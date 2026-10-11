India, arrestato e liberato il leader degli “scarafaggi”: sfida a Modi

🌐 India, Abhijeet Dipke, Cockroach Janta Party, Narendra Modi e proteste a Nuova Delhi: il leader del movimento giovanile degli “scarafaggi” è stato liberato dopo quasi 24 ore di detenzione, ma la battaglia politica è tutt’altro che finita. Il tribunale ha imposto a Dipke e ad altri due dirigenti di non turbare la pace per un anno. Appena uscito, l’attivista ha attaccato duramente il premier indiano, mentre migliaia di persone sono state fermate durante la mobilitazione contro il capo della Commissione elettorale. Al centro dello scontro, le contestate revisioni delle liste degli elettori e il diritto di manifestare.

Abhijeet Dipke libero dopo quasi 24 ore: lo scontro con Modi continua

La liberazione è arrivata, ma non ha spento la protesta. Abhijeet Dipke, fondatore della Cockroach Janta Party (CJP), è tornato in libertà domenica 11 ottobre, dopo essere stato fermato dalla polizia a Nuova Delhi il giorno precedente. Con lui sono stati rilasciati anche Saurav Das e Ashutosh Ranka, altri due esponenti del movimento.

Il fermo era avvenuto in circostanze particolarmente controverse: gli agenti hanno raggiunto i tre dirigenti direttamente a bordo dell’aereo proveniente da Mumbai, poco dopo l’atterraggio nella capitale indiana. I leader si stavano preparando a partecipare a una manifestazione contro Gyanesh Kumar, capo della Commissione elettorale, accusato dai contestatori di non aver garantito un processo elettorale sufficientemente trasparente.

La decisione dell’autorità giudiziaria esecutiva di disporre la liberazione è stata accompagnata da una condizione precisa: i tre dovranno impegnarsi a non turbare la pace per un anno. Per formalizzare l’impegno è stata presentata una garanzia di 50.000 rupie indiane, secondo quanto comunicato dalla polizia.

La vicenda ha immediatamente assunto una dimensione politica nazionale. Il movimento denuncia un tentativo di ostacolare la mobilitazione prima ancora che potesse raggiungere il luogo previsto per il raduno. Le autorità, dal canto loro, sostengono di aver agito nell’ambito delle procedure preventive previste dalla legge.

La domanda che resta aperta è quanto spazio possa avere una protesta politica quando le misure di sicurezza finiscono per coinvolgere non soltanto i manifestanti, ma anche giornalisti, attivisti e rappresentanti dell’opposizione.

«Modi è un disonore per l’India»: l’attacco dopo il rilascio

Appena tornato libero, Dipke non ha scelto la prudenza. In un messaggio pubblicato sui social ha rivolto parole durissime al primo ministro Narendra Modi, definendolo un motivo di vergogna per il Paese e accusandolo di essere un leader autoritario.

L’attivista ha scritto che l’India non avrebbe mai conosciuto un uomo più codardo e prepotente. Un attacco personale che trasforma la liberazione in un nuovo capitolo dello scontro tra il movimento giovanile e il governo, senza tuttavia costituire, da solo, una prova delle accuse politiche rivolte all’esecutivo.

La presa di posizione è arrivata mentre la capitale era ancora sottoposta a importanti restrizioni e le forze di sicurezza rimanevano schierate nelle aree centrali. La CJP ha ribadito l’intenzione di proseguire la campagna per ottenere le dimissioni del capo della Commissione elettorale.

Il messaggio di Dipke ha inoltre riportato sotto i riflettori un movimento che, nel giro di pochi mesi, è passato dalla satira online alle manifestazioni di piazza, conquistando visibilità tra i giovani e attirando il sostegno di settori dell’opposizione.

Non è soltanto una questione di slogan contro Modi. La protesta riguarda il funzionamento delle istituzioni elettorali, l’accesso al voto e la fiducia dei cittadini nei meccanismi che regolano la democrazia indiana.

