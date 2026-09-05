Kallas: «L’Europa deve cambiare per difendersi meglio»

🌐 Difesa europea, Kaja Kallas rilancia la necessità di un cambio di passo: più capacità militari, decisioni più rapide e nuove strategie per colmare le lacune della sicurezza del continente.

L’Europa deve smettere di limitarsi a spendere di più e cominciare a spendere meglio, decidere più rapidamente e costruire capacità realmente utilizzabili. È questo il messaggio che emerge con forza dalla riunione informale dei ministri della Difesa dell’Unione europea in Irlanda, dove l’Alta rappresentante per gli Affari esteri e la politica di sicurezza Kaja Kallas ha posto al centro del confronto una domanda destinata a diventare sempre più decisiva: che cosa deve fare l’Europa di diverso per riuscire a difendersi in modo più efficace, rapido e intelligente?

La riflessione arriva in una fase nella quale il quadro strategico europeo è profondamente cambiato. La guerra russa contro l’Ucraina continua a rappresentare la principale minaccia militare sul continente, mentre gli attacchi ibridi, le incursioni con droni, le minacce alle infrastrutture critiche, la sicurezza marittima e la crescente competizione nello spazio stanno ampliando il perimetro della difesa. Parallelamente, dagli Stati Uniti arriva una richiesta sempre più netta affinché gli alleati europei assumano una quota maggiore della responsabilità per la sicurezza del continente.

Difesa europea, Kallas chiede un cambio di paradigma

Il punto centrale del ragionamento di Kallas non riguarda soltanto la quantità delle risorse destinate alla difesa. L’Europa sta aumentando gli investimenti militari, ma spendere di più non significa automaticamente essere più sicuri.

La questione, secondo l’Alta rappresentante, è soprattutto quella di trasformare le risorse in capacità operative. Significa ridurre i tempi necessari per produrre e acquistare armamenti, coordinare meglio le esigenze dei diversi Paesi, eliminare duplicazioni industriali e colmare rapidamente le lacune che da anni vengono individuate nei dispositivi di sicurezza europei.

«Mettere in discussione il pensiero convenzionale e guardare oltre la semplice ripetizione degli stessi schemi» diventa quindi una necessità strategica, non soltanto una formula politica. L’obiettivo è individuare soluzioni nuove e concrete, capaci di rendere la difesa europea più veloce nel passaggio dalle decisioni alle capacità effettivamente disponibili.

Kallas ha annunciato, proprio in questa direzione, la creazione di un nuovo High-Level Group on Defence, composto da figure politiche e militari di alto livello provenienti da diversi Paesi dell’Ue, oltre che da Regno Unito e Ucraina. Il gruppo dovrà elaborare indicazioni concrete per affrontare le carenze della potenza convenzionale europea e proporre soluzioni non convenzionali.

Non basta aumentare i bilanci militari

Il tema è particolarmente rilevante perché l’Europa si trova davanti a un paradosso. Da una parte i bilanci della difesa stanno crescendo; dall’altra le capacità disponibili non aumentano necessariamente con la stessa velocità.

Munizioni, sistemi di difesa aerea, droni, missili, intelligence, capacità spaziali e strumenti per la guerra elettronica sono diventati elementi essenziali della sicurezza contemporanea. Il conflitto in Ucraina ha mostrato quanto rapidamente possano cambiare le tecnologie e quanto sia rischioso costruire una strategia militare basata esclusivamente su modelli del passato.

Il problema degli intercettori per la difesa aerea è emblematico. Kallas ha sottolineato che le scorte sono limitate e ha invitato gli Stati membri a verificare anche i sistemi prossimi alla scadenza, affinché possano essere messi a disposizione dell’Ucraina. Ogni capacità trasferita a Kiev contribuisce, nella prospettiva europea, anche alla protezione del continente.

L’esperienza ucraina è diventata infatti una sorta di laboratorio della guerra contemporanea. Droni relativamente economici, sistemi autonomi, attacchi di precisione, guerra elettronica e capacità di adattamento industriale stanno modificando rapidamente le logiche tradizionali della deterrenza.

