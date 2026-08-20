Harvard, furto di corpi: maxi risarcimento da 53 milioni

🌐 Furto di corpi Harvard: l’università pagherà 53 milioni di dollari alle famiglie coinvolte nello scandalo dei resti umani sottratti dall’obitorio della Medical School e venduti illegalmente. Il caso riapre una domanda decisiva sulla tutela dei donatori e sulla responsabilità delle istituzioni scientifiche.

La cifra è enorme, ma racconta solo una parte della vicenda. Harvard University ha accettato un accordo da 53 milioni di dollari per chiudere le cause civili presentate dalle famiglie di persone che avevano scelto di donare il proprio corpo alla ricerca e alla formazione medica. I loro resti, invece di essere trattati secondo le finalità dichiarate al momento della donazione, finirono al centro di un traffico clandestino.

La svolta giudiziaria è arrivata a Boston nei giorni scorsi, quando un giudice del Massachusetts ha concesso l’approvazione preliminare all’accordo collettivo. Il procedimento non è ancora arrivato all’ultimo passaggio: l’udienza per l’approvazione definitiva è fissata per il 9 dicembre.

Il risarcimento nasce da una vicenda che ha sconvolto una delle istituzioni accademiche più prestigiose degli Stati Uniti. Al centro c’è Cedric Lodge, per quasi trent’anni dipendente di Harvard e responsabile dell’obitorio collegato all’Anatomical Gift Program della Medical School. Secondo gli atti dell’inchiesta, Lodge avrebbe sfruttato la posizione che gli consentiva di accedere ai cadaveri donati per sottrarre parti dei corpi e venderle a persone interessate all’acquisto di resti umani.

Lo scandalo dell’obitorio di Harvard

Il caso è diventato pubblico nel 2023, quando le autorità federali hanno reso note le accuse contro Lodge e sua moglie Denise. L’inchiesta ha ricostruito una rete che non si limitava a un singolo acquirente o a un episodio isolato.

I resti venivano sottratti prima della cremazione prevista dal programma di donazione, trasportati fuori dal Massachusetts e messi in contatto con compratori di diversi Stati. In alcuni casi, secondo le ricostruzioni investigative, Lodge avrebbe consentito ad acquirenti di entrare nell’obitorio per esaminare i cadaveri.

Tra i resti finiti nel circuito illegale figuravano organi, cervelli, pelle, mani, volti e teste. La gravità dello scandalo non dipende soltanto dalla natura dei reperti, ma soprattutto dal fatto che quei corpi erano stati affidati a Harvard attraverso un atto di fiducia estremamente personale: la scelta di mettere il proprio corpo a disposizione della medicina dopo la morte.

È questo il punto che rende la vicenda molto più ampia di un caso di cronaca giudiziaria.

Chi dona il proprio corpo a una scuola di medicina non consegna semplicemente un materiale biologico. Affida a un’istituzione il compito di custodire qualcosa che conserva un valore umano, familiare e simbolico anche dopo la morte. La promessa implicita è che quella donazione sarà utilizzata per finalità scientifiche ed educative e che il corpo sarà trattato con rispetto.

Quando quella promessa viene infranta, il danno non si esaurisce nella sottrazione materiale.

Perché Harvard pagherà 53 milioni di dollari

L’accordo raggiunto con le famiglie prevede la creazione di due fondi per un totale di 53 milioni di dollari destinati a risolvere le azioni collettive contro l’università. La platea dei potenziali beneficiari è ampia: comprende, in base ai criteri dell’accordo, familiari e soggetti designati dei donatori i cui resti sono transitati attraverso il programma di Harvard nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 31 marzo 2023.

La cifra rappresenta una delle conseguenze economiche più pesanti mai associate a uno scandalo riguardante la gestione di resti umani in ambito universitario.

Ma c’è un elemento giuridico importante: l’accordo non equivale a un’ammissione di responsabilità da parte di Harvard. La soluzione consente all’università di chiudere le controversie civili evitando che tutte le accuse vengano necessariamente decise attraverso un processo sul merito.

La causa era arrivata a un passaggio delicato anche perché le famiglie avevano accusato Harvard di non avere esercitato controlli adeguati sul responsabile dell’obitorio. Dopo una prima battuta d’arresto, la controversia ha trovato nuova forza sul piano giudiziario e ha aperto la strada all’attuale accordo collettivo.

In altre parole, la questione non riguarda soltanto ciò che avrebbe fatto Lodge, ma quanto un’università sia tenuta a controllare chi gestisce un sistema basato sulla fiducia dei donatori.

Cedric Lodge, otto anni di carcere

Sul fronte penale, la responsabilità di Lodge è stata invece accertata attraverso la sua dichiarazione di colpevolezza.

L’ex responsabile dell’obitorio si è dichiarato colpevole delle accuse relative al traffico di resti umani rubati ed è stato condannato a 96 mesi di carcere, pari a otto anni, nel dicembre 2025.

Anche la moglie Denise Lodge è stata condannata per il proprio coinvolgimento. Le indagini hanno inoltre portato alla luce una rete di compratori e intermediari che acquistavano i resti sapendo, secondo le ammissioni raccolte nei procedimenti, che provenivano da attività illegali.

Il caso non si è quindi chiuso con l’arresto del dipendente di Harvard. Diverse persone coinvolte nel circuito commerciale hanno ricevuto condanne, mostrando quanto fosse articolato il mercato clandestino nel quale erano confluiti alcuni dei resti sottratti.

