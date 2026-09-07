Kimi Antonelli a Portofino: Suami Di Tavi è la nuova fiamma?

🌐 Kimi Antonelli e Suami Di Tavi sono stati nuovamente fotografati insieme, questa volta a Portofino, dopo l’avvistamento in Sardegna. Il pilota Mercedes e la giovane milanese non hanno confermato una relazione, ma la frequentazione alimenta le indiscrezioni sulla vita privata del talento italiano.

Portofino, il mare della Liguria e una pausa lontano dal rumore dei motori. Kimi Antonelli ha scelto una delle località più esclusive della Riviera per concedersi qualche ora di relax, a pochi giorni dall’appuntamento di Monza, e accanto a lui è comparsa ancora una volta la giovane che nelle ultime settimane è stata indicata come possibile nuova presenza nella sua vita privata.

Si tratta di Suami Di Tavi, il nome associato alla ragazza fotografata insieme al pilota Mercedes durante una vacanza in Sardegna. Le nuove immagini, pubblicate dal settimanale Chi e riprese da diversi media italiani, mostrano Antonelli in sua compagnia a Portofino, durante un pranzo all’Hotel Splendido.

Il nuovo avvistamento inevitabilmente riaccende le voci su una possibile relazione. Ma c’è un elemento da tenere ben presente: né Antonelli né la ragazza hanno confermato ufficialmente di essere una coppia.

Ed è proprio questo il confine da non oltrepassare quando si racconta la vicenda. Le fotografie documentano una frequentazione e una certa complicità, ma non possono da sole stabilire quale sia la natura del rapporto.

Kimi Antonelli e Suami Di Tavi di nuovo insieme a Portofino

L’ultimo incontro è avvenuto in una cornice tutt’altro che casuale.

Antonelli e la giovane sono stati fotografati all’Hotel Splendido di Portofino, struttura affacciata sulla Baia Cannone e da tempo associata al turismo internazionale di lusso. Secondo la ricostruzione diffusa dal settimanale, i due avrebbero trascorso insieme parte della giornata, condividendo un pranzo in un’atmosfera rilassata.

Le fotografie restituiscono un’immagine molto più quotidiana rispetto a quella del pilota che siamo abituati a vedere nei box della Formula 1: niente casco, niente tuta Mercedes, niente briefing con gli ingegneri.

Solo un ventenne che si concede qualche ora di normalità.

Il dettaglio più interessante, però, è che non si tratta del primo avvistamento.

Antonelli e la ragazza erano già stati fotografati quest’estate in Costa Smeralda, durante una giornata trascorsa sul mare. All’epoca l’identità della giovane era stata inizialmente mantenuta riservata, prima che alcuni media la associassero al nome di Suami Di Tavi.

La nuova uscita a Portofino rende quindi la storia più interessante, perché trasforma quello che poteva essere un semplice episodio estivo in una frequentazione osservata in più occasioni.

Dal mare della Sardegna alla Riviera ligure

Il filo conduttore è sempre lo stesso: il mare.

Prima le acque della Sardegna, poi Portofino. Due destinazioni simbolo dell’estate italiana e due contesti lontani dalla pressione del paddock.

Nel caso di Antonelli, la scelta di concedersi qualche giorno di pausa assume anche un significato particolare. Il pilota Mercedes è al centro di un’attenzione mediatica sempre più grande, non soltanto per i risultati ottenuti in pista, ma anche perché è diventato uno dei volti più riconoscibili della nuova generazione dello sport italiano.

La sua vita privata, di conseguenza, è finita inevitabilmente sotto osservazione.

Chi è Suami Di Tavi, la ragazza accostata al pilota Mercedes

Le informazioni pubblicamente disponibili su Suami Di Tavi sono relativamente limitate, ed è proprio questo uno degli elementi che ha contribuito ad alimentare la curiosità.

I media che hanno ricostruito i primi avvistamenti l’hanno descritta come una giovane studentessa milanese. Il suo nome è emerso dopo le fotografie scattate durante la vacanza in Sardegna, quando la ragazza era stata inizialmente indicata semplicemente come una presenza misteriosa accanto al pilota.

Da quel momento, il suo nome è entrato nel circuito del gossip sportivo.

Ma è importante non trasformare le indiscrezioni in certezze. Non esiste, al momento, una dichiarazione pubblica di Antonelli che definisca Suami Di Tavi la sua fidanzata.

Lo stesso vale per lei.

La coppia, ammesso che di coppia si tratti, sembra mantenere una notevole riservatezza. Un atteggiamento che, considerando la rapidissima crescita della popolarità del pilota, appare tutt’altro che sorprendente.

Un’identificazione che resta al centro delle indiscrezioni

C’è inoltre un ulteriore elemento emerso negli ultimi giorni che invita alla prudenza.

Dopo la pubblicazione delle fotografie di Portofino, alcune ricostruzioni giornalistiche hanno messo in dubbio che la ragazza fotografata sia effettivamente Suami Di Tavi, ipotizzando un’altra identità. La somiglianza tra le due giovani avrebbe contribuito alla confusione.

La questione non è stata chiarita pubblicamente da Antonelli e non è quindi possibile considerare definitiva una delle ricostruzioni circolate.

Questo significa che, allo stato attuale, il dato più solido non è tanto l’identità della ragazza quanto il fatto che Antonelli sia stato fotografato in sua compagnia in più occasioni.

