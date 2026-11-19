🌐 Il calendario dell’Avvento SKIMS da 148 dollari scatena le critiche sui social per gli accessori contenuti. Il marchio cofondato da Kim Kardashian offre agli acquirenti un rimborso integrale con restituzione oppure un credito per altri acquisti.

Dodici sorprese, poi la proposta di rimborso

Doveva accompagnare l’attesa delle feste con dodici sorprese firmate SKIMS. È diventato invece un acquisto contestato, con video di apertura, commenti ironici e una risposta del marchio: rimborso integrale oppure credito da utilizzare per altri prodotti. Al centro della vicenda c’è il calendario dell’Avvento da 148 dollari del brand cofondato da Kim Kardashian, criticato da alcuni clienti per un assortimento giudicato deludente rispetto alla cifra pagata.

La risposta aziendale è emersa in una dichiarazione condivisa l’8 novembre 2026. Un portavoce ha riconosciuto che, per alcuni acquirenti, il calendario non aveva soddisfatto le aspettative e ha spiegato che l’azienda aveva contattato chi lo aveva comprato. La notizia riguarda dunque un’offerta rivolta ai clienti: non dimostra che tutti abbiano già chiesto o ottenuto materialmente il rimborso.

Anche l’attribuzione della decisione richiede precisione. È SKIMS a comunicare la soluzione commerciale, attraverso un proprio rappresentante. Il coinvolgimento del nome di Kardashian deriva dal suo ruolo nel marchio; nelle dichiarazioni verificate sulla vicenda, la proposta agli acquirenti è formulata dall’azienda e non come un impegno personale dell’imprenditrice a restituire denaro.

Che cosa c’era nel calendario da 148 dollari

Gli oggetti mostrati nelle aperture e descritti nei resoconti comprendono forcine, elastici per capelli, portachiavi e spalline per reggiseno. Sono questi piccoli accessori ad aver alimentato le contestazioni: non tanto l’assenza di un singolo articolo, quanto il rapporto fra l’intera selezione e il prezzo del cofanetto. La definizione di contenuti economici o poco interessanti resta però una valutazione espressa dai clienti, non una misurazione indipendente del loro valore.

La presentazione commerciale aiuta a delimitare ciò che era stato proposto. Il prodotto si chiama SKIMS Accessories Advent Calendar: un calendario di accessori, non un assortimento annunciato di capi d’abbigliamento. La scheda dello shop ufficiale del marchio su TikTok descrive dodici giorni di sorprese, citando espressamente accessori per capelli e portachiavi, insieme ad altri piccoli oggetti per l’uso quotidiano.

Il formato era quindi costruito su dodici aperture, non sulle ventiquattro caselle che molti associano al conto alla rovescia natalizio. Anche la confezione festiva faceva parte della descrizione del prodotto. Questi elementi chiariscono la natura dell’offerta, senza risolvere la contestazione sul prezzo: la promessa commerciale riguardava un insieme di accessori e sorprese, mentre la delusione manifestata online riguardava ciò che gli acquirenti ritenevano di aver ricevuto in cambio.

Gli unboxing trasformano la delusione in un caso

La polemica si è sviluppata soprattutto attraverso i video di apertura del calendario. Mostrando gli oggetti uno dopo l’altro, i contenuti pubblicati sui social hanno reso visibile l’assortimento anche a chi non aveva acquistato il prodotto. Le reazioni si sono concentrate sulla semplicità degli accessori e sulla distanza percepita dal prezzo, con confronti ironici fra i piccoli oggetti del cofanetto e quelli dimenticati in auto o in una borsa.

Su TikTok e Reddit sono comparsi commenti che descrivevano il contenuto come poco conveniente, paragonandolo ad articoli reperibili a prezzi molto inferiori. Si tratta di giudizi degli utenti, non di un listino alternativo verificato per ciascun pezzo. La distinzione conta: le critiche documentano un’insoddisfazione e il modo in cui si è diffusa, ma non permettono da sole di stabilire il costo industriale o il valore complessivo del calendario.

Neppure la visibilità delle proteste consente di quantificare quanti compratori condividano quella valutazione. Nei riscontri consultati non compare un conteggio verificato dei clienti insoddisfatti o dei rimborsi completati. L’azienda ha parlato del mancato raggiungimento delle aspettative per alcuni clienti, estendendo però la possibilità di scelta a ogni acquirente contattato, secondo quanto dichiarato dal portavoce.

Rimborso e credito: due opzioni diverse

Le alternative offerte non sono equivalenti. La comunicazione ai compratori prevede un rimborso integrale con restituzione del calendario; chi sceglie invece il credito può conservare il prodotto e utilizzare l’importo riconosciuto per acquistare altro da SKIMS. Non si tratta, quindi, dell’annuncio di un rimborso monetario automatico per tutti, indipendentemente dalla restituzione e dalla preferenza espressa dal cliente.

Il marchio ha accompagnato la proposta con il riconoscimento della delusione e con l’intenzione dichiarata di ascoltare le osservazioni ricevute. Il portavoce ha spiegato che l’obiettivo è rendere i clienti soddisfatti di ciò che ricevono e che i commenti contribuiranno a orientare le future uscite. È un impegno sul modo di progettare i prossimi prodotti, non l’annuncio verificato di un calendario sostitutivo o di nuovi contenuti per questa edizione.

La disponibilità del prodotto dopo le contestazioni

Intanto, sul fronte delle vendite, i riscontri pubblicati in momenti diversi descrivono una situazione cambiata: inizialmente il calendario risultava esaurito, mentre le verifiche successive ne hanno segnalato la rimozione dal sito del marchio. Esaurimento e rimozione non sono la stessa cosa, e nessuna delle due indicazioni basta a ricostruire quante confezioni siano state vendute o a definire la disponibilità su tutti i canali commerciali.

La descrizione commerciale consultabile nello shop ufficiale SKIMS su TikTok presenta il prodotto come un calendario festivo con un assortimento di accessori per capelli, portachiavi e altri oggetti quotidiani. La scheda specifica che il percorso di apertura comprende dodici sorprese.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.