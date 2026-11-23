🌐 L’Iraq riattiva il ramo federale dell’oleodotto Kirkuk-Ceyhan, fermo dal 2014. La rotta verso il Mediterraneo evita Hormuz, ma i volumi iniziali e i lavori ancora necessari ne limitano la capacità di sostituire le esportazioni dal Golfo.

Il ritorno del petrolio sulla rotta settentrionale

Il petrolio iracheno torna a percorrere una strada rimasta interrotta per dodici anni. Il 17 novembre 2026 Baghdad ha annunciato la ripresa del pompaggio nel vecchio ramo federale dell’oleodotto diretto in Turchia, collegato al terminal mediterraneo di Ceyhan. La portata iniziale dichiarata è di 120.000 barili al giorno: un’alternativa concreta agli imbarchi meridionali, esposti alle interruzioni della navigazione nello stretto di Hormuz.

La riapertura non significa però che l’Iraq abbia già sostituito la propria principale via di esportazione. Il ministro del Petrolio Basim Mohammed Khudair ha indicato un aumento graduale fino a 500.000 barili giornalieri, senza fissare una data. Il dato di partenza descrive quindi la ripresa operativa; quello più alto resta un traguardo subordinato al completamento degli interventi e alle condizioni di esercizio.

Perché Ceyhan permette di evitare lo stretto

La differenza è geografica prima ancora che commerciale. Il greggio instradato verso nord raggiunge Fishkhabur, vicino al confine turco, e da lì prosegue nella rete che conduce a Ceyhan. L’imbarco avviene sulla costa mediterranea della Turchia: questi carichi non devono attraversare Hormuz, passaggio necessario invece per le petroliere in uscita dai terminal iracheni del Golfo.

È questa possibilità a rendere strategico il ripristino nel contesto della guerra con l’Iran e delle conseguenti difficoltà del traffico marittimo. Per Baghdad si tratta di diversificare i punti di uscita, non di aprire un collegamento mai esistito. La condotta recuperata affianca un’altra infrastruttura settentrionale già utilizzata per raggiungere la Turchia, quella della Regione autonoma del Kurdistan iracheno.

L’aggiornamento sui flussi: attenzione ai due oleodotti

Il 19 novembre il portavoce del ministero del Petrolio, Salim Rukabi, ha fornito un aggiornamento: circa 300.000 barili al giorno esportati verso la Turchia attraverso due condotte, con volumi in aumento. Ha precisato che i carichi comprendono greggio di Kirkuk e di Bassora. Il numero riguarda dunque l’insieme dei due collegamenti, non la sola linea federale appena rimessa in servizio.

Questa distinzione impedisce di leggere i diversi annunci come una progressione automatica da 120.000 a 300.000 barili sulla medesima infrastruttura. Rimane inoltre da chiarire quanto il nuovo pompaggio aggiunga alle esportazioni complessive e quanto redistribuisca petrolio già avviato verso nord. Una via di trasporto recuperata non equivale, da sola, a un identico aumento delle vendite all’estero.

Due interruzioni diverse, nel 2014 e nel 2023

Anche la cronologia richiede una distinzione. Il vecchio tratto federale era fuori servizio dal 2014, dopo gli attacchi e i danneggiamenti subiti durante l’avanzata dello Stato islamico nel nord dell’Iraq. La ripartenza annunciata a novembre riguarda questa infrastruttura, recuperata dopo manutenzione, riabilitazione e verifiche tecniche. È il ritorno di una linea controllata dal governo federale accanto alla rete curda.

Diverso è il blocco scattato nel marzo 2023 sulle esportazioni attraverso la rotta del Kurdistan, legato a controversie giuridiche e commerciali tra Baghdad, Ankara e le autorità regionali. Quel collegamento aveva ripreso a esportare il 27 settembre 2025. Confondere i due stop farebbe apparire come completamente nuova un’uscita mediterranea che era già tornata disponibile attraverso un altro percorso iracheno.

I 750.000 barili dell’accordo con la Turchia

Un terzo numero appartiene al quadro contrattuale: 750.000 barili al giorno. È la quota di capacità del sistema turco assegnata alle società irachene SOMO e North Oil Company nell’intesa annuale conclusa con BOTAŞ ad agosto. L’operatore turco la presenta come una soluzione transitoria, destinata a mantenere il trasporto mentre proseguono i lavori per un accordo più ampio e duraturo.

Non è dunque una misura delle quantità effettivamente esportate dopo la riapertura. Capacità riservata nel contratto, portata del ramo federale e flussi complessivi verso Ceyhan descrivono aspetti differenti. L’accordo riguarda il segmento turco condiviso dalle rotte in arrivo dall’Iraq; il raggiungimento dei volumi dipende anche dalla disponibilità di greggio e dall’operatività dei collegamenti che alimentano quel sistema.

Ricavi attesi e lavori ancora necessari

Il governo iracheno attribuisce alla riapertura anche un vantaggio commerciale. Secondo Khudair, l’uscita settentrionale consente di commercializzare il greggio senza sconti di prezzo e può generare entrate aggiuntive. È una valutazione del ministro, non un risultato finanziario già quantificato: l’annuncio non contiene un bilancio dei ricavi effettivamente ottenuti attraverso la condotta riattivata né una misura definitiva del beneficio economico.

Il passaggio successivo resta tecnico. Il ministero ha spiegato che l’aumento del pompaggio richiede il completamento del recupero di una stazione aggiuntiva, necessaria per accrescere la pressione e avvicinare l’obiettivo operativo. Il portavoce Rukabi ha inoltre indicato che alle forniture dei giacimenti di Kirkuk si aggiunge petrolio trasferito da Bassora con autocisterne, prima dell’immissione nella rete settentrionale.

Nell’aggiornamento del 19 novembre, i lavori ancora in corso riguardano la stazione di pompaggio IT2A. Il ministero collega il raggiungimento dei 500.000 barili giornalieri al completamento della riabilitazione degli impianti e alla pressione necessaria per sostenere quel livello di trasporto. Non è stata annunciata una scadenza per portare il ramo federale alla portata indicata dal ministro.

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