Per Bruxelles, ignorare questa trasformazione significherebbe correre il rischio di prepararsi alla guerra precedente mentre gli avversari stanno già combattendo quella successiva.

Europa e Nato, la questione della responsabilità

Dietro il dibattito sulla difesa europea c’è anche un cambiamento nei rapporti transatlantici. Washington sta chiedendo agli alleati di assumere una responsabilità maggiore nella difesa convenzionale dell’Europa, mentre l’amministrazione Trump sta valutando il futuro della presenza militare americana sul continente. Il processo in corso negli Stati Uniti prevede una revisione della postura militare europea e potrebbe tradursi in un ruolo più consistente per gli alleati europei.

Per l’Ue, questo scenario non implica necessariamente un distacco dagli Stati Uniti o dalla Nato. Il problema è piuttosto costruire una capacità europea sufficientemente solida da rendere credibile l’Alleanza anche in presenza di un maggiore riequilibrio delle responsabilità.

È una differenza sostanziale. L’autonomia strategica europea non deve necessariamente essere interpretata come alternativa alla Nato. Può diventare, invece, la capacità dell’Europa di contribuire alla sicurezza comune con strumenti propri, industrie più coordinate e una maggiore disponibilità operativa.

La questione diventa ancora più urgente perché le lacune europee non riguardano esclusivamente le grandi piattaforme militari. Esistono carenze nel campo della mobilità, della difesa aerea, delle munizioni, dell’intelligence, della sorveglianza e delle capacità di comando e controllo.

Il vero salto di qualità sarà quindi misurabile non dal numero degli annunci, ma dalla rapidità con cui l’Europa riuscirà a trasformarli in strumenti concreti.

Ucraina, il fronte della sicurezza europea

La guerra in Ucraina rimane il principale banco di prova della nuova strategia europea.

Kallas ha sottolineato che il conflitto non è vicino alla conclusione e che la Russia sta intensificando gli attacchi contro la popolazione civile. L’Ue continua quindi a considerare il sostegno a Kiev come parte integrante della propria sicurezza. Bruxelles ha già erogato miliardi di euro in assistenza militare e prevede ulteriori interventi attraverso i meccanismi finanziari europei.

Nelle stesse ore, diversi Paesi membri hanno espresso sostegno all’ipotesi di accelerare parte dei finanziamenti europei destinati all’Ucraina, in particolare davanti alle esigenze immediate del governo di Kiev. Sul tavolo c’è anche la possibilità di anticipare una quota di un prestito europeo complessivo da 90 miliardi di euro.

Ma la relazione con l’Ucraina sta assumendo anche una dimensione industriale. Sono ormai numerose le partnership tra aziende ucraine ed europee nel settore della difesa. L’obiettivo è sfruttare l’esperienza maturata sul campo dall’industria ucraina e integrarla con le capacità produttive europee.

La guerra ha accelerato l’innovazione militare a una velocità che i tradizionali processi burocratici europei faticano a seguire. È proprio questa distanza tra innovazione e decisione politica che Bruxelles vuole ridurre.

Droni, sabotaggi e infrastrutture: la nuova guerra arriva in Europa

La minaccia non si esaurisce sul campo di battaglia ucraino.

Gli ultimi sviluppi in Europa hanno riportato al centro dell’attenzione il fenomeno della guerra ibrida, con accuse rivolte alla Russia per operazioni clandestine, sabotaggi e attività con droni. La Germania, in particolare, ha attribuito a Mosca un tentativo di attacco con drone contro un aereo cargo ucraino a Lipsia e ha annunciato nuove misure diplomatiche e di sicurezza.

Per i governi europei, questo rappresenta un problema completamente diverso rispetto alla tradizionale difesa dei confini. Un’infrastruttura energetica, un aeroporto, un cavo sottomarino o un sistema digitale possono diventare obiettivi strategici senza che sia formalmente dichiarato uno stato di guerra.