Una distinzione importante, soprattutto quando una notizia di cronaca rosa si intreccia con una persona che non appartiene al mondo dello spettacolo.

La fine della storia con Eliska Babickova

Il nuovo capitolo arriva dopo la conclusione della relazione tra Kimi Antonelli ed Eliska Babickova, pilota di kart ceca con cui il giovane italiano aveva avuto una storia durata circa tre anni.

La relazione era stata raccontata dallo stesso Antonelli anche in passato. Babickova conosceva bene il mondo delle corse e, proprio per questo, sembrava una presenza particolarmente compatibile con la vita del pilota.

Poi la storia è terminata.

La separazione era stata resa pubblica nei mesi scorsi e aveva chiuso una relazione che aveva accompagnato una parte importante della crescita sportiva di Antonelli, dal periodo delle categorie giovanili fino all’approdo nel grande Circus.

Oggi il contesto è completamente diverso.

Antonelli ha appena compiuto 20 anni, è diventato uno dei protagonisti della Formula 1 e la sua esposizione mediatica è cresciuta enormemente. Ogni uscita pubblica può trasformarsi in una notizia e ogni fotografia può diventare virale.

È dunque naturale che anche la sua vita sentimentale venga osservata con attenzione.

Kimi Antonelli, dalla pista alla Dolce Vita

Il contrasto è particolarmente curioso.

In pista Antonelli è ormai associato a concentrazione, velocità e disciplina. Fuori dal circuito, invece, queste fotografie restituiscono l’immagine di un ragazzo che cerca momenti di normalità.

Portofino rappresenta quasi l’opposto del paddock.

Niente cronometri, niente strategie, niente telemetria. Al loro posto ci sono il mare, un pranzo tranquillo e una delle località più celebri della Liguria.

Per un pilota che vive gran parte dell’anno tra aeroporti, circuiti e alberghi, anche poche ore di relax possono diventare preziose.

E la presenza di una ragazza al suo fianco ha inevitabilmente aggiunto una componente romantica al racconto.

Ma le fotografie, per quanto suggestive, raccontano soltanto una parte della storia.

Il timing perfetto prima del ritorno in pista

La fuga a Portofino arriva inoltre in un momento particolarmente significativo della stagione.

Per Antonelli il calendario della Formula 1 non concede molto spazio alla distrazione. Il Gran Premio d’Italia rappresenta uno degli appuntamenti più attesi dell’anno, soprattutto per un pilota italiano che corre davanti al proprio pubblico.

Monza, per un giovane talento cresciuto con il sogno della Formula 1, ha un valore speciale.

Ed è proprio per questo che le immagini della pausa ligure hanno attirato ancora più attenzione. Poche ore di leggerezza prima di tornare a concentrarsi completamente sulle corse.

Il rapporto tra vita privata e prestazioni sportive è sempre delicato per un atleta di vertice. Antonelli, finora, ha mostrato una particolare capacità di proteggere il proprio spazio personale.

La scelta di non commentare le indiscrezioni sentimentali va nella stessa direzione.

Una nuova coppia? Per ora nessuna conferma

La domanda rimane quella che ha accompagnato il primo avvistamento in Sardegna: Kimi Antonelli ha una nuova fidanzata?

La risposta, al momento, è ancora no, almeno sul piano delle conferme ufficiali.

Ci sono fotografie, ci sono più occasioni nelle quali il pilota è stato visto insieme alla stessa ragazza e ci sono indiscrezioni che hanno collegato questi episodi a una possibile relazione. Ma manca la dichiarazione dei diretti interessati.

E proprio la seconda apparizione, quella di Portofino, rappresenta l’elemento che più alimenta le ipotesi.

Un incontro casuale può essere spiegato in molti modi. Due avvistamenti in contesti di vacanza differenti raccontano invece una frequentazione più significativa, pur senza consentire di definirne la natura.

Sarà quindi necessario attendere eventuali dichiarazioni o nuovi elementi prima di parlare di una relazione ufficiale.

La nuova vita del pilota che piace anche fuori dal paddock

Il fenomeno Antonelli, nel frattempo, continua a crescere.

Il pilota bolognese è diventato uno dei personaggi più osservati della Formula 1 italiana e il suo successo sportivo ha inevitabilmente portato con sé anche una crescente attenzione per tutto ciò che riguarda la sua vita lontano dai circuiti.

La storia con Eliska Babickova appartiene ormai al passato. La presenza di una nuova ragazza, invece, resta un capitolo ancora tutto da scrivere.

Suami Di Tavi, almeno secondo le ricostruzioni iniziali, è la giovane più frequentemente associata al pilota in questa estate. Ma le successive indiscrezioni sull’identità della ragazza fotografata a Portofino suggeriscono di non dare per acquisito ciò che non è stato confermato.

Il dato certo rimane uno: Kimi Antonelli è stato fotografato ancora una volta in compagnia di una ragazza, questa volta nella splendida cornice di Portofino.

Se sia nata una nuova storia d’amore, però, lo sanno soltanto loro.

Per il momento, il pilota Mercedes sembra preferire che a parlare siano le immagini, lasciando il resto alla curiosità del pubblico. E mentre il gossip cerca indizi tra una vacanza in Sardegna e un pranzo in Liguria, Antonelli è già tornato alla sua priorità principale: la pista.