🌐 Khloé Kardashian si riconosce nella descrizione della demisessualità durante il dialogo con Simon Huck. Nel podcast racconta la difficoltà di aprirsi a una nuova relazione e distingue la mancanza di tenerezza dal desiderio sessuale.

La domanda che nasce durante il podcast

Prima il legame emotivo, poi l’eventuale attrazione sessuale. È attorno a questa distinzione che Khloé Kardashian si interroga sulla demisessualità, durante una conversazione con l’amico Simon Huck nel suo podcast Khloé in Wonder Land. Nell’episodio pubblicato il 18 novembre 2026, la protagonista dei reality riconosce qualcosa della propria esperienza nella spiegazione dell’ospite, senza presentare il passaggio come un annuncio preparato o una definizione articolata della propria identità.

A introdurre l’argomento è Huck, che racconta di essersi confrontato sul tema in terapia e suggerisce che anche lei potrebbe riconoscersi nella stessa descrizione. Kardashian reagisce con sorpresa e osserva di non ricordare di avere mai avuto un’avventura di una sola notte. Il confronto parte così dalle rispettive esperienze, non da una discussione teorica sulla sessualità.

Il tono interrogativo conta: riconoscersi in una spiegazione non equivale a consegnare al pubblico un’identità da fissare una volta per tutte. Nel dialogo, Kardashian esplora una parola che sembra parlarle. Le sue osservazioni descrivono il modo in cui vive oggi l’intimità; non autorizzano invece a ricostruire dall’esterno ogni relazione precedente o a interpretare retroattivamente tutta la sua storia sentimentale.

Che cosa significa demisessualità

La demisessualità indica un’esperienza nella quale l’attrazione sessuale può svilupparsi soltanto dopo la formazione di un legame emotivo significativo. Rientra nello spettro asessuale, che comprende esperienze differenti dell’attrazione. Non significa necessariamente non provare mai desiderio verso qualcuno: il punto è la condizione nella quale quell’attrazione può emergere, non una sua esclusione assoluta.

Il legame è dunque una condizione necessaria, non una garanzia automatica. Essere emotivamente vicini a una persona non comporta, da solo, che nascerà attrazione sessuale. La definizione non coincide nemmeno con il semplice desiderio di conoscere meglio un potenziale partner prima di avere un rapporto: distingue ciò che si prova dalla decisione su come e quando comportarsi.

C’è inoltre una precisazione rispetto alla spiegazione colloquiale proposta nel podcast, che accosta romanticismo e intimità. Attrazione sessuale e attrazione romantica non sono sinonimi. La demisessualità riguarda la prima; il termine demiromanticismo descrive invece un’attrazione romantica che può svilupparsi dopo un legame emotivo. Sono dimensioni distinguibili, anche quando nell’esperienza di una persona possono intrecciarsi.

Quasi cinque anni di astinenza, secondo il suo racconto

La conversazione arriva mentre Kardashian descrive un lungo periodo senza rapporti sessuali, vicino ai cinque anni. È un’informazione sulla propria vita privata riferita da lei, non un dato verificabile indipendentemente. Già nell’ottobre 2025, durante The Kardashians, aveva parlato del tempo trascorso dall’ultima esperienza sessuale. Nel nuovo dialogo il tema si collega alla sua attuale difficoltà ad avvicinarsi sentimentalmente a qualcuno.

Kardashian spiega di sentirsi in una fase positiva e di temere che una nuova relazione possa riportarla a situazioni dolorose già vissute. Il riferimento al passato esprime la sua cautela presente. Non dimostra, invece, che quelle esperienze abbiano determinato il suo orientamento: la spiegazione personale della riluttanza a frequentare qualcuno va tenuta distinta dalla demisessualità.

Anche astinenza e orientamento restano su piani diversi. Non avere rapporti descrive un comportamento o una situazione; essere demisessuali riguarda le condizioni nelle quali si manifesta l’attrazione. Il numero di anni trascorsi senza sesso, quindi, non permette di attribuire un’identità. Allo stesso modo, non avere avventure occasionali non è, da solo, un criterio sufficiente per riconoscere una persona come demisessuale.

Un bacio o un abbraccio non sono la stessa cosa del sesso

Uno dei passaggi più personali riguarda ciò di cui sente la mancanza. Kardashian racconta che, a volte, vorrebbe essere baciata o ricevere un abbraccio affettuoso. Non identifica automaticamente quel desiderio con il bisogno di un rapporto sessuale. Specifica inoltre che vorrebbe quella vicinanza da qualcuno verso cui prova un interesse autentico, non semplicemente da una persona qualsiasi.

La distinzione aiuta a leggere le sue parole senza trasformarle in una contraddizione. Desiderare tenerezza non significa necessariamente desiderare sesso, così come non cercare una relazione non cancella ogni bisogno di contatto. Le diverse forme di attrazione e vicinanza possono avere un peso diverso nella stessa persona. Nel suo racconto, un gesto affettuoso e l’apertura a una nuova storia non coincidono.

Il confronto sulle regole nelle relazioni

Il dialogo con Huck tocca anche le relazioni aperte e gli accordi tra partner. Kardashian distingue il rispetto per regole condivise dall’accettazione delle bugie. Non annuncia di volere una relazione non esclusiva: insiste piuttosto sulla possibilità di partecipare alle decisioni che la riguardano. Il tema, qui, è l’onestà dell’accordo, non l’adozione di un modello sentimentale specifico.

Anche questo passaggio resta separato dalla demisessualità: le condizioni in cui nasce l’attrazione non stabiliscono automaticamente quali accordi una coppia debba scegliere. La conversazione con Simon Huck fa parte dell’episodio di Khloé in Wonder Land pubblicato il 18 novembre 2026, la cui presentazione include esplicitamente incontri, relazioni e il rapporto di amicizia tra i due protagonisti.

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