Juventus tonfo in Borsa: il nodo dei 250 milioni di aumento capitale

🌐 Juventus, Borsa, aumento di capitale, Exor e conti in rosso: il titolo bianconero cede terreno a Piazza Affari dopo l’annuncio di una nuova operazione finanziaria fino a 250 milioni di euro. Le azioni sono scese fino a 1,58 euro, minimo dal giugno 2016, mentre il club prepara l’assemblea del 3 novembre e punta a rafforzare la struttura patrimoniale.

La seduta del 30 settembre 2026 porta alla luce una delle questioni più delicate per la Juventus degli ultimi anni: il rapporto tra ambizioni sportive, sostenibilità economica e necessità di nuovo capitale. Il mercato ha reagito immediatamente alla notizia dell’aumento di capitale fino a 250 milioni di euro, arrivata insieme alla pubblicazione dei risultati dell’esercizio chiuso il 30 giugno 2026.

Il titolo Juventus ha registrato un forte ribasso, arrivando a perdere oltre il 15% nelle prime fasi della seduta prima di recuperare parzialmente. In mattinata la flessione si è attestata intorno all’8%, mentre il minimo di giornata ha portato l’azione a 1,58 euro, il livello più basso dal giugno 2016.

La reazione della Borsa non riguarda soltanto il singolo dato della perdita annuale. A pesare è soprattutto la combinazione tra nuovo fabbisogno finanziario, debito e prospettiva di una nuova ricapitalizzazione, in un momento nel quale gli investitori stanno valutando la capacità del club di raggiungere gli obiettivi economici previsti dal piano strategico.

Juventus, bilancio 2026 in perdita per 66 milioni

Il punto di partenza è il bilancio dell’esercizio 2025/2026. Juventus ha chiuso il periodo al 30 giugno 2026 con una perdita netta di 66 milioni di euro, rispetto al rosso di 58,1 milioni registrato nell’esercizio precedente. Il risultato è stato definito in linea con le previsioni già comunicate dal club, ma secondo le valutazioni riportate sul mercato è risultato comunque peggiore delle attese.

A questo elemento si aggiunge un indebitamento indicato da Reuters in circa 331 milioni di euro, anch’esso superiore rispetto all’esercizio precedente. La fotografia finanziaria che arriva dalla società mostra quindi un club impegnato a migliorare progressivamente la propria struttura economica, ma ancora alle prese con un fabbisogno di risorse significativo.

Il dato economico assume un peso ancora maggiore se inserito nella storia recente della società. L’operazione annunciata per il 2026 rappresenterebbe infatti il quarto aumento di capitale della Juventus dal 2019, con un controvalore complessivo delle ricapitalizzazioni arrivato, secondo Equita e Reuters, a circa 1,15 miliardi di euro.

L’aumento di capitale fino a 250 milioni

Il consiglio di amministrazione ha deciso di sottoporre agli azionisti una delega per un aumento di capitale a pagamento, scindibile e realizzabile in una o più tranche, fino a un controvalore massimo di 250 milioni di euro, incluso l’eventuale sovrapprezzo.

La proposta sarà portata all’assemblea degli azionisti convocata per il 3 novembre 2026. La Juventus ha spiegato che l’operazione è collegata al rafforzamento della struttura patrimoniale e alla necessità di sostenere il progetto sportivo ed economico del club.

La società ha inoltre indicato che il fabbisogno legato all’esercizio in corso e, in misura minore, a quello successivo, rappresenterebbe indicativamente il 45-50% del valore complessivo della delega. Questo elemento è importante perché chiarisce che l’intero importo massimo di 250 milioni non corrisponde necessariamente a un esborso immediato nella sua totalità.

La struttura dell’operazione lascia infatti al consiglio di amministrazione margini per stabilire modalità, tempi e dimensioni delle singole tranche, all’interno della delega approvata dagli azionisti.

Exor mette subito sul tavolo 60 milioni

Uno degli elementi centrali dell’operazione riguarda Exor, la holding della famiglia Agnelli e azionista di maggioranza della Juventus.

Exor ha espresso l’impegno a sostenere l’aumento di capitale fino alla sua copertura integrale e ha annunciato un versamento immediato di 60 milioni di euro in conto futuro aumento di capitale. Secondo Reuters, Exor detiene il 65,4% della Juventus.

