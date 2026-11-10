Incendi nelle aziende: perché i primi minuti sono decisivi per la sicurezza

Quando si verifica un incendio, un intero reparto produttivo può essere compromesso. I rischi sono seri: macchinari danneggiati, attività interrotta per giorni e, nei casi più gravi, vita dei lavoratori messa in pericolo.

Quando scatta un allarme antincendio, dunque, il successo nella riduzione delle conseguenze si gioca sulla rapidità con cui viene individuato il problema e vengono attivate le procedure di emergenza.

Negli stabilimenti industriali, soprattutto quelli con numerosi reparti, magazzini e locali tecnici, ciò che conta più di tutto è la gestione delle prime fasi. Rilevare tempestivamente un principio d’incendio è fondamentale, ma altrettanto importante è sapere subito dove si sta verificando e quali procedure attivare.

Come nasce un incendio in uno stabilimento

Le cause di un incendio industriale dipendono da fattori di rischio che sono comuni a tutti i tipi di fabbriche e laboratori manifatturieri: guasti elettrici, surriscaldamento dei macchinari, lavorazioni che producono scintille, presenza di sostanze infiammabili.

Dai quadri elettrici ai macchinari: dove nascono i problemi

Un collegamento elettrico allentato, ad esempio, può provocare un surriscaldamento localizzato all’interno di un quadro di distribuzione. Se il calore interessa materiali combustibili, può svilupparsi un incendio.

Un’altra situazione riguarda i macchinari industriali. Cuscinetti deteriorati, attriti anomali o temperature di esercizio eccessive creano condizioni pericolose, soprattutto quando nelle vicinanze sono presenti oli, imballaggi o altri materiali combustibili.

Per individuare preventivamente queste anomalie, un ruolo fondamentale è rappresentato dalla manutenzione e dai controlli periodici. Se l’incendio si verifica, diventa determinante l’efficacia dei sistemi di rilevazione e le procedure di gestione dell’emergenza.

I primi minuti: dalla rilevazione dell’incendio all’attivazione dell’emergenza

Negli stabilimenti dotati di impianti di rivelazione incendi, la gestione dell’emergenza inizia con i sensori che individuano la presenza di fumo, calore o altri fenomeni di combustione.

Quando un dispositivo rileva una condizione di allarme, trasmette la segnalazione alla centrale, che la elabora attivando dispositivi ottico-acustici, comunicazioni al personale incaricato e altre funzioni automatiche.

Le operazioni successive dipendono dal piano di emergenza aziendale. Gli addetti designati devono applicare le procedure stabilite, gestire l’evacuazione quando necessaria e richiedere l’intervento dei Vigili del Fuoco secondo le modalità previste.

Perché conoscere il punto esatto dell’allarme fa la differenza

In un piccolo edificio è relativamente semplice individuare l’area da cui proviene una segnalazione. In uno stabilimento con numerosi reparti, magazzini e locali tecnici, la situazione è invece più complessa.

Sapere quale dispositivo ha generato l’allarme e dove si trova permette al personale incaricato di comprendere meglio la situazione e seguire le procedure pertinenti. Un’informazione precisa evita inutili ricerche e facilita le comunicazioni interne, in modo che le contromisure guadagnino in velocità ed efficacia.

Le difficoltà nella gestione degli incendi negli stabilimenti di grandi dimensioni

Le aziende con impianti estesi devono affrontare problemi organizzativi maggiori rispetto ai piccoli stabilimenti. Un allarme può provenire da un magazzino distante dalla portineria, da un locale tecnico scarsamente frequentato oppure da un reparto temporaneamente senza personale.

In alcuni stabilimenti sono presenti più centrali di rivelazione incendi, installate in edifici differenti o realizzate in periodi successivi.

La gestione diventa più impegnativa quando gli operatori devono consultare postazioni diverse per identificare l’origine di una segnalazione.

Anche l’organizzazione dei turni incide sulla risposta all’emergenza. Il personale presente durante la notte, ad esempio, può essere meno numeroso rispetto a quello del turno diurno.

Per queste ragioni, le informazioni sugli allarmi devono essere accessibili agli addetti autorizzati e presentate in maniera comprensibile.

La supervisione antincendio aiuta a individuare e gestire gli allarmi

Negli stabilimenti con più centrali di rivelazione incendi, la gestione delle segnalazioni richiede strumenti capaci di raccogliere e organizzare informazioni provenienti da impianti differenti.

I software di supervisione consentono di visualizzare su planimetrie digitali la posizione dei dispositivi, distinguere gli allarmi dai guasti e consultare lo storico degli eventi. Queste funzionalità, descritte anche nella documentazione tecnica relativa a SafeVision di Zanocco, permettono agli operatori di individuare le aree interessate senza dover consultare separatamente ogni centrale collegata.

Lo storico delle segnalazioni può essere utile anche dopo un’emergenza, per ricostruire la sequenza degli eventi, verificare eventuali anomalie e individuare le necessità di manutenzione.

Il piano di emergenza e la preparazione del personale

Il Decreto Ministeriale del 2 settembre 2021 definisce i criteri per la gestione degli incendi e per la sicurezza antincendio durante l’attività ordinaria.

Il decreto prevede l’obbligo di predisporre un piano di emergenza per i luoghi di lavoro con almeno dieci lavoratori, per quelli aperti al pubblico con più di cinquanta persone contemporaneamente presenti e per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi individuate dal DPR 151/2011.

Il piano di emergenza ha il compito di fissare le procedure di evacuazione, le modalità di richiesta dei soccorsi e i compiti assegnati agli addetti antincendio.

Tecnologia e persone devono lavorare insieme

Immaginiamo che una centrale segnali correttamente un allarme in un reparto produttivo. Se il personale non conosce le vie di esodo, i sistemi di comunicazione o le responsabilità assegnate, la gestione dell’emergenza può comunque incontrare difficoltà.

Per questo le esercitazioni antincendio hanno un ruolo preciso: verificare che le persone conoscano le procedure e sappiano applicarle.

Le simulazioni permettono anche di individuare problemi organizzativi, come comunicazioni poco chiare, difficoltà nell’evacuazione o istruzioni non aggiornate dopo modifiche agli ambienti di lavoro.

Prevenire gli incendi significa anche prepararsi a gestirli

Un incendio in uno stabilimento provoca danni alle attrezzature, interrompe le lavorazioni e compromette le merci presenti nei reparti o nei magazzini. Le conseguenze più gravi riguardano naturalmente la sicurezza delle persone.

Meglio si conosce l’origine di un allarme, meglio si possono applicare le procedure per spegnerlo e limitare i danni. Gli impianti di rilevazione e i software specializzati hanno il compito di fornire informazioni più precise possibile, mentre il personale deve essere formato per reagire correttamente.

La gestione dell’emergenza funziona quando è preparata con cura: si tratta di un lavoro che comincia molto prima dell’eventuale incendio.