🌐 Le truffe romantiche nel golf sfruttano l’identità di Nelly Korda e Paige Spiranac: messaggi privati, promesse di incontri e richieste di denaro. I casi documentati e le indicazioni delle autorità per riconoscere l’inganno.

La campionessa in chat non è quella che sembra

Il messaggio sembra arrivare da una stella del golf, ma dall’altra parte dello schermo c’è qualcuno che ne ha rubato l’identità. Nelly Korda e Paige Spiranac figurano tra i nomi utilizzati per avvicinare appassionati, promettere un rapporto personale e ottenere denaro. Il fenomeno è documentato almeno dal 2025 e può avere conseguenze anche fuori dalla rete: Spiranac ha raccontato di persone incontrate agli eventi convinte di avere una relazione con lei. Le atlete impersonate sono a loro volta vittime, non responsabili delle richieste.

Non è un meccanismo riservato allo sport. La Federal Trade Commission descrive da anni profili che si spacciano per celebrità e sfruttano la fiducia dei fan per chiedere denaro, anche attraverso presunte raccolte benefiche. Il volto conosciuto serve a rendere credibile una richiesta che, provenendo da uno sconosciuto, apparirebbe subito sospetta. Per chi riceve il messaggio, la prima verifica riguarda dunque l’identità del mittente, non la familiarità della fotografia.

Dalla passione sportiva alla richiesta di pagamento

Nel golf, un caso riferito nell’agosto 2025 riguarda un uomo della Pennsylvania, descritto come sessantenne, arrivato al Liberty National Golf Club di Jersey City per incontrare Rose Zhang. Sosteneva di averle inviato circa 70.000 dollari e di aspettarsi un pacchetto VIP e una camera d’albergo. Secondo la ricostruzione, fu l’agente della giocatrice a spiegargli che non aveva comunicato con lei. La cifra è quella raccontata nel caso, non il risultato di una sentenza citata.

Il percorso generale è descritto dalla FTC: il falso interlocutore avvia una relazione sui social, moltiplica le conversazioni e costruisce fiducia prima di domandare aiuto economico. Le motivazioni cambiano secondo la persona presa di mira: un viaggio, una spesa medica, un’emergenza oppure una proposta sulle criptovalute. La richiesta di soldi può arrivare dopo un corteggiamento prolungato, quando interrompere il rapporto è diventato emotivamente più difficile.

L’invito a lasciare il social per continuare altrove è un altro segnale indicato dall’FBI. Non significa che una particolare applicazione sia di per sé fraudolenta: conta il comportamento di chi contatta. Fretta, insistenza, promesse di incontri continuamente rinviati e tentativi di allontanare la persona da familiari o amici compongono un quadro di allarme. L’autorità raccomanda di procedere lentamente, fare domande e non inviare denaro a interlocutori conosciuti soltanto online o per telefono.

Un video non basta più a provare l’identità

La verifica diventa più complicata quando alla fotografia si aggiungono una voce o un filmato. Nell’avviso del 3 dicembre 2024 sull’intelligenza artificiale generativa, l’FBI segnala l’uso di audio clonati e video sintetici per impersonare figure pubbliche e rendere convincenti le frodi. Descrive anche filmati inviati nelle conversazioni private per dimostrare, falsamente, che il contatto sarebbe una persona reale. Vedere un volto sullo schermo non equivale ad averne verificato l’identità.

Gli stessi strumenti possono produrre messaggi più persuasivi e correggere errori linguistici che in passato aiutavano a riconoscere l’inganno. In un avviso del 2026, l’ufficio FBI di San Francisco riferisce inoltre l’impiego di immagini, video e messaggi vocali realistici nelle truffe romantiche. Sono indicazioni sul fenomeno generale: non provano che ogni falso profilo legato al golf utilizzi l’intelligenza artificiale o appartenga alla stessa organizzazione.

Quando il corteggiamento diventa un falso investimento

La relazione può essere usata anche per portare la vittima su una piattaforma di investimento contraffatta. L’FBI descrive un copione nel quale vengono mostrati profitti inesistenti e, talvolta, consentiti piccoli prelievi iniziali per rafforzare la fiducia. Seguono pressioni per versare somme maggiori; quando si cerca di recuperare il capitale, compaiono richieste di commissioni, tasse o ulteriori depositi. Il saldo visualizzato sul sito non dimostra quindi che il denaro sia realmente disponibile.

Anche il metodo di pagamento merita attenzione. La FTC segnala richieste di trasferimenti, buoni regalo e criptovalute, strumenti scelti dai truffatori per rendere difficile recuperare quanto versato. Il MIMIT invita a diffidare delle promesse di rendimenti elevati sui social e a verificare autorizzazioni e segnalazioni presso gli organismi competenti. Un rapporto apparentemente affettuoso non sostituisce questi controlli, né rende affidabile una proposta finanziaria.

Fermare i versamenti e conservare le prove

Davanti a un sospetto, la FTC consiglia di interrompere il contatto e parlarne con una persona fidata. Suggerisce inoltre una ricerca inversa della fotografia del profilo: può far emergere immagini associate a nomi o informazioni differenti. È un controllo utile, non un’autenticazione definitiva. L’FBI raccomanda anche prudenza con i dettagli personali pubblicati sui social, perché possono essere utilizzati per conoscere meglio il destinatario e rendere l’approccio più mirato.

Se il denaro è già partito, occorre contattare subito la banca o il servizio utilizzato per il pagamento e segnalare l’accaduto alla piattaforma. In Italia, il MIMIT indica di raccogliere il materiale che documenta la vicenda e rivolgersi alle forze dell’ordine, con riferimento alla Polizia Postale per le frodi online. Chat e ricevute sono prove da conservare: le indicazioni FBI includono date, importi, modalità di trasferimento e identificativi dei conti o degli indirizzi di criptovaluta coinvolti.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.