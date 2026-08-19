Kenya, elicottero precipita: tra le vittime anche un italiano

🌐 Elicottero precipita in Kenya, sette morti nello schianto vicino al monte Ololokwe: tra le vittime c’è l’italo-ecuadoriano Michele Sensi-Contugi, 44 anni, direttore del Centro per l’intelligence strategica dell’Ecuador. Il velivolo trasportava sei passeggeri e il pilota durante un volo turistico nell’area dei safari.

Una vacanza in Kenya si è trasformata in una tragedia. Un elicottero turistico è precipitato nella mattinata di mercoledì 19 agosto nella regione di Samburu, nel nord del Paese, provocando la morte di tutte le sette persone che si trovavano a bordo.

Tra le vittime c’è anche Michele Sensi-Contugi, 44 anni, imprenditore e figura istituzionale di primo piano in Ecuador, dove ricopriva l’incarico di direttore generale del Centro per l’intelligence strategica. L’uomo aveva doppia cittadinanza, italiana ed ecuadoriana, e secondo quanto riferito dalla stampa ecuadoriana era in viaggio in Kenya insieme alla moglie, Stephany Hollihan. La Farnesina ha confermato la cittadinanza italiana della vittima e l’attivazione dell’ambasciata italiana a Nairobi per l’assistenza sul posto.

L’incidente è avvenuto in una delle aree più suggestive e remote del Kenya, nei pressi del monte Ololokwe, non lontano dalla celebre Samburu National Reserve. Il luogo, particolarmente apprezzato per i safari e per i paesaggi della savana, è caratterizzato da terreni impervi che hanno complicato le operazioni di soccorso e recupero.

Le autorità hanno avviato un’indagine per stabilire perché l’elicottero sia precipitato. Al momento non è stata resa pubblica una causa definitiva.

Schianto in Kenya, sette persone morte

Il bilancio dell’incidente è drammatico: sette vittime, sei passeggeri e il pilota.

L’elicottero, un Eurocopter EC130 B4, era impegnato in un trasferimento nell’ambito di un viaggio turistico. Secondo le prime informazioni diffuse dalle autorità, il velivolo era diretto verso l’area dell’Ewaso Nyiro, nella regione di Samburu, quando è precipitato nei pressi del monte Ololokwe.

Il volo era stato organizzato nell’ambito di un’esperienza turistica di alto livello. La società di safari &Beyond ha confermato che l’elicottero trasportava propri ospiti, mentre la compagnia aerea Lady Lori Helicopters ha successivamente confermato il coinvolgimento di uno dei suoi mezzi.

L’incidente è avvenuto intorno alle 9.13 ora locale, secondo le prime informazioni rese disponibili.

La zona dello schianto è particolarmente difficile da raggiungere. Si tratta di un’area caratterizzata da montagne, vegetazione e terreno accidentato, lontana dai principali centri abitati.

Proprio le condizioni del territorio hanno reso complesso raggiungere il luogo della tragedia e procedere alle operazioni di recupero.

Chi era Michele Sensi-Contugi

Tra le vittime c’è Michele Sensi-Contugi, nome conosciuto soprattutto negli ambienti politici ed economici dell’Ecuador.

Aveva 44 anni ed era alla guida del Centro per l’intelligence strategica dell’Ecuador, organismo di rilievo nell’apparato istituzionale del Paese sudamericano.

La sua nomina alla guida dell’agenzia era arrivata nel gennaio 2024, quando il presidente ecuadoriano Daniel Noboa lo aveva scelto per dirigere il CIES. Sensi-Contugi proveniva dal mondo imprenditoriale ed era stato indicato come una persona vicina all’ambiente politico del presidente.

La sua attività istituzionale lo aveva portato negli ultimi anni al centro di importanti questioni legate alla sicurezza nazionale e all’intelligence.

La sua morte assume quindi un peso particolare anche sul piano politico.

La notizia dello schianto è arrivata mentre Sensi-Contugi si trovava all’estero per un viaggio privato. Secondo le informazioni diffuse in Ecuador, viaggiava insieme alla moglie Stephany Hollihan, anche lei a bordo dell’elicottero.

L’ambasciata italiana in Kenya si è attivata per seguire la vicenda e fornire assistenza, mentre la Farnesina ha confermato che Sensi-Contugi possedeva la cittadinanza italiana.

La famiglia di origine italiana e il legame con l’Italia

Sensi-Contugi aveva origini italiane.

