🌐 Julio Iglesias indagato in Spagna dopo l’ammissione parziale della querela di due ex dipendenti. Il giudice indagherà su presunti reati sessuali, lesioni e trattamento degradante. Il cantante respinge le accuse.

La decisione del giudice e i confini dell’indagine

La giustizia spagnola apre un’indagine sulle accuse rivolte a Julio Iglesias da due ex dipendenti delle sue residenze caraibiche. Il 18 novembre 2026 il giudice Antonio Piña, dell’Audiencia Nacional, ha ammesso parzialmente la loro querela per presunti reati contro la libertà sessuale, lesioni e trattamento degradante. Il provvedimento avvia gli accertamenti, ma non stabilisce che i fatti denunciati siano avvenuti né attribuisce al cantante una responsabilità penale.

La decisione non accoglie tutte le contestazioni presentate dalle donne: restano fuori dall’indagine le ipotesi di tratta di esseri umani e di reati contro i diritti dei lavoratori. L’istruttore ha quindi delimitato il procedimento, distinguendo le accuse che ritiene possano essere approfondite da quelle per le quali non ravvisa i presupposti necessari. Iglesias ha negato le accuse fin dalla loro diffusione pubblica.

Le due querelanti sono state convocate di persona per il 3 febbraio 2027, quando dovranno confermare la querela davanti al giudice. La convocazione riguarda loro, non il cantante: su questo punto erano circolate indicazioni inesatte, successivamente corrette. Il provvedimento non contiene, al momento, una decisione sulla convocazione di Iglesias per essere interrogato.

Le accuse riguardano il lavoro nelle residenze caraibiche

Le denuncianti sono una ex lavoratrice domestica e una fisioterapista. Sostengono di avere subito molestie, aggressioni sessuali, lesioni e umiliazioni mentre lavoravano nelle proprietà dell’artista nella Repubblica Dominicana e alle Bahamas, nel 2021. Si tratta delle loro accuse, ora sottoposte all’esame giudiziario: il luogo di lavoro e il rapporto con il cantante costituiscono il contesto della denuncia, non una prova delle condotte contestate.

Le donne sono assistite dall’organizzazione Women’s Link Worldwide, attraverso la quale avevano già presentato una prima denuncia alla procura dell’Audiencia Nacional. La nuova iniziativa si rivolge invece direttamente all’autorità giudiziaria. Il passaggio è rilevante perché il precedente procedimento della procura si era fermato sulla possibilità di indagare in Spagna, senza risolvere nel merito le accuse delle ex dipendenti.

Dall’archiviazione di gennaio alla svolta di novembre

La prima denuncia era stata depositata il 5 gennaio 2026. La procura aveva avviato accertamenti preliminari e ascoltato le due donne, ma il 23 gennaio aveva disposto l’archiviazione per difetto di giurisdizione. Alla base della decisione vi erano la collocazione all’estero dei fatti denunciati e l’assenza, secondo la valutazione allora compiuta, dei collegamenti necessari perché intervenissero i tribunali spagnoli.

A settembre le ex dipendenti hanno promosso una nuova azione davanti al giudice dell’Audiencia Nacional. In ottobre la procura ha modificato il proprio orientamento, esprimendosi a favore della possibilità di esaminare la querela. Il cambiamento riguardava dunque la competenza della giustizia spagnola ad affrontare il caso, non un accertamento della fondatezza delle contestazioni rivolte all’artista.

Il giudice Piña ha ora riconosciuto la giurisdizione spagnola facendo riferimento alla nazionalità del cantante. Nell’ordinanza affronta anche il problema della ricostruzione complessiva degli episodi, che coinvolgerebbe altre persone all’estero. Ritiene tuttavia che le esigenze di cooperazione e di delimitazione del procedimento non escludano la possibilità di procedere in Spagna nei confronti di Iglesias.

Testimonianze, fotografie e messaggi da esaminare

Per l’istruttore, il racconto dettagliato contenuto nella querela e gli elementi presentati sono sufficienti ad avviare gli accertamenti. Questa valutazione preliminare non equivale a un giudizio definitivo sulla credibilità delle denuncianti. Il giudice distingue espressamente la soglia necessaria per aprire un procedimento dalla verifica delle responsabilità, che resta affidata all’indagine e alla valutazione del materiale acquisito.

Tra i documenti indicati nell’ordinanza figura una fotografia che mostrerebbe un livido su un braccio e segni su una coscia. Il provvedimento considera le possibili compatibilità di quelle tracce con le condotte descritte, senza trasformarle in una dimostrazione della loro origine o dell’identità di chi le avrebbe provocate. Anche questo materiale rientra negli elementi da approfondire.

Il giudice esamina inoltre conversazioni successive agli episodi denunciati, caratterizzate anche da toni cordiali o affettuosi. Secondo l’ordinanza, le apparenti discordanze con alcuni passaggi della querela richiedono chiarimenti attraverso le dichiarazioni e la lettura integrale delle comunicazioni. I messaggi dovranno essere valutati nel contesto dell’intera relazione, insieme alle spiegazioni delle persone coinvolte.

Le contestazioni escluse e la posizione del cantante

Nel respingere l’ipotesi di tratta, Piña sostiene di non ravvisare, nelle modalità di assunzione esaminate, l’inganno o lo sfruttamento della vulnerabilità prospettati dalle querelanti. Per i reati contro i diritti dei lavoratori richiama invece l’assenza, negli ordinamenti dei Paesi interessati, di una fattispecie penale assimilabile. Sono motivazioni relative a specifiche contestazioni, distinte dalle accuse sessuali ammesse all’indagine.

Iglesias ha respinto pubblicamente le accuse e aveva chiesto l’archiviazione delle prime indagini. L’apertura del nuovo procedimento non modifica la presunzione di innocenza: le condotte denunciate restano da accertare. Il giudice ha inoltre respinto la richiesta di attribuire alle due donne lo status di testimoni protette e quella di disporre una misura di allontanamento, non ravvisando elementi concreti sufficienti a dimostrare la situazione di pericolo richiesta.

Per le ipotesi di lesioni e trattamento degradante, l’ordinanza limita gli accertamenti ai fatti successivi al 5 ottobre 2021, salvo che gli episodi precedenti facciano parte della dinamica di un reato contro la libertà sessuale non prescritto.

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