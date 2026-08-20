Iran, minaccia all’Europa: nel mirino Bulgaria e Cipro

🌐 Iran minaccia l’Europa: Teheran valuta possibili ritorsioni contro obiettivi militari statunitensi in Bulgaria e Cipro e considera anche le infrastrutture sottomarine nello Stretto di Hormuz, mentre il confronto con Washington torna a irrigidirsi.

La guerra tra Iran e Stati Uniti entra in una fase ancora più delicata e il rischio di un allargamento geografico del confronto torna a occupare il centro della scena. Secondo quanto emerso nelle ultime ore, a Teheran sarebbe stata presa in considerazione anche l’ipotesi di colpire asset militari americani nell’Europa meridionale e sud-orientale qualora Donald Trump decidesse di intensificare ulteriormente le operazioni contro la Repubblica islamica.

Tra i Paesi osservati da Teheran ci sarebbero Bulgaria e Cipro, due territori che, per ragioni differenti, sono diventati rilevanti nella presenza militare occidentale collegata al conflitto.

La notizia segna un possibile cambio di scala nella strategia iraniana. Fino a questo momento, la risposta di Teheran alle operazioni americane si è concentrata soprattutto sul Medio Oriente. L’eventuale estensione della minaccia verso l’Europa aprirebbe invece uno scenario completamente diverso, con conseguenze dirette per la sicurezza di Paesi alleati degli Stati Uniti e per l’intero sistema di sicurezza europeo.

Iran, perché Bulgaria e Cipro sono nel mirino

La Bulgaria è entrata nel radar iraniano soprattutto per il ruolo della base aerea di Bezmer. Sofia ha autorizzato temporaneamente l’impiego della struttura per attività legate al rifornimento in volo di velivoli statunitensi.

La presenza prevista riguarda fino a otto aerei cisterna KC-135 e personale americano. Il governo bulgaro ha chiarito che l’autorizzazione non equivale a una partecipazione diretta alle operazioni offensive contro l’Iran.

Dal punto di vista di Teheran, però, il semplice utilizzo di una struttura militare nazionale a sostegno delle attività americane può essere interpretato come un coinvolgimento nel conflitto.

È questa la logica che emerge dalle dichiarazioni e dalle valutazioni attribuite agli ambienti iraniani: un Paese che offre infrastrutture alle forze statunitensi potrebbe diventare parte del problema, anche se formalmente non partecipa alle operazioni di combattimento.

Cipro presenta caratteristiche ancora più sensibili.

L’isola ospita infatti le basi sovrane britanniche, tra cui RAF Akrotiri, infrastruttura strategica per le attività militari occidentali nel Mediterraneo orientale. Proprio Akrotiri era già stata coinvolta nella crisi quando un drone iraniano aveva colpito l’area della base nel marzo scorso.

Per Teheran, dunque, Cipro rappresenta un possibile punto di collegamento tra il dispositivo militare occidentale in Medio Oriente e quello dislocato nel Mediterraneo.

La differenza rispetto alla Bulgaria è importante: nel caso cipriota la questione coinvolge direttamente una presenza militare britannica, mentre Londra resta uno dei principali alleati di Washington.

La minaccia iraniana supera i confini del Medio Oriente

L’aspetto più significativo delle nuove valutazioni iraniane non riguarda soltanto la scelta di alcuni possibili obiettivi, ma la logica strategica che sta dietro alla minaccia.

Teheran sembra voler comunicare agli Stati Uniti che un eventuale allargamento delle operazioni non rimarrebbe confinato alle basi americane presenti nella regione del Golfo.

È una forma di deterrenza che punta ad aumentare il costo politico e militare di una nuova offensiva.

Il messaggio è particolarmente importante in una fase nella quale il dialogo tra Washington e Teheran appare nuovamente bloccato. Donald Trump ha dichiarato che non sono in corso colloqui con l’Iran, mentre la questione dello Stretto di Hormuz continua a rappresentare uno dei principali punti di scontro.

Il termine fissato dal precedente memorandum per raggiungere un’intesa è scaduto senza produrre una soluzione definitiva. Al contrario, le posizioni dei due Paesi si sono irrigidite e la possibilità di un nuovo confronto militare rimane concreta.

Trump alza il livello dello scontro su Hormuz

Lo Stretto di Hormuz è diventato il cuore della crisi.

Donald Trump ha rivendicato il controllo americano della strategica via d’acqua e ha persino evocato la possibilità di considerarla territorio statunitense. Una posizione destinata inevitabilmente ad alimentare la tensione, considerata l’importanza strategica dello stretto e la sua collocazione tra Iran e Oman.