La sua famiglia era legata alla Toscana, mentre la sua vita professionale e istituzionale si era sviluppata principalmente in Ecuador.

La doppia cittadinanza rende la tragedia particolarmente significativa anche per l’Italia. La Farnesina ha seguito la situazione attraverso la rappresentanza diplomatica italiana in Kenya, impegnata nei contatti con le autorità locali.

Per le famiglie delle vittime si apre ora una fase delicata, legata alle procedure di identificazione, al recupero delle salme e al trasferimento nei rispettivi Paesi.

Il riconoscimento ufficiale delle vittime e il coordinamento con i familiari rappresentano infatti uno dei passaggi più delicati dopo un incidente aereo di questo tipo.

Le operazioni sono rese più difficili dalla posizione remota del luogo dello schianto.

Il monte Ololokwe, la montagna ai piedi della quale è avvenuto lo schianto

Il monte Ololokwe è uno dei paesaggi più riconoscibili del Kenya settentrionale.

La sua caratteristica sagoma piatta domina la savana della regione di Samburu e rappresenta una delle mete naturalistiche più conosciute dell’area.

È un territorio dove il turismo legato ai safari convive con ambienti selvaggi e difficilmente accessibili.

Proprio la natura impervia della zona ha trasformato le operazioni di soccorso in una corsa contro il tempo, con squadre impegnate a raggiungere il luogo dell’incidente e a recuperare le vittime.

Il monte si trova in un’area caratterizzata da grandi distese di savana, rilievi rocciosi e riserve naturali.

Per i turisti, sorvolare questi paesaggi in elicottero rappresenta una delle esperienze più spettacolari offerte dai tour di lusso.

Quello che avrebbe dovuto essere un volo panoramico o un trasferimento tra una destinazione e l’altra si è invece concluso con uno degli incidenti più gravi che abbiano coinvolto turisti nella regione negli ultimi anni.

L’elicottero trasportava ospiti di un tour di lusso

L’incidente è avvenuto durante un viaggio organizzato nell’ambito del turismo safari.

La società &Beyond ha confermato che il velivolo trasportava suoi ospiti. La compagnia organizza esperienze di viaggio in alcune delle aree naturalistiche più remote e prestigiose dell’Africa.

Il volo in elicottero permette di raggiungere rapidamente lodge e riserve difficili da collegare attraverso la rete stradale.

È anche una modalità utilizzata per offrire ai visitatori una prospettiva dall’alto sulle distese della savana.

Ma la tragedia ricorda anche quanto complessi possano essere i collegamenti aerei in territori remoti.

Quando un incidente avviene in un’area montuosa o lontana dai centri abitati, anche l’arrivo dei soccorritori può diventare estremamente difficile.

Le operazioni di soccorso in una zona impervia

Dopo lo schianto sono scattate le operazioni di emergenza.

Le autorità locali hanno mobilitato squadre per raggiungere il luogo dell’incidente. Sono state coinvolte diverse strutture di soccorso, mentre la ricerca e il recupero delle vittime sono stati condizionati dalle caratteristiche del territorio.

Il fatto che non ci siano superstiti rende ancora più drammatico il bilancio.

La fase successiva sarà ora quella dell’indagine tecnica.

Le autorità dell’aviazione civile e gli investigatori dovranno analizzare il relitto, ricostruire gli ultimi minuti del volo e verificare le condizioni dell’elicottero e dell’equipaggio.

Perché è precipitato? L’indagine è appena iniziata

Non è ancora possibile stabilire la causa dello schianto.

Le prime informazioni non indicano un problema specifico già accertato. L’inchiesta dovrà stabilire se si sia trattato di un guasto meccanico, di un problema durante la navigazione, di condizioni meteorologiche o di un’altra circostanza.

Qualsiasi ipotesi, in questa fase, sarebbe prematura.

Gli investigatori dovranno esaminare il mezzo, i dati relativi al volo, le comunicazioni dell’equipaggio e le condizioni meteorologiche presenti al momento dell’incidente.

La Kenya Civil Aviation Authority ha confermato l’incidente e l’avvio delle verifiche attraverso gli organismi competenti.

Il lavoro potrebbe richiedere tempo, soprattutto considerando la difficoltà di operare in una zona remota.

Le altre vittime dello schianto

Oltre a Sensi-Contugi e al pilota, le prime informazioni hanno identificato altre persone a bordo.