Ed è proprio per questo che Kallas ha insistito sulla protezione delle infrastrutture critiche sottomarine, comprese le reti di comunicazione e le condutture energetiche. L’economia europea dipende infatti da infrastrutture invisibili ma fondamentali per il funzionamento dello Stato e del mercato.

La difesa del futuro, dunque, non sarà soltanto fatta di carri armati, caccia e missili. Sarà anche una questione di cavi, satelliti, dati, porti, reti energetiche, sistemi digitali e capacità di individuare rapidamente un attacco.

Lo spazio diventa una nuova frontiera strategica

Un altro elemento destinato a modificare profondamente la sicurezza europea è lo spazio.

Satelliti per le comunicazioni, navigazione, osservazione della Terra, intelligence e rilevamento dei lanci missilistici sono ormai indispensabili per le operazioni militari moderne. L’Ue dispone già di importanti infrastrutture spaziali, ma vuole rafforzare il coordinamento tra istituzioni europee, Stati membri, settore privato e apparati militari.

Il messaggio è chiaro: senza una capacità spaziale autonoma e affidabile, anche la difesa convenzionale rischia di essere vulnerabile.

L’obiettivo non è soltanto proteggere i satelliti esistenti, ma sviluppare una capacità europea in grado di garantire continuità alle comunicazioni, navigazione e raccolta di informazioni anche durante una crisi.

Dallo Stretto di Hormuz al Libano, una sicurezza sempre più globale

La discussione dei ministri europei non si è concentrata soltanto sul fronte orientale.

La crisi in Medio Oriente e la chiusura dello Stretto di Hormuz hanno riportato in primo piano la sicurezza delle rotte marittime internazionali. Per l’Europa, la libertà di navigazione rappresenta un interesse strategico diretto, perché l’interruzione delle principali arterie commerciali può avere conseguenze immediate sui prezzi dell’energia, sulle catene logistiche e sull’economia globale.

Parallelamente, l’Unione sta preparando una possibile missione per sostenere e addestrare le forze armate libanesi. Più di dieci Paesi membri hanno manifestato disponibilità a contribuire a un’iniziativa che dovrebbe affiancare, e non sostituire, la presenza delle Nazioni Unite. L’ipotesi è quella di rafforzare la capacità dello Stato libanese di garantire sicurezza sul proprio territorio.

È un ulteriore segnale di come la politica di sicurezza europea stia assumendo una dimensione sempre più ampia.

La sfida decisiva è trasformare la strategia in capacità

Il messaggio di Kallas arriva dunque in un momento nel quale l’Europa è chiamata a compiere una scelta.

Continuare a reagire alle crisi una alla volta oppure costruire una vera strategia di sicurezza europea, capace di anticipare le minacce e di mobilitare rapidamente risorse industriali, tecnologiche e militari?

La seconda strada appare sempre più necessaria. Ma richiede un cambiamento che non può essere soltanto finanziario. Servono procedure più rapide, una maggiore cooperazione industriale, investimenti mirati, una più stretta integrazione con la Nato e una capacità politica di prendere decisioni anche quando gli interessi nazionali non coincidono perfettamente.

La parola chiave è quindi velocità.

Velocità nel produrre. Velocità nel decidere. Velocità nel trasferire tecnologie dal settore civile a quello militare. Velocità nel reagire agli attacchi ibridi. Velocità nel rafforzare le infrastrutture critiche.

Perché la nuova sicurezza europea non sarà determinata soltanto dalla quantità di denaro che i governi saranno disposti a spendere. Sarà determinata dalla capacità dell’Europa di capire prima degli altri come sta cambiando la natura della minaccia e di trasformare quella consapevolezza in una risposta concreta.

È questa, in ultima analisi, la sfida evocata da Kallas: non ripetere gli stessi schemi in un mondo che ha già cambiato le proprie regole. E costruire una difesa europea che non sia soltanto più costosa, ma più efficace, più rapida e soprattutto più intelligente.