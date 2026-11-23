🌐 L’Opas Intesa Mps apre alle adesioni il 24 novembre: sul tavolo contanti e azioni per un valore indicativo di 34,5 miliardi. Il cda senese riconosce la congruità finanziaria, ma richiama l’attenzione sulle ricadute industriali e territoriali.

Il passaggio decisivo comincia il 24 novembre

La decisione passa agli azionisti del Monte dei Paschi di Siena. Martedì 24 novembre 2026, alle 8:30 italiane, si aprirà il periodo di adesione all’offerta pubblica di acquisto e scambio promossa da Intesa Sanpaolo sulla totalità delle azioni ordinarie della banca. La finestra resterà aperta fino alle 17:30 del 22 gennaio 2027, salvo proroghe: un calendario che colloca il confronto con il mercato tra la fine dell’anno e l’inizio del successivo.

L’operazione arriva a questa fase dopo la pubblicazione, il 10 novembre, del documento d’offerta e del prospetto relativo alle nuove azioni Intesa. Il valore complessivo indicato è di circa 34,5 miliardi di euro alla data del documento. Non si tratta, però, di una somma interamente in contanti: la proposta combina denaro e titoli dell’offerente, una distinzione essenziale per leggere correttamente la dimensione economica dell’operazione.

Che cosa viene offerto per ogni azione Mps

Per ciascuna azione Mps portata in adesione sono previsti 1,25 euro e 1,664 azioni ordinarie Intesa Sanpaolo di nuova emissione. Il pagamento del corrispettivo è programmato per il 29 gennaio 2027, sempre salvo proroghe del periodo di adesione. Chi aderisce riceverebbe quindi una componente monetaria e una partecipazione nell’istituto offerente, anziché un prezzo liquidato esclusivamente in denaro.

La presenza delle azioni rende necessario distinguere il concambio dal suo equivalente monetario: il numero dei titoli offerti è un parametro della proposta, mentre il loro valore economico risente delle quotazioni. Anche per questo i 34,5 miliardi vanno letti come una valorizzazione riferita al documento, non come un importo in contanti garantito agli azionisti. La componente monetaria è stata aumentata nel rilancio comunicato il 3 ottobre.

Il giudizio del cda non cancella le riserve

Il consiglio di amministrazione di Mps ha approvato il comunicato dell’emittente nella riunione del 20 novembre, con il voto favorevole di tutti i consiglieri presenti alla votazione. La comunicazione ufficiale, datata 21 novembre, precisa che la congruità finanziaria del corrispettivo è stata valutata alla data di riferimento del 18 novembre, sulla base delle analisi dei consulenti e nei limiti delle rispettive valutazioni. È dunque un giudizio circoscritto, non una certificazione indistinta di ogni aspetto dell’operazione.

Il consiglio ha riconosciuto i miglioramenti intervenuti rispetto alla configurazione iniziale, sia sul corrispettivo sia sull’attenzione dedicata al ruolo di Siena e della Toscana. Al tempo stesso ha invitato i soci a considerare le ulteriori ricadute dell’offerta. Congruità finanziaria e valutazione industriale restano piani distinti: il prezzo è uno degli elementi della scelta, insieme al destino delle attività, all’organizzazione del gruppo e al rapporto con i territori.

Prima della votazione Corrado Passera ha rassegnato le dimissioni con effetto immediato e lasciato la riunione. Il suo dissenso riguarda l’Opas di Intesa. L’unanimità annunciata deve quindi essere riferita correttamente ai consiglieri presenti al voto, senza includere chi aveva già abbandonato l’incarico. È un dettaglio rilevante per comprendere come si sia formata la posizione ufficiale della banca senese.

Autorizzazioni e adesioni: i passaggi ancora distinti

Il percorso autorizzativo non coincide con la raccolta delle adesioni. Il via libera della Banca centrale europea, arrivato il 27 ottobre, comprende indicazioni prudenziali: entro sei mesi dall’acquisizione del controllo Intesa dovrà presentare un piano di integrazione, con gli effetti su capitale, raccolta, sistemi informatici, cybersicurezza e governance. La vigilanza ha inoltre richiamato un approccio prudente alla distribuzione dei dividendi, tenuto conto della complessità dell’operazione.

Restano separati i profili concorrenziali e quelli legati ai poteri speciali del governo. Le attese sui relativi esiti non equivalgono a provvedimenti già adottati. Anche l’efficacia dell’offerta dipende dalle condizioni previste: la soglia di adesione indicata è almeno il 66,7% del capitale, rinunciabile fino al 50% più un’azione. Il risultato non può quindi essere anticipato sulla base del solo giudizio favorevole sul prezzo espresso dal consiglio Mps.

Perché le 635 filiali destinate a Unipol contano

Il progetto non prevede semplicemente l’assorbimento indistinto dell’intera rete senese. Intesa e Unipol hanno sottoscritto un accordo per la cessione di una banca autonoma comprendente 635 filiali, il marchio Monte dei Paschi e strutture centrali necessarie a operare in modo indipendente. L’acquisto da parte di Unipol resta subordinato al perfezionamento dell’Opas e alle autorizzazioni necessarie: è un’intesa annunciata, non un trasferimento già eseguito.

Nella propria ricostruzione industriale, Intesa presenta due percorsi paralleli: le attività destinate a restare nel gruppo, insieme a Mediobanca, e la banca destinata a Unipol. Per Siena prospetta un polo tecnologico, una sede secondaria di strutture centrali e la valutazione di una nuova direzione commerciale in Toscana. Sono iniziative illustrate dall’offerente, da distinguere dalle strutture già realizzate e dai risultati effettivamente conseguiti.

Il mantenimento del marchio non significa, dunque, conservazione dell’attuale assetto proprietario. L’accordo annunciato da Unipol contempla una successiva combinazione con Bper, che prenderebbe il nome Banca Monte dei Paschi. Nel comunicato dell’8 giugno, il perimetro destinato all’acquisizione era descritto sulla base di stime preliminari e comprendeva circa due milioni di clienti, oltre alle 635 filiali e alle attività centrali necessarie all’autonomia operativa.

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