🌐 Il 23 novembre 2026 l’Italia ricorda i 46 anni dal terremoto dell’Irpinia, una delle più gravi tragedie del dopoguerra. Il calendario religioso celebra San Clemente I, mentre fra i compleanni illustri figura la cantante Miley Cyrus. Il segno astrologico protagonista è lo Scorpione.

Santo del giorno: San Clemente, uno dei primi Papi

Il 23 novembre la Chiesa cattolica ricorda San Clemente I, uno dei primi vescovi di Roma.

La sua figura è collegata alla generazione cristiana immediatamente successiva a quella degli apostoli.

La celebre lettera alla comunità di Corinto costituisce una delle più antiche testimonianze della letteratura cristiana.

Secondo la tradizione morì martire, anche se le circostanze della morte non sono storicamente accertate.

Accadde oggi: il terremoto dell’Irpinia del 1980

Il 23 novembre 1980, alle 19:34, un terremoto di magnitudo 6,9 colpì una vasta area dell’Appennino campano-lucano.

L’epicentro interessò l’area dell’Irpinia, ma gli effetti devastanti si estesero anche ad altre zone della Campania e della Basilicata.

Il bilancio fu drammatico: circa 2.900 morti, migliaia di feriti e centinaia di migliaia di persone costrette ad abbandonare le proprie abitazioni.

I ritardi nei soccorsi e le difficoltà organizzative alimentarono un dibattito nazionale sulla gestione delle emergenze.

La tragedia contribuì anche allo sviluppo del moderno sistema italiano di protezione civile.

Nati il 23 novembre: Miley Cyrus, la trasformazione di una popstar

Il 23 novembre 1992 nasceva a Nashville Miley Cyrus.

Nel 2026 compie 34 anni.

Diventata famosa giovanissima grazie alla serie televisiva Hannah Montana, ha successivamente costruito una carriera musicale autonoma.

Il suo percorso artistico attraversa pop, rock e influenze country.

La stessa data è il compleanno dell’attore francese Vincent Cassel, nato nel 1966.

Eventi e curiosità: l’Irpinia e la prevenzione sismica

La memoria del terremoto del 1980 richiama l’importanza della prevenzione.

La vulnerabilità degli edifici, l’organizzazione dei soccorsi e la conoscenza del rischio sismico rimangono temi fondamentali per numerose aree italiane.

La ricostruzione dopo il sisma fu lunga e controversa, segnata da risultati importanti ma anche da sprechi, ritardi e irregolarità.

Segno più fortunato del 23 novembre 2026: Scorpione

Lo Scorpione succede alla Vergine.

Il passaggio del Sole in Sagittario introduce simbolicamente una fase di rinnovamento e nuove prospettive.

Amore, soldi e salute: le aspettative dello Scorpione

Amore: maggiore attenzione ai sentimenti e ai rapporti consolidati.

Soldi: prudenza nelle decisioni e nelle nuove iniziative.

Salute: recupero delle energie e organizzazione delle attività quotidiane.

MetroLunario elaborato a cura di ASTROLABIO

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.