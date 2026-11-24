🌐 Per la morte di Gena Totaro, il 31 agosto è stata disposta la custodia cautelare della figlia. A settembre è emerso un nuovo passaggio sulla perizia psichiatrica: restano da accertare responsabilità e condizioni dell’indagata.

Una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere: è questo il passaggio giudiziario che ha mantenuto in detenzione Francesca Buonopane, 53 anni, indagata per la morte della madre Genoveffa, conosciuta come Gena Totaro. La donna, 75 anni, è morta nell’incendio della sua abitazione a Gragnano, nel Napoletano.

L’incendio nell’abitazione di via Vittorio Veneto

La tragedia si è consumata nel pomeriggio del 28 agosto, in un appartamento al secondo piano di via Vittorio Veneto, nel centro di Gragnano. Madre e figlia vivevano insieme. L’incendio ha interessato il balcone dell’abitazione, dove si trovava una bombola collegata a un fornellino. Il corpo senza vita della settantacinquenne è stato rinvenuto sul balcone, dopo che le fiamme avevano investito quella parte della casa.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Castellammare di Stabia, i carabinieri e i volontari della Protezione civile. Le prime ricostruzioni descrivevano un incendio domestico, con le fiamme propagate alle tende da sole e il pericolo per una stanza vicina. L’ipotesi di un’origine volontaria è emersa con gli accertamenti successivi: la sequenza del rogo non va confusa con le responsabilità ancora da accertare.

Il tubo del gas al centro della ricostruzione

L’elemento che ha indirizzato l’inchiesta è stato il taglio individuato sul tubo del gas. Secondo la ricostruzione investigativa, la figlia avrebbe reciso il collegamento e provocato la fuoriuscita del combustibile, per poi innescare il fuoco. Le fiamme avrebbero quindi investito la madre. È la dinamica sostenuta dall’accusa, sulla quale sono stati svolti rilievi tecnici: non costituisce un fatto definitivamente accertato in giudizio.

La Procura della Repubblica di Torre Annunziata ha disposto il fermo al termine dell’interrogatorio della figlia convivente, indicando l’esistenza di gravi indizi per omicidio volontario. Nella comunicazione iniziale figurava anche la contestazione di tentato incendio. L’abitazione è stata sequestrata e la salma messa a disposizione dell’autorità giudiziaria. Si trattava dei primi provvedimenti dell’indagine, adottati quando gli accertamenti sulla dinamica erano ancora nella fase iniziale.

Le ammissioni riferite e la posizione della difesa

Durante gli interrogatori la cinquantatreenne avrebbe ammesso di avere provocato l’incendio. Avrebbe inoltre riferito di avere sentito delle voci che le chiedevano un gesto estremo. Queste dichiarazioni sono entrate nella ricostruzione dell’accaduto, ma non equivalgono a una diagnosi. Fin dalle prime ore, anche la possibile presenza di problemi psichici è stata indicata come una circostanza da verificare compiutamente, non come una condizione clinica già dimostrata.

La difesa ha contestato l’intenzione di uccidere la madre, distinguendola dall’ammissione di avere appiccato il fuoco. Davanti al giudice, secondo il resoconto dell’interrogatorio, Buonopane avrebbe sostenuto di averle detto di scappare. Ammettere l’innesco non significa ammettere la volontà omicida: su questo punto le posizioni dell’accusa e della difesa restano distinte. L’avvocato Aldo D’Apuzzo ha chiesto un accertamento sulle condizioni psichiche della propria assistita al momento dei fatti.

L’accusa sul mancato soccorso

Un altro aspetto dell’impostazione accusatoria riguarda il comportamento della figlia dopo la fiammata. Nel decreto di fermo, la Procura sostiene che la donna non avrebbe prestato soccorso alla madre, pur avendo la possibilità materiale di allontanarla dalle fiamme. Sarebbe rimasta a guardarla prima di uscire dall’abitazione. È un passaggio particolarmente grave della ricostruzione del pubblico ministero e deve essere attribuito all’accusa, senza presentarlo come una responsabilità già stabilita.

Nel medesimo quadro investigativo sono stati raccolti elementi sui rapporti tra madre e figlia e sulle persone intervenute dopo aver visto il fuoco. Il decreto richiama dichiarazioni relative a precedenti litigi e al comportamento dell’indagata durante l’emergenza. Questi elementi appartengono al materiale dell’inchiesta: non permettono, da soli, di indicare un movente certo né di sostituire gli accertamenti sulla condotta contestata e sulle effettive intenzioni della donna.

Il passaggio successivo sugli accertamenti psichiatrici

Il 31 agosto la gip Emanuela Cozzitorto non ha convalidato il fermo disposto dalla Procura, ma ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per omicidio volontario. La mancata convalida, dunque, non ha comportato in quel momento la scarcerazione. Buonopane resta un’indagata, non una persona condannata: il provvedimento cautelare non costituisce un accertamento definitivo della sua colpevolezza, e le ragioni della difesa devono essere valutate nel procedimento.

Il tema psichiatrico ha avuto un ulteriore sviluppo dopo la richiesta formulata dal difensore. Non sono stati reperiti esiti verificabili della valutazione né elementi che consentano di attribuire all’indagata una specifica patologia. La notizia successiva individuata nella verifica, datata 27 settembre 2026, riferisce la nomina di un perito e il ricorso a un incidente probatorio per accertare le condizioni psichiche di Francesca Buonopane.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.