🌐 A Castelfidardo una foto del serpente nel water mobilita pompieri e carabinieri. Il rettile era stato aggiunto con l’intelligenza artificiale da un bambino di 9 anni.

Un animale inventato, un intervento reale

Il pitone nel bagno non c’era mai stato. A Castelfidardo, in provincia di Ancona, l’allarme per un serpente apparentemente spuntato dal water è nato da una fotografia modificata con l’intelligenza artificiale da un bambino di nove anni. Lo scatto, preso per autentico e circolato sul web, ha fatto intervenire i vigili del fuoco e avviare accertamenti ai carabinieri forestali. La ricostruzione emersa il 15 novembre 2026 ha rovesciato quella dei giorni precedenti: nessun rettile fuggito, ma un inserimento digitale.

A chiarire l’origine dell’immagine è stata l’ammissione del piccolo davanti ai militari. Secondo i resoconti disponibili, il bambino ha spiegato di aver utilizzato un’applicazione per aggiungere il serpente nella fotografia del bagno. Aveva mostrato il risultato come se documentasse un incontro realmente avvenuto. Nel frattempo, però, quella scena costruita sul telefono era diventata una segnalazione di emergenza, con controlli nell’abitazione e preoccupazione per un animale che nessuno riusciva a trovare.

La fotografia nata durante un pomeriggio di gioco

Il bambino si trovava a casa di un’amichetta. I due stavano giocando, si erano mascherati e truccati e avevano cominciato a fotografarsi con il cellulare. Stando alla ricostruzione, dopo uno scatto non riuscito il piccolo si sarebbe spostato in bagno, dicendo di voler provare a realizzare una fotografia migliore davanti allo specchio. È in questo passaggio del pomeriggio che viene collocata la preparazione dell’immagine falsa.

Al ritorno avrebbe mostrato il presunto pitone nella tazza, accompagnando la fotografia con un racconto: uno strano rumore alle spalle, poi la scoperta del rettile. Quella versione è stata successivamente smentita dalla sua stessa ammissione. Il bagno era vero, il serpente no: la manipolazione aveva inserito l’elemento allarmante dentro un ambiente domestico realmente esistente, lo stesso poi controllato durante gli accertamenti.

Il sopralluogo senza tracce del rettile

L’allarme era scattato nella serata di giovedì 12 novembre, intorno alle 20. Dopo la chiamata al 112, nell’appartamento era arrivata una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Osimo. I soccorritori avevano controllato il bagno e gli altri ambienti della casa senza trovare l’animale. Nelle prime cronache l’immagine veniva invece trattata come la fotografia di un piccolo pitone reale, scomparso prima dell’arrivo della squadra.

L’assenza del serpente aveva aperto diverse ipotesi: poteva essere uscito dalla finestra lasciata aperta oppure trovarsi ancora nascosto nell’abitazione. Anche i condomini erano stati avvertiti della possibile presenza del rettile. Quelle spiegazioni appartengono alla fase iniziale della vicenda e non descrivono una fuga accertata. La successiva scoperta del fotomontaggio ha tolto il presupposto sul quale si basavano: l’esistenza dell’animale fotografato.

I controlli sul telefono e l’ammissione

Gli approfondimenti hanno coinvolto i carabinieri forestali del Cites, impegnati nelle verifiche sulla segnalazione. I militari si sono recati nell’abitazione dove il bambino era ospite, per ricostruire l’accaduto e controllare il luogo mostrato nella fotografia. Hanno poi raggiunto anche la casa della sua famiglia e acquisito l’immagine direttamente dal cellulare utilizzato. Il controllo non si è dunque fermato alla copia che stava circolando online.

Davanti ai carabinieri il piccolo ha riconosciuto che si trattava di uno scherzo e ha chiesto scusa. I resoconti riferiscono che per lui la vicenda non avrà conseguenze giudiziarie; non sono però disponibili, nelle fonti consultate, atti ufficiali che consentano di descrivere un provvedimento formale. Non è stato reso noto neppure il nome dell’applicazione: attribuire la fotografia a uno specifico servizio o a una particolare funzione sarebbe un’aggiunta non verificata.

Quando lo scatto viene scambiato per una prova

Per circa due giorni la fotografia ha sostenuto un racconto che sembrava avere un riscontro visivo immediato. Il serpente non era stato trovato, ma l’immagine continuava a mostrarlo nel water. È questo il passaggio che distingue il caso da una semplice voce: alla segnalazione era associato un contenuto apparentemente documentale, poi ripreso e diffuso. La smentita è arrivata attraverso gli accertamenti e il racconto dell’autore, non con il ritrovamento di un animale.

Sul caso è intervenuto anche Paolo Clini, dell’Università Politecnica delle Marche, richiamando l’attenzione sull’accesso dei bambini agli strumenti di manipolazione delle immagini e sulla capacità di questi contenuti di suscitare allarme. La sua è una valutazione del rischio, non una spiegazione tecnica dell’app utilizzata. Clini ha indicato nell’educazione scolastica e nella prudenza prima di inoltrare fotografie due aspetti da affrontare, insieme alla riconoscibilità dei contenuti prodotti con l’intelligenza artificiale.

L’esperto ha inoltre osservato che nell’immagine comparivano particolari sospetti, come i contorni sfumati del serpente. Non risulta pubblicata una perizia digitale che ricostruisca il procedimento usato dal bambino. Il dettaglio visivo va quindi distinto dalla conferma arrivata con l’ammissione: un bordo poco definito è stato segnalato nel commento, mentre l’aggiunta artificiale del rettile è quanto il piccolo ha riconosciuto durante le verifiche.

L’aggiornamento diffuso nella serata del 15 novembre, alle 19:21, confermava la natura falsa dello scatto e l’ammissione del bambino ai carabinieri forestali, dopo circa 48 ore dall’inizio dell’allarme.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.