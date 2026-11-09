Napoli, Allegri sotto pressione: cosa raccontano i 25 punti

🌐 Napoli e Allegri fanno i conti con 15 punti dopo dieci giornate. Il dato dei 24 punti nelle ultime venti partite del tecnico comprende anche il Milan: leggerlo correttamente cambia l’analisi.

La sconfitta per due a zero contro la Juventus ha lasciato il Napoli a 14 punti dopo dieci giornate e ha aumentato la pressione su Massimiliano Allegri. Il bilancio iniziale comprende quattro vittorie, due pareggi e quattro sconfitte. È una partenza che rende immediatamente visibile la difficoltà: quattro gare su dieci perse e una media di 1,4 punti a partita. La crisi di risultati esiste già nei numeri della stagione azzurra, senza bisogno di sommare esperienze diverse.

Il dato diventato centrale nel dibattito è però un altro: 24 punti nelle ultime venti partite di campionato allenate da Allegri. Quel totale unisce le ultime dieci gare della stagione precedente al Milan e le prime dieci di quella attuale a Napoli. È dunque una misura della sequenza recente del tecnico, non il rendimento del Napoli in venti partite. La distinzione conta, perché un numero corretto può produrre una lettura sbagliata quando si perde il perimetro al quale si riferisce.

Due medie, due domande differenti

I 15 punti in dieci giornate descrivono il lavoro attuale della squadra. I 25 in venti incontri descrivono invece il rendimento di Allegri attraverso due club, due rose e due momenti di stagione. La media complessiva è di 1,2 punti a gara. Per differenza, le ultime dieci partite della precedente esperienza hanno prodotto dieci punti. È un calcolo utile per capire la costruzione della statistica e per evitare di attribuire al presente azzurro l’intero peso di quella serie.

Questo non assolve l’allenatore e non rende irrilevante la continuità dei risultati negativi. Permette però di formulare la domanda giusta. Per il Napoli il tema è quali difficoltà emergano nelle prime dieci giornate del nuovo ciclo. Per Allegri il tema è la presenza di una fase recente problematica che attraversa due incarichi. Una statistica riferita al tecnico non equivale automaticamente a una diagnosi tattica della squadra. Per quella servono anche il campo, gli interpreti e le situazioni di gioco.

Il confronto con Conte pesa, ma va letto

Alla stessa altezza della stagione precedente, il Napoli di Antonio Conte aveva otto punti in più. Il confronto rende visibile la distanza nella partenza: 22 contro 15 dopo undci giornate. Non occorre trasformarlo in una sentenza sulla carriera dei due allenatori per riconoscerne il peso. Otto punti rappresentano una differenza concreta nella classifica e modificano lo spazio disponibile per recuperare terreno rispetto agli obiettivi delle prime posizioni.

Il paragone non dimostra però che ogni condizione sia rimasta identica. Cambiano il calendario, la disponibilità dei giocatori e il momento delle singole partite. Una lettura rigorosa tiene insieme entrambe le cose: il ritardo è reale, mentre la spiegazione richiede più del semplice nome sulla panchina. L’allenatore risponde delle scelte e dell’organizzazione; la valutazione delle responsabilità deve includere anche ciò che la squadra riesce effettivamente a mettere a disposizione e a eseguire.

Gli infortuni complicano il quadro

La partita di Torino ha aggiunto preoccupazione per le condizioni di Giovanni Di Lorenzo e Kevin De Bruyne, sostituiti all’intervallo. Le informazioni sulla disponibilità dei calciatori devono restare legate agli accertamenti e alle comunicazioni mediche: un’uscita dal campo non permette di indicare automaticamente una diagnosi o una durata dell’assenza. Sul piano sportivo, però, perdere due riferimenti durante la stessa gara modifica subito le possibilità di gestione delle sostituzioni e delle funzioni in campo.

Un’emergenza di organico non è soltanto un elenco di nomi. Conta quali ruoli vengono colpiti, quali alternative sono disponibili e quanto tempo la squadra abbia per preparare soluzioni diverse. È il punto sul quale l’analisi può diventare concreta: distinguere una difficoltà contingente dalla ripetizione di problemi già osservabili. L’infortunio può spiegare un cambiamento durante una partita; per spiegare l’intera partenza serve collocarlo nella sequenza degli incontri e delle prestazioni.

Il risultato non basta a descrivere il gioco

La fama di Allegri è legata anche alla capacità di ottenere risultati. Proprio per questo, quando il bottino si riduce, la discussione diventa più severa. Ma utilizzare soltanto il risultato finale limita la diagnosi. Occorre valutare in quali momenti il Napoli perda controllo, come riesca a risalire il campo e se costruisca occasioni sufficienti. Sono domande di lettura della prestazione, non fatti da dichiarare risolti sulla base di una media punti.

Anche la sconfitta contro la Juventus va collocata nella sua specificità. Il due a zero certifica l’esito, non attribuisce da solo tutte le responsabilità. Fare della partita la prova di un declino irreversibile significa usare il risultato come una biografia anticipata. Il giudizio più severo può restare aderente ai dati: la squadra ha raccolto 14 punti, ha perso quattro volte e il distacco prodotto dalla partenza limita il margine di errore successivo.

Le cifre che restano sul tavolo

Le undici giornate del Napoli producono un bilancio di quattro vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte. Il totale è 15, la media 1,4. Il confronto con il precedente avvio di Conte porta il ritardo a otto punti. La serie personale più recente di Allegri, comprendendo le ultime dieci gare al Milan, arriva invece a 25 punti in venti partite. Sono indicatori diversi, utili soltanto se rimangono riconoscibili nella loro composizione.

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