Perché gli “scarafaggi” sfidano il governo indiano

Il nome Cockroach Janta Party, traducibile come Partito del popolo scarafaggio, nasce da una provocazione diventata il simbolo di una mobilitazione giovanile. Il riferimento agli scarafaggi è stato trasformato in un emblema di resistenza: persone che possono essere disprezzate o ignorate, ma che continuano a esistere e a farsi sentire.

La crescita del movimento è legata anche alle proteste contro presunte irregolarità negli esami e nei concorsi pubblici. Le mobilitazioni precedenti avevano contribuito a mettere sotto pressione il governo e, nel luglio 2026, avevano preceduto le dimissioni del ministro federale dell’Istruzione Dharmendra Pradhan.

La nuova campagna ha spostato l’attenzione sulla Commissione elettorale. La CJP e altri gruppi contestano la revisione delle liste dei votanti e chiedono le dimissioni di Gyanesh Kumar.

Per comprendere la portata dello scontro bisogna considerare le dimensioni dell’India: il Paese conta centinaia di milioni di elettori e gestisce uno dei processi democratici più vasti al mondo. Anche le modifiche amministrative alle liste possono quindi avere conseguenze significative, soprattutto quando riguardano persone che si spostano frequentemente per lavoro o che incontrano difficoltà nel documentare la propria residenza.

Il movimento sostiene che la revisione possa escludere ingiustamente milioni di cittadini dal voto. Le autorità elettorali respingono le accuse di manipolazione e affermano che l’operazione serve a eliminare nominativi duplicati, persone decedute e registrazioni non valide.

È una distinzione essenziale: il numero delle cancellazioni non dimostra automaticamente che vi sia stata una frode. Per stabilire se siano stati violati i diritti degli elettori servono verifiche sulle procedure adottate, sulle possibilità di ricorso e sulle persone effettivamente escluse.

Liste elettorali, 130 milioni di nominativi: il nodo che agita Nuova Delhi

La revisione delle liste è diventata il punto più sensibile della crisi. Le cifre riportate nelle ricostruzioni della vicenda parlano di oltre 130 milioni di nominativi rimossi o interessati dal processo di verifica. Si tratta di una quantità enorme, sufficiente a trasformare una questione amministrativa in un tema centrale del confronto politico.

L’opposizione sostiene che le cancellazioni possano colpire in modo sproporzionato determinate categorie di elettori e avvantaggiare il Bharatiya Janata Party (BJP), la formazione nazionalista indù guidata da Modi. La Commissione elettorale e il governo negano di aver favorito un partito e giustificano la revisione con la necessità di rendere più accurate le liste.

Per valutare queste posizioni è necessario distinguere tra il numero complessivo delle registrazioni modificate e quello degli elettori aventi diritto effettivamente privati della possibilità di votare. Non sono dati equivalenti. Anche una cancellazione corretta sul piano amministrativo può richiedere procedure accessibili per chi ritiene di essere stato escluso per errore.

Il tema assume un significato ancora maggiore in vista delle prossime elezioni statali, previste a partire dal 2027 in diversi territori. Le contestazioni sulla qualità delle liste rischiano di alimentare una crisi di fiducia proprio mentre le forze politiche si preparano a nuovi appuntamenti elettorali.

Per questo la richiesta di dimissioni di Kumar non è rimasta confinata alla CJP: altre forze di opposizione hanno espresso critiche sul processo di revisione, pur senza condividere necessariamente ogni posizione del movimento.

Nuova Delhi blindata: migliaia di fermi prima della manifestazione

Il 10 ottobre la capitale indiana è stata teatro di una vasta operazione di sicurezza. Le forze dell’ordine hanno presidiato le principali vie di accesso alle aree interessate dalla protesta, mentre il sito previsto per il raduno, Jantar Mantar, è stato isolato.