La vicenda ha avuto anche sviluppi giudiziari recentissimi. Il 18 agosto 2026, una donna del Massachusetts, Katrina Maclean, è stata condannata a 24 mesi di carcere per il traffico di resti umani rubati, nell’ambito della stessa rete investigativa. Secondo i procuratori, Maclean aveva acquistato resti sottratti a Harvard e li aveva trasportati dal Massachusetts alla Pennsylvania.

Il giorno precedente era arrivata invece la condanna di Joshua Taylor, altro acquirente coinvolto nel traffico, anch’egli condannato a due anni di carcere.

Questi nuovi procedimenti spiegano perché, a distanza di oltre tre anni dall’esplosione dello scandalo, la vicenda continui a produrre conseguenze giudiziarie nel 2026.

La ferita più difficile da risarcire

Il denaro può risolvere una controversia civile. Non può però cancellare ciò che è accaduto alle famiglie.

Per molti parenti, la decisione di donare il corpo di una persona cara alla medicina era stata un modo per dare un significato alla morte. Il corpo sarebbe diventato strumento di studio, formazione e ricerca, contribuendo potenzialmente a migliorare le cure per altre persone.

La scoperta che alcune parti siano state sottratte e vendute cambia completamente il significato di quella scelta.

Il problema centrale è quindi la violazione della fiducia.

Una scuola di medicina vive anche di questa fiducia. Senza donatori, molte forme di formazione anatomica non potrebbero essere svolte nello stesso modo. Gli studenti imparano attraverso lo studio diretto dell’anatomia umana, mentre i ricercatori utilizzano i programmi di donazione per finalità scientifiche.

La donazione del corpo rappresenta dunque un rapporto particolare tra individuo, famiglia e istituzione. Proprio per questo, la vicenda di Harvard assume una portata che supera i confini dell’università.

Harvard promette nuove regole per il programma di donazione

L’accordo non si limita alla componente economica.

Harvard ha previsto misure di responsabilità pubblica e interventi sul proprio Anatomical Gift Program, oltre alla creazione di una borsa di studio destinata agli studenti di medicina e pensata come riconoscimento nei confronti di tutti i donatori.

L’università ha inoltre accettato di ribadire pubblicamente che le condotte di Lodge sono state moralmente inaccettabili e incompatibili con gli standard richiesti per il trattamento dei donatori anatomici e dei loro familiari. I vertici della Harvard Medical School hanno espresso profondo dolore e vicinanza alle famiglie coinvolte, definendo il comportamento di Lodge una violazione radicale dei valori della comunità medica.

Il messaggio è importante perché stabilisce una distinzione netta: la responsabilità penale riguarda chi ha materialmente rubato e trafficato i resti, mentre la responsabilità istituzionale viene messa in discussione sul terreno della vigilanza e dei controlli.

Ed è proprio questo secondo livello a essere al centro delle cause civili.

Il caso Harvard cambia il significato della parola “donazione”

La vicenda costringe anche il mondo accademico a interrogarsi su un tema meno visibile ma fondamentale: cosa accade quando una donazione destinata alla scienza entra in un sistema amministrativo complesso?

I programmi di donazione dei corpi dipendono da procedure rigorose, registri, personale specializzato e controlli. Ma nessun protocollo è realmente efficace se manca una cultura della responsabilità.

Il caso Lodge mostra quanto possa essere devastante un singolo punto debole all’interno di una struttura costruita sulla fiducia. L’accesso ai resti umani non può essere considerato una semplice mansione tecnica. Richiede controlli, tracciabilità e una precisa separazione delle responsabilità.

La lezione riguarda Harvard, ma non soltanto Harvard.

Le università e gli ospedali che gestiscono programmi analoghi devono dimostrare alle famiglie che la scelta del donatore rimane vincolante anche dopo la sua morte. Questo significa rendere più trasparenti le procedure, controllare gli accessi, documentare ogni passaggio e intervenire immediatamente davanti a qualsiasi anomalia.

Il prezzo dello scandalo va oltre i 53 milioni

I 53 milioni di dollari sono la cifra più evidente della vicenda, quella destinata a entrare nei titoli e nei bilanci.

Ma il costo reale è più difficile da quantificare.

C’è il danno alla reputazione di un’istituzione che ha costruito la propria autorevolezza anche sull’etica della ricerca. C’è la sofferenza delle famiglie che hanno scoperto che la volontà dei propri cari era stata tradita. E c’è un effetto potenzialmente più ampio: il rischio che lo scandalo alimenti diffidenza nei confronti della donazione del corpo alla scienza.

È forse questo l’aspetto più delicato.

La medicina ha bisogno di persone disposte a donare. La ricerca ha bisogno di fiducia. E la fiducia, una volta spezzata, non si ricostruisce con un assegno.

L’accordo con Harvard rappresenta quindi un passaggio importante, ma non definitivo. Il tribunale dovrà ancora pronunciarsi sull’approvazione finale e le misure promesse dall’università dovranno dimostrare nel tempo di essere qualcosa di più di una risposta allo scandalo.

Per le famiglie, il risarcimento può rappresentare una forma di riconoscimento del torto subito. Per Harvard, invece, la vera prova comincia adesso: dimostrare che il corpo di chi sceglie di donarlo alla medicina non sarà mai più trattato come una merce.

La cifra da 53 milioni chiude una parte della vicenda giudiziaria. La ricostruzione della fiducia, quella, richiederà molto più tempo.