pilota bolognese della Mercedes ha completato una rimonta eccezionale in una gara di 53 giri, conquistando il successo davanti al pubblico italiano.

Antonelli era scattato dalla penultima fila a causa della penalità legata alla sostituzione della power unit. La gara sembrava quindi compromessa prima ancora del via, soprattutto perché in pole position partiva Pierre Gasly, affiancato da Russell. Invece il ventenne italiano ha costruito la vittoria con una serie di sorpassi e una gestione strategica della gara che lo ha portato progressivamente nelle prime posizioni.

La corsa è stata caratterizzata anche da una fase di bandiera rossa nelle prime fasi, provocata dall’incidente di Charles Leclerc. Alla ripartenza Antonelli era già riuscito a recuperare terreno e ha continuato la sua rimonta fino a inserirsi nella lotta per il vertice.

Antonelli davanti a Russell: il sorpasso decisivo nel finale

La svolta è arrivata nella parte conclusiva. Una Virtual Safety Car ha permesso a Mercedes di fermare Antonelli per montare pneumatici più freschi, mentre Russell è rimasto in pista con gomme più usurate. La differenza di prestazione ha progressivamente ridotto il margine tra i due compagni di squadra.

Antonelli ha raggiunto Russell e lo ha superato a quattro giri dalla conclusione, chiudendo davanti con 3,857 secondi di vantaggio. Verstappen ha completato il podio a 14,718 secondi. Lando Norris è arrivato quarto davanti a Oscar Piastri, mentre Lewis Hamilton ha chiuso sesto. Gasly, autore della pole position del sabato, è terminato settimo.

Il risultato ha un peso storico: Antonelli è il primo pilota italiano a vincere il Gran Premio d’Italia dal successo di Ludovico Scarfiotti nel 1966, esattamente 60 anni dopo. È inoltre la seconda rimonta più grande nella storia della Formula 1 per differenza tra posizione di partenza e posizione d’arrivo, alle spalle del precedente record stabilito da John Watson nel 1983.

Il successo consolida anche la posizione di Antonelli nella stagione 2026: il pilota Mercedes ha trasformato una penalizzazione che lo aveva relegato al 19° posto in uno dei risultati più significativi della sua carriera.

Iran-USA, la crisi di Hormuz entra in una nuova fase

Mentre Monza ha dominato la scena sportiva italiana, il principale fronte internazionale resta quello tra Stati Uniti e Iran nello Stretto di Hormuz. Dopo gli attacchi iraniani contro unità navali statunitensi e la risposta americana contro tre petroliere iraniane, Teheran ha annunciato un ulteriore irrigidimento della propria posizione.

Il governo iraniano ha annunciato l’intenzione di istituire una “zona di esclusione” nello Stretto di Hormuz, destinata a colpire le navi che tentassero di attraversare l’area interessata. L’annuncio è arrivato dopo che gli Stati Uniti hanno intensificato il blocco navale e dopo la distruzione o neutralizzazione di diverse imbarcazioni legate alla rete petrolifera iraniana.

La tensione riguarda una delle principali arterie energetiche mondiali. Attraverso Hormuz transitano normalmente milioni di barili di petrolio ogni giorno e qualsiasi limitazione prolungata della navigazione può avere conseguenze immediate sui trasporti marittimi, sui premi assicurativi e sui prezzi dell’energia.

Teheran minaccia nuove ritorsioni

Il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf ha ribadito che eventuali nuovi attacchi statunitensi riceveranno una risposta più dura. Parallelamente, la leadership iraniana sta cercando di gestire l’impatto economico della guerra e delle sanzioni, con una situazione interna aggravata dall’inflazione, dalla pressione sul mercato energetico e dalle difficoltà nelle esportazioni petrolifere.

Washington sostiene invece che la pressione economica e navale stia riducendo progressivamente la capacità di Teheran di utilizzare Hormuz come strumento di pressione internazionale. La situazione resta però altamente instabile: il confronto militare e quello economico procedono contemporaneamente e coinvolgono direttamente il traffico commerciale internazionale.

Un ulteriore elemento di tensione è arrivato dalla rivendicazione iraniana di aver colpito un mezzo statunitense senza equipaggio nello Stretto. Washington ha respinto l’affermazione, definendola falsa. Il contrasto sulle informazioni relative agli attacchi conferma quanto sia diventato difficile distinguere le operazioni effettivamente confermate dalle dichiarazioni propagandistiche delle parti.

Ucraina, gli emissari di Trump da Putin a Zelensky

Il secondo grande fronte internazionale della giornata è stato quello ucraino. Gli emissari statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner hanno incontrato prima Vladimir Putin a Mosca e successivamente Volodymyr Zelensky a Kiev, nel tentativo di riaprire il percorso negoziale tra Russia e Ucraina.

Il colloquio con Putin è durato oltre tre ore. Successivamente gli emissari americani hanno raggiunto la capitale ucraina per confrontarsi con Zelensky. I colloqui sono stati definiti utili e sostanziali, ma senza un accordo immediato capace di modificare la situazione sul terreno.