Le ricostruzioni diffuse dopo gli eventi parlano di migliaia di persone fermate, con stime che in alcune cronache hanno superato quota 2.000 e altre che hanno riportato cifre ancora più alte. Le persone coinvolte comprendevano manifestanti, esponenti politici, studenti, avvocati e giornalisti.

Le misure hanno avuto ripercussioni anche sulla vita quotidiana della città. Alcune stazioni della metropolitana sono state chiuse, numerosi collegamenti ferroviari sono stati cancellati e l’accesso a internet mobile è stato limitato in alcune zone. Domenica, con il graduale ripristino dei servizi, le autorità hanno comunque mantenuto una presenza di sicurezza significativa.

La polizia ha motivato il proprio intervento con le procedure preventive e con le restrizioni imposte alla manifestazione. I contestatori sostengono invece che l’operazione abbia impedito loro di esercitare il diritto di riunione pacifica.

La differenza tra impedire disordini e bloccare preventivamente una protesta legittima è al centro della controversia. Per chiarirla saranno determinanti le motivazioni formali dei provvedimenti, le eventuali contestazioni giudiziarie e l’accertamento delle circostanze dei singoli fermi.

Il diritto di manifestare finisce sotto esame

Le reazioni alla stretta di Nuova Delhi non sono arrivate soltanto dai partiti indiani. Organizzazioni per i diritti umani hanno espresso preoccupazione per la detenzione di persone impegnate in attività politiche e giornalistiche, chiedendo che siano rispettate le libertà di espressione e di riunione pacifica.

Anche il caso dei tre dirigenti della CJP solleva interrogativi sulle misure preventive. La loro liberazione non equivale a una sentenza che stabilisca l’illegittimità di ogni intervento della polizia, così come il fermo non costituisce di per sé la prova che i manifestanti intendessero commettere reati.

Il punto centrale resta la proporzionalità delle misure adottate. Limitare una manifestazione, interrompere collegamenti o fermare partecipanti sono decisioni che richiedono motivazioni verificabili e devono essere valutate alla luce delle garanzie legali applicabili.

In una democrazia di dimensioni continentali come quella indiana, il confronto è particolarmente delicato: la sicurezza pubblica deve essere garantita, ma la possibilità di criticare il governo e contestare le istituzioni elettorali rappresenta una componente fondamentale della vita politica.

La CJP promette di tornare in piazza: la crisi non è chiusa

La liberazione di Dipke, Das e Ranka non ha segnato la fine della mobilitazione. La Cockroach Janta Party ha promesso di continuare la protesta e di insistere sulla richiesta di dimissioni di Gyanesh Kumar.

La posizione del movimento è netta: i fermi non devono diventare un deterrente per chi contesta le decisioni delle istituzioni. Il governo e le autorità elettorali, invece, continuano a respingere le accuse di manipolazione e sostengono la necessità di mantenere l’ordine pubblico.

Resta da capire quale sarà il seguito della mobilitazione e se le contestazioni sulle liste elettorali porteranno a verifiche più approfondite, modifiche procedurali o nuovi confronti giudiziari.

Per Modi, la vicenda rappresenta un nuovo fronte di pressione politica in un momento importante per il suo partito. Per Dipke, la liberazione offre l’occasione di rilanciare il messaggio della CJP e consolidare la visibilità del movimento. Per i cittadini, la questione più concreta riguarda invece la certezza di poter esercitare il proprio diritto di voto.

La storia degli “scarafaggi” indiani non si esaurisce dunque nelle 24 ore di detenzione del loro leader. Al centro rimangono il controllo delle liste elettorali, la trasparenza delle procedure e il confine tra sicurezza e libertà di protesta. Saranno i fatti documentati, le verifiche istituzionali e gli eventuali sviluppi giudiziari a chiarire se le accuse mosse dal movimento troveranno conferme oppure resteranno parte di uno scontro politico sempre più acceso.