Il passaggio è particolarmente rilevante sul piano finanziario perché garantisce al club un primo apporto di liquidità e rende concreto il sostegno dell’azionista di controllo alla nuova fase di rafforzamento patrimoniale.

Allo stesso tempo, l’intervento di Exor si inserisce in una storia societaria nella quale la holding ha già sostenuto ripetutamente la Juventus attraverso precedenti aumenti di capitale.

Perché il mercato ha reagito con un ribasso così forte

La risposta degli investitori può essere letta attraverso diversi elementi che si sono concentrati nella stessa giornata.

Il primo è la diluzione potenziale legata a una nuova emissione di azioni. Quando una società quotata raccoglie capitale attraverso nuove azioni, gli equilibri tra capitale esistente e nuove azioni devono essere valutati dal mercato anche in relazione al prezzo di emissione e alle modalità dell’operazione.

Il secondo riguarda la frequenza delle ricapitalizzazioni. La Juventus ha già effettuato operazioni di questo tipo nel 2019, nel 2021, nel 2023 e nel 2025, secondo la documentazione societaria disponibile.

Il terzo elemento è rappresentato dalle prospettive economiche. La ricapitalizzazione non è soltanto una scelta finanziaria: serve anche a creare le condizioni per sostenere investimenti, attività sportive e asset strategici mentre il club cerca di ridurre la distanza tra costi, ricavi e risultati.

Il peso del J|Hotel e le valutazioni degli analisti

Tra gli elementi citati nell’analisi del bilancio figura anche l’acquisizione del J|Hotel, operazione da circa 23 milioni di euro che, secondo Kepler Cheuvreux, ha contribuito al risultato dell’esercizio.

La stessa società di analisi ha messo il proprio giudizio sul titolo in revisione, in attesa di valutare la reazione del mercato alla nuova situazione finanziaria. Kepler Cheuvreux ha inoltre indicato una maggiore prudenza nelle proprie stime relative ai contratti media per la stagione 2026/27.

Si tratta di un passaggio significativo perché i diritti televisivi e commerciali costituiscono una componente essenziale dei ricavi dei grandi club calcistici. Per una società quotata come Juventus, le aspettative sui ricavi futuri possono incidere direttamente sulla valutazione attribuita dagli investitori.

Allianz Stadium e asset strategici al centro del piano

La Juventus non considera la ricapitalizzazione soltanto come uno strumento destinato alla copertura delle perdite.

Nei documenti societari l’operazione viene collegata anche al rafforzamento patrimoniale, alla competitività sportiva, alla valorizzazione del brand e alla sostenibilità economico-finanziaria. Tra gli asset strategici viene indicato anche l’Allianz Stadium.

Lo stadio rappresenta infatti uno dei principali asset infrastrutturali del club e non è concepito esclusivamente come sede delle partite. La stessa Juventus lo presenta come una struttura multifunzionale destinata a eventi, attività commerciali, intrattenimento e iniziative corporate.

La strategia finanziaria della società guarda quindi anche alla possibilità di aumentare il valore economico delle attività che ruotano intorno al marchio Juventus.

Un nuovo capitolo per il titolo bianconero

Il crollo registrato in Borsa il 30 settembre non rappresenta soltanto una giornata negativa per il titolo. Segna il punto di incontro tra risultati sportivi, conti societari e aspettative finanziarie.

Il prezzo dell’azione è arrivato ai minimi da oltre dieci anni, mentre la società si prepara a chiedere agli azionisti il via libera a una nuova operazione fino a 250 milioni. Il sostegno di Exor, con i primi 60 milioni già previsti, rappresenta uno degli elementi più concreti della strategia di rafforzamento.

Il prossimo appuntamento sarà quindi l’assemblea del 3 novembre 2026. Sarà quella la sede nella quale gli azionisti saranno chiamati a esaminare formalmente la proposta.

Per la Juventus, la sfida non sarà soltanto raccogliere nuovo capitale. Il nodo centrale sarà trasformare le risorse finanziarie in una struttura più sostenibile, mantenendo al tempo stesso gli obiettivi sportivi e la capacità di generare ricavi nel medio periodo.

La seduta di Piazza Affari ha mostrato quanto il mercato stia osservando questa transizione. Il futuro finanziario della Juventus passa ora anche dalla capacità di convincere gli investitori che la nuova ricapitalizzazione possa accompagnare un percorso di maggiore equilibrio economico, mentre sul campo continuerà la ricerca dei risultati necessari per alimentare ricavi, competitività e valore del brand.