Difesa aerea, energia e Donbass al centro del confronto

A Kiev il confronto ha riguardato soprattutto le esigenze di difesa aerea dell’Ucraina in vista dell’inverno, il sostegno energetico, le garanzie di sicurezza e la possibile struttura economica della fase successiva alla guerra.

Il nodo territoriale resta però centrale. Il futuro del Donbass continua a rappresentare uno dei punti più difficili da risolvere e nessuno dei colloqui del 6 settembre ha prodotto un accordo definitivo.

Nel frattempo, gli attacchi militari non si sono fermati completamente. Le due capitali hanno beneficiato di una pausa temporanea durante la presenza della delegazione americana, ma il conflitto continua sul resto del territorio.

Serie A, Juventus-Milan 1-1: Gatti salva i bianconeri al 92′

La terza giornata di Serie A si è chiusa domenica sera con il big match dell’Allianz Stadium tra Juventus e Milan, terminato 1-1.

Il Milan è passato in vantaggio al 68′ con Cissè. La Juventus ha evitato la sconfitta al 92′ grazie al gol di Federico Gatti, che ha fissato il risultato sul pareggio. Le due squadre arrivavano alla sfida a punteggio pieno dopo le prime due giornate.

Il pareggio consente a entrambe di restare imbattute, ma impedisce loro di raggiungere Roma e Inter in testa alla classifica. Dopo tre giornate, Roma e Inter sono infatti appaiate a 9 punti, mentre il Como è terzo con 7. Juventus e Milan salgono a quota 7 grazie al punto conquistato nello scontro diretto.

Bologna-Sassuolo 2-2, Dovbyk evita la sconfitta nel derby emiliano

Al Dall’Ara il Bologna ha recuperato due volte contro il Sassuolo e ha ottenuto il primo punto della stagione.

Il Sassuolo è passato in vantaggio al 19′ con Josh Doig. Riccardo Piccoli ha pareggiato a inizio ripresa, ma il Sassuolo è tornato avanti con Vasilije Adzic. Al 91′ Artem Dovbyk ha segnato il definitivo 2-2, evitando al Bologna la terza sconfitta consecutiva.

Il risultato lascia il Bologna ancora senza vittorie dopo tre giornate, mentre il Sassuolo sale a quattro punti.

Frosinone-Venezia 3-2 e Parma-Monza 1-1

Il Frosinone ha battuto 3-2 il Venezia in una gara ricca di ribaltamenti. Antonio Raimondo ha segnato due volte nel primo tempo, poi Yeboah e Sagrado hanno riportato il Venezia sul 2-2. Nel finale Giorgi Kvernadze ha firmato il gol della vittoria all’83’. Il Frosinone sale così a sei punti, mentre il Venezia resta a zero.

A Parma è invece finita 1-1. Il Monza è passato avanti al 38′ con J. Robinson, mentre S. Lontani ha pareggiato al 60′. Per entrambe è il primo punto del campionato.

Con i risultati del 6 settembre, la vetta resta quindi condivisa da Roma e Inter a 9 punti, davanti al Como a 7 e alla coppia Juventus-Milan a 7.

Tragedia al Monte Erice: due giovani morti durante la cronoscalata

Una delle notizie più drammatiche della cronaca italiana riguarda la 68ª cronoscalata del Monte Erice, nel Trapanese.

Una vettura impegnata nella gara è uscita dal tracciato durante una curva e ha travolto alcune persone che stavano assistendo alla competizione. Il bilancio è stato di due giovani spettatori morti e due persone ferite, tra cui un commissario di gara. La gara è stata immediatamente sospesa.

Le vittime sono due giovani palermitani di 18 e 20 anni. L’incidente è avvenuto durante una delle prove della manifestazione, alla quale erano iscritti 260 equipaggi, tra vetture moderne e storiche. Sono in corso gli accertamenti sulla dinamica e sulle condizioni di sicurezza dell’area interessata.

La tragedia ha segnato una giornata particolarmente pesante per il motorsport italiano: poche ore prima, nel Rally della Val d’Aveto, un altro incidente aveva provocato la morte di un copilota.

Italia, la svolta nell’omicidio di Vigevano

A Vigevano, in provincia di Pavia, è arrivata una svolta nell’indagine sulla morte di Roberto Iabichella, 60 anni, trovato carbonizzato il 23 agosto in un appartamento Aler.

La polizia ha arrestato un uomo di 48 anni, Francesco Manfrin, accusato di omicidio, distruzione di cadavere e incendio. Secondo la ricostruzione investigativa, la vittima sarebbe stata aggredita e strangolata prima che venisse appiccato il fuoco nell’abitazione. Il rogo avrebbe avuto anche lo scopo di alterare la scena e far apparire la morte come un suicidio.

Gli investigatori hanno esaminato immagini delle telecamere e traffico telefonico della vittima. L’arresto è stato eseguito dopo due settimane di accertamenti.

Cernobbio, crescita e costo dell’energia al centro del Forum

L’ultima giornata del Forum di Cernobbio ha concentrato il dibattito sulla situazione economica italiana e sugli effetti delle guerre sull’energia.

Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha indicato una possibile crescita del Pil italiano vicina all’1%, sottolineando allo stesso tempo il peso della crisi energetica. Secondo il ministro, l’Italia deve fare i conti con la perdita del gas russo e con le difficoltà della raffinazione internazionale, elementi che contribuiscono alla pressione sui prezzi dei carburanti.

Nel confronto sono entrati anche demografia, salari, produttività e intelligenza artificiale. Giorgetti ha indicato la perdita di circa 300 mila abitanti l’anno come uno dei problemi strutturali destinati a incidere sulla crescita e sulla produttività del Paese.

La giornata ha visto inoltre il confronto tra le forze di opposizione e il governo sui temi europei, economici e industriali.

Mondo, nuova tensione tra Germania e Russia sul caso Lipsia

Il confronto diplomatico tra Germania e Russia si è ulteriormente deteriorato dopo le accuse tedesche sul tentativo di attacco con drone all’aeroporto di Lipsia/Halle.

Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov ha respinto le accuse di coinvolgimento di Mosca e ha definito le contestazioni tedesche l’inizio di una “vera guerra”. Berlino aveva precedentemente attribuito alla Russia la responsabilità dell’incidente e adottato misure diplomatiche contro strutture russe presenti in Germania.

La vicenda si inserisce nel più ampio deterioramento dei rapporti tra Mosca e diversi governi europei, proprio mentre Washington tenta di riaprire il canale negoziale sulla guerra in Ucraina.

Economia, OPEC+ mantiene invariata la politica produttiva

Sul fronte energetico, il 6 settembre OPEC+ ha deciso di mantenere invariata per ottobre la propria politica di produzione petrolifera.

La decisione arriva mentre la crisi Iran-USA aumenta l’incertezza sulla disponibilità di greggio e sui trasporti attraverso il Golfo. Il gruppo dei principali produttori continua inoltre a operare al di sotto di parte degli obiettivi teorici di produzione, mentre le prospettive per il 2027 saranno valutate in una fase successiva.

La questione energetica rimane quindi strettamente collegata alla sicurezza dello Stretto di Hormuz e alle conseguenze economiche della guerra.

Ambiente, il 6 settembre è il Plastic Overshoot Day

Il 6 settembre 2026 segna a livello globale il Plastic Overshoot Day, la data nella quale la quantità di rifiuti plastici prodotti supera la capacità dei sistemi di gestione di raccoglierli e trattarli in sicurezza.

Negli ultimi cinque anni la quantità di rifiuti plastici gestiti in modo inadeguato è aumentata di oltre 3 milioni di tonnellate. Secondo le stime diffuse nella giornata, nel 2026 circa il 31,6% della plastica prodotta e consumata nel mondo potrebbe essere gestito in modo improprio, con circa 72 milioni di tonnellate destinate a contaminare suolo, fiumi, laghi, mari e atmosfera.

L’Italia si trova in una posizione intermedia: il Plastic Overshoot Day nazionale è fissato al 5 novembre, mentre la produzione annua di rifiuti plastici è stimata in circa 61 chilogrammi per abitante.

Sport, Darderi agli ottavi degli US Open

A New York Luciano Darderi è rimasto l’ultimo italiano nel singolare maschile degli US Open.

Il tennista italo-argentino ha battuto l’australiano Dane Sweeny in tre set, 6-4, 6-3, 6-3, conquistando per la prima volta in carriera gli ottavi di finale a Flushing Meadows.

Flavio Cobolli, invece, è stato eliminato dal belga Alexander Blockx dopo quattro set: 6-7, 6-3, 6-0, 6-3. Darderi affronterà Alexander Zverev, numero uno del seeding, nel turno successivo.

Basket, Italia battuta dagli Stati Uniti al Mondiale

La Nazionale femminile italiana ha sfiorato una delle più importanti sorprese della fase a gironi della Coppa del Mondo di basket a Berlino.

Le Azzurre hanno perso contro gli Stati Uniti 55-52, dopo essere state avanti 50-49 a poco più di tre minuti dalla fine. L’Italia aveva iniziato male la partita, chiudendo il primo quarto sotto 19-8, ma ha progressivamente recuperato grazie alla difesa e alla prestazione di Cecilia Zandalasini.

La sconfitta lascia comunque aperto il percorso dell’Italia nella competizione, con la sfida contro la Cina prevista per il 7 settembre.

Ultima notizia significativa

La giornata italiana si chiude con un altro grave incidente sul lavoro in Sicilia. Nelle campagne tra Alcamo e Grisì, nel territorio tra le province di Trapani e Palermo, un uomo di 67 anni è morto dopo essere rimasto incastrato in una macchina utilizzata per la raccolta meccanica dell’uva.

La vittima è Stefano Palumbo. Un altro lavoratore, 57 anni, è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Civico di Palermo. I carabinieri e i tecnici dello Spresal stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente e verificando le condizioni di sicurezza delle attrezzature utilizzate.