Tra i passeggeri sono stati indicati Roger Duarte, Adam Navaty, Stephen Vasconquez e Henry Parra, mentre il pilota è stato identificato come Josh Outram.

Le informazioni sulle nazionalità e sulle identità delle vittime sono state diffuse progressivamente e sono state oggetto di aggiornamenti nel corso della giornata.

Per questo gli accertamenti delle autorità kenyane restano fondamentali per definire ufficialmente il quadro.

Alcune ricostruzioni internazionali hanno inoltre fornito nominativi differenti rispetto alle prime informazioni circolate, a conferma del fatto che nelle ore immediatamente successive a una tragedia internazionale i dati possono essere aggiornati più volte.

Una tragedia che scuote Ecuador e Italia

La morte di Sensi-Contugi non è quindi soltanto una tragedia familiare.

Il 44enne occupava una posizione di responsabilità nelle istituzioni dell’Ecuador. La sua scomparsa lascia un vuoto in uno degli apparati più delicati dello Stato sudamericano.

La notizia ha avuto immediata eco sui media ecuadoriani, anche per il ruolo che Sensi-Contugi aveva ricoperto negli ultimi anni.

In Italia, invece, l’attenzione è concentrata soprattutto sulla sua cittadinanza italiana e sulle attività dell’ambasciata a Nairobi.

Per le autorità italiane sarà necessario coordinarsi con quelle kenyane per seguire le procedure previste dopo l’incidente e assistere i familiari.

Il Kenya e i rischi del turismo in elicottero

Il Kenya è una delle principali destinazioni africane per il turismo naturalistico.

I safari nelle grandi riserve attirano ogni anno visitatori da tutto il mondo e, accanto ai tradizionali trasferimenti su strada, il trasporto in elicottero è utilizzato soprattutto per raggiungere strutture isolate o per offrire escursioni panoramiche.

Il vantaggio è evidente: distanze che richiederebbero ore di viaggio possono essere coperte in pochi minuti.

Ma il rovescio della medaglia è rappresentato dalla maggiore complessità operativa.

Un volo in una regione montuosa e poco popolata richiede particolare attenzione alle condizioni meteorologiche, alla conformazione del terreno, alla manutenzione del mezzo e alle procedure di sicurezza.

La tragedia di Ololokwe riporta inevitabilmente questi aspetti al centro dell’attenzione.

Una giornata di vacanza trasformata in tragedia

Le persone a bordo dell’elicottero erano partite per un’esperienza completamente diversa.

Il Kenya settentrionale è una delle destinazioni più spettacolari dell’Africa: savana, montagne, fauna selvatica e grandi riserve naturali costituiscono il cuore di un turismo internazionale costruito proprio sulla possibilità di vivere ambienti lontani dai grandi centri urbani.

Il volo avrebbe dovuto essere parte di quella esperienza.

In pochi istanti, però, il viaggio si è trasformato in una tragedia con sette morti.

Tra loro c’è Michele Sensi-Contugi, uomo d’affari e dirigente pubblico con un legame diretto sia con l’Ecuador sia con l’Italia.

Ora sarà l’inchiesta a dover spiegare cosa sia successo nei minuti che hanno preceduto lo schianto.

Le prossime ore decisive per ricostruire l’incidente

Il punto centrale resta la dinamica dell’incidente.

Gli investigatori dovranno capire perché l’Eurocopter EC130 B4 abbia perso il controllo e sia precipitato nei pressi del monte Ololokwe.

Le autorità dovranno inoltre completare le procedure di identificazione e recupero delle vittime, informare ufficialmente i familiari e coordinare il rimpatrio delle salme.

Per l’Italia, la priorità sarà garantire assistenza alla famiglia di Sensi-Contugi attraverso la rete diplomatica.

Per il Kenya, invece, comincia ora una complessa indagine sulla sicurezza del volo.

La causa dello schianto resta al momento sconosciuta. Nessun elemento disponibile consente ancora di attribuire l’incidente a un guasto specifico o a un errore umano.

Quello che rimane certo è il bilancio: sette persone hanno perso la vita in uno dei luoghi più suggestivi e remoti del Kenya.

E tra loro c’era un cittadino italiano, Michele Sensi-Contugi, 44 anni, dirigente dell’intelligence ecuadoriana, morto insieme alla moglie e agli altri passeggeri durante una vacanza che si è conclusa con una tragedia.