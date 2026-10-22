Intelligenza artificiale, il boom vacilla: allarme sui debiti

🌐 Intelligenza artificiale, primi segnali di tensione nel settore che ha guidato gli investimenti tecnologici degli ultimi anni. Il crollo in Borsa di CoreWeave, i dubbi sui finanziamenti dei data center e le difficoltà di alcune società specializzate nel calcolo avanzato riaccendono il dibattito sulla possibile bolla dell’AI. Gli investitori chiedono maggiore chiarezza su debiti, ricavi e sostenibilità economica, mentre la domanda di infrastrutture continua a richiedere capitali enormi.