Teheran, al contrario, continua a sostenere che il passaggio rimane chiuso fino a quando Washington non soddisferà le sue richieste.

La contrapposizione non è soltanto retorica. Il traffico marittimo risulta fortemente condizionato dalla situazione militare, mentre gli Stati Uniti stanno cercando di favorire il movimento delle petroliere attraverso corridoi considerati più sicuri.

Nelle ultime settimane l’attività navale americana ha infatti assunto un ruolo crescente nel tentativo di garantire la navigazione e sostenere il flusso di petrolio proveniente dal Golfo.

La posta in gioco è enorme. Hormuz rappresenta uno dei principali colli di bottiglia energetici del pianeta e qualsiasi interruzione prolungata può ripercuotersi rapidamente sui prezzi del petrolio, sui costi dei trasporti e sull’inflazione.

Non sorprende quindi che ogni segnale di escalation venga immediatamente incorporato dai mercati.

Il Brent è tornato sopra quota 91 dollari al barile, mentre gli operatori continuano a valutare il rischio che la crisi possa trasformarsi in uno shock energetico di lunga durata.

I cavi sottomarini diventano un nuovo fronte della crisi

Tra gli elementi più delicati emersi nelle valutazioni attribuite a Teheran c’è anche la possibilità di prendere di mira infrastrutture sottomarine nello Stretto di Hormuz, comprese quelle legate alle comunicazioni in fibra ottica.

È un passaggio particolarmente significativo perché mostra quanto il confronto stia progressivamente spostandosi oltre il tradizionale terreno degli attacchi contro basi e infrastrutture militari.

I cavi sottomarini rappresentano infatti una componente essenziale della connettività internazionale. Trasportano enormi quantità di dati e collegano continenti, centri finanziari, operatori tecnologici e infrastrutture strategiche.

Un loro danneggiamento avrebbe conseguenze difficili da prevedere e potrebbe introdurre nel conflitto una nuova dimensione, quella della guerra contro le infrastrutture critiche.

Non significa che un’operazione di questo tipo sia stata decisa o che verrà necessariamente realizzata. Le informazioni disponibili parlano di valutazioni e opzioni considerate nel caso di un’ulteriore escalation.

La distinzione è fondamentale.

Ma il solo fatto che questa possibilità venga presa in esame mostra il livello di deterioramento raggiunto dal confronto tra Washington e Teheran.

Teheran avverte anche gli Stati del Golfo

La pressione iraniana non si limita all’Europa.

I vertici militari di Teheran hanno rivolto messaggi sempre più duri anche agli Stati del Golfo, avvertendo i governi che qualsiasi assistenza fornita alle forze americane potrebbe essere considerata una forma di partecipazione al conflitto.

Il messaggio riguarda soprattutto le basi regionali utilizzate dagli Stati Uniti e la presenza di aerei militari, compresi i velivoli cisterna necessari a sostenere le operazioni a distanza.

Per l’Iran, la presenza americana nelle basi dei Paesi alleati non può essere separata dalla responsabilità politica dei governi che ospitano quelle infrastrutture.

È una minaccia che mette in una posizione estremamente difficile diversi Paesi della regione, tradizionalmente alleati di Washington ma contemporaneamente interessati a evitare un conflitto diretto con Teheran.

La situazione è diventata ancora più complessa dopo la decisione degli Emirati Arabi Uniti di sospendere i rapporti commerciali e finanziari con l’Iran, in risposta ai recenti attacchi missilistici attribuiti a Teheran.

Hormuz, la battaglia per il controllo del traffico marittimo

Sul terreno, intanto, la situazione appare più sfumata rispetto alle dichiarazioni ufficiali provenienti dalle due capitali.

Teheran continua a rivendicare il proprio ruolo decisivo nello Stretto, ma i dati sul traffico marittimo indicano che una parte crescente delle navi sta utilizzando la rotta sul lato omanita, facendo affidamento sulla protezione garantita dalle forze statunitensi.

Questo elemento è strategicamente rilevante.

Per decenni Hormuz è stato considerato un punto nel quale la geografia garantiva all’Iran un’enorme capacità di pressione. Il restringimento del passaggio e la vicinanza delle coste iraniane hanno reso lo stretto uno degli strumenti più importanti nella strategia di deterrenza di Teheran.

Se però le navi riescono progressivamente a transitare lungo corridoi alternativi sotto protezione americana, la capacità iraniana di condizionare il traffico diminuisce.

È questa la ragione per cui la battaglia per Hormuz non si combatte soltanto sul mare.

Si combatte anche sul piano politico, attraverso la definizione delle rotte, sul piano militare, attraverso il controllo delle acque e dello spazio aereo, e sul piano economico, attraverso la capacità di mantenere aperti i flussi di petrolio e gas.

Il rischio di un allargamento alla Nato

L’ipotesi di possibili attacchi contro obiettivi statunitensi in Bulgaria o Cipro introduce inevitabilmente anche il tema della Nato.

La Bulgaria è membro dell’Alleanza Atlantica e un eventuale attacco contro una struttura utilizzata dalle forze americane sul suo territorio avrebbe una portata politica molto più ampia rispetto a un attacco contro una base americana nel Medio Oriente.

Non significa automaticamente che ogni eventuale azione contro un’infrastruttura militare possa produrre una risposta identica o automatica da parte dell’Alleanza. La valutazione dipenderebbe dalla natura dell’attacco, dalle circostanze e dal coinvolgimento delle strutture nazionali.

Ma il semplice spostamento della minaccia sul territorio di un Paese Nato aumenterebbe enormemente il rischio di una spirale di escalation.

Cipro, pur non essendo membro della Nato, ospita invece infrastrutture militari britanniche e si trova in una posizione geografica estremamente sensibile, a poca distanza dal Medio Oriente.

Un attacco contro installazioni britanniche avrebbe quindi inevitabili ripercussioni anche sui rapporti tra Londra, Washington e Teheran.

La diplomazia resta appesa a un filo

Il paradosso della crisi è che mentre sul piano militare aumentano le minacce, sul piano diplomatico gli spazi di dialogo si restringono.

L’amministrazione Trump ha adottato una linea sempre più dura, puntando sulla pressione economica e militare per costringere Teheran a cedere sulle proprie posizioni.

L’Iran, invece, considera il controllo delle proprie capacità strategiche e la fine delle pressioni americane condizioni essenziali per qualsiasi accordo.

Anche alcuni mediatori regionali continuano a muoversi per evitare che la crisi degeneri definitivamente. L’Oman rimane uno degli interlocutori più importanti nel tentativo di costruire un meccanismo che consenta di riaprire in qualche forma il traffico attraverso Hormuz e, contemporaneamente, creare le condizioni per un nuovo canale negoziale.

Ma il margine di manovra è ridotto.

Ogni nuova dichiarazione, ogni attacco e ogni minaccia rischiano di rendere politicamente più costoso per entrambe le parti tornare al tavolo.

Cosa può succedere adesso

Lo scenario più preoccupante non è necessariamente quello di un’immediata apertura di un nuovo fronte in Europa, ma quello di una progressiva estensione della guerra attraverso una serie di azioni indirette.

La minaccia contro Bulgaria e Cipro potrebbe servire a dissuadere Washington dall’intensificare gli attacchi. La pressione sul traffico marittimo può essere utilizzata per mantenere alta la tensione economica. Le infrastrutture sottomarine rappresentano invece un possibile nuovo livello di pressione strategica.

Tutte queste opzioni hanno però un elemento in comune: il rischio di produrre conseguenze superiori a quelle inizialmente previste.

Un attacco contro una struttura americana in Europa potrebbe coinvolgere direttamente governi europei. Un incidente grave a Hormuz potrebbe provocare un nuovo balzo del petrolio. Un danno alle infrastrutture sottomarine potrebbe avere ripercussioni ben oltre il teatro mediorientale.

È proprio questa imprevedibilità a rendere la fase attuale particolarmente pericolosa.

Iran-Usa, la crisi arriva a un punto di svolta

Le ultime notizie raccontano quindi una crisi che non è più confinata alla domanda su chi controlli lo Stretto di Hormuz.

Il confronto tra Washington e Teheran sta assumendo una dimensione sempre più ampia: militare, energetica, diplomatica e tecnologica.

La possibile attenzione iraniana verso Bulgaria e Cipro dimostra che Teheran vuole far sapere agli Stati Uniti che anche le infrastrutture di supporto in Europa possono entrare nel calcolo strategico. La pressione su Hormuz mostra invece quanto il controllo delle rotte energetiche resti decisivo.

Nel frattempo, i mercati osservano il prezzo del petrolio, i governi europei valutano il rischio di un allargamento del conflitto e le diplomazie cercano ancora uno spazio per riaprire il dialogo.

La partita decisiva resta dunque quella dell’escalation. Se Washington e Teheran riusciranno a evitare un nuovo ciclo di attacchi, le minacce di queste ore potrebbero rimanere soprattutto uno strumento di pressione e deterrenza. Se invece il conflitto dovesse ripartire con maggiore intensità, la geografia della crisi potrebbe cambiare radicalmente.

E per la prima volta dall’inizio dello scontro, il rischio non riguarda più soltanto il Golfo e il Medio Oriente: l’ombra della guerra si allunga direttamente verso